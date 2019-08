EE. UU. sale del tratado de desarme INF con Rusia

El Gobierno de EE.UU. abandonó hoy (02.08.2019) el tratado para la eliminación de misiles nucleares de medio y corto alcance (INF) que firmó con Rusia durante la Guerra Fría e invitó a China a formar parte de "una nueva era del control de armas" que incluya a otras naciones con potentes fuerzas militares.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció en un comunicado la retirada oficial de EE.UU. del tratado después de que, hace seis meses, denunciara el acuerdo ante la negativa de Moscú de destruir un misil de crucero que viola las condiciones del pacto, según la versión de Washington. "Rusia es la única responsable de la muerte del tratado", manifestó Pompeo.

"Durante los últimos seis meses, –añadió– EE.UU. dio a Rusia una última oportunidad para que corrigiera sus incumplimientos. Pero, como ya ha hecho durante muchos años, Rusia decidió quedarse con los misiles que violan el acuerdo, en vez de volver a adherirse a las obligaciones de este tratado".

Moratoria en el despliegue de armas nucleares

Por su parte, Rusia anunció que el final del tratado llega "por iniciativa de Estados Unidos". "El 2 de agosto de 2019, y por iniciativa del lado de Estados Unidos, el Tratado entre la Unión Soviética y Estados Unidos sobre la eliminación de sus misiles de alcance intermedio y corto queda terminado", dijo el ministerio de Relaciones Exteriores ruso en un comunicado.

Poco antes, el viceministro ruso de Relaciones Exteriores Serguéi Riabkov indicó que su país propuso a Estados Unidos una moratoria en el despliegue de esas armas nucleares. "Hemos propuesto a Estados Unidos y otros miembros de la OTAN considerar la posibilidad de anunciar una moratoria en el despliegue de armas de alcance intermedio", afirmó Riabkov en una entrevista con la agencia rusa TASS.

"Sería una moratoria comparable a aquella anunciada por Vladimir Putin afirmando que si Estados Unidos no despliega sus armas en ciertas regiones, Rusia también se abstendrá de hacerlo", dijo. Según este diplomático, no hay que creer sin embargo en las declaraciones de la OTAN según las cuales la Alianza del Atlántico Norte no desplegará ese tipo de armamento.

Acusaciones recíprocas

En el centro del recrudecimiento de las tensiones entre Moscú y Washington se encuentra un misil de crucero que pesa 1.700 kilos y mide ocho metros de largo: el Novator 9M729 (SSC-8, según la clasificación de la OTAN) y que, de acuerdo a EE. UU., infringe el tratado al superar los 500 kilómetros de alcance.

No obstante, las tensiones vienen de lejos. Durante años, Washington y Moscú han estado acusándose de violar el tratado, firmado en 1987 y que prohíbe a los dos países fabricar, desplegar o realizar pruebas de misiles de corto alcance (500-1.000 kilómetros) y de medio alcance (1.000-5.500 kilómetros).

En el comunicado, Pompeo insistió en culpar a Moscú y aseguró que su Gobierno "sigue comprometido en lograr un control efectivo de armas que promueva la seguridad de EE. UU. aliados y socios".

Trump busca la participación de China

El jefe de la diplomacia estadounidense fue más lejos y afirmó que el presidente de EE. UU., Donald Trump, desea iniciar "un nuevo capítulo en busca de una nueva era del control de armas" que vaya más allá de los tratados bilaterales, como el suscrito con Moscú, y favorezca la participación de otras potencias, como Pekín. "De ahora en adelante, EE. UU. urge a Rusia y China a que se unan a nosotros en esta oportunidad de ofrecer resultados reales de seguridad a nuestros países y al mundo entero", subrayó Pompeo.

En octubre de 2018, Trump anunció su intención de retirarse del tratado y, desde ese mismo momento, ha dado señales de que China fue un factor importante en esa decisión.

Pekín no forma parte de ningún tratado de desarme y, actualmente, posee la "fuerza de misiles más grande y diversa del mundo, con un inventario de más de 2.000 misiles balísticos y de crucero", detalló en abril de 2017 ante el Senado el que fuera jefe del Comando del Pacífico de las Fuerzas Armadas de EE. UU., Harry Harris. Actualmente, Washington no tiene la capacidad para contrarrestar la fuerza de los misiles balísticos chinos.

