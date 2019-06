Estudio: Las potencias no renuncian a las armas nucleares

El armamento nuclear mundial se redujo un 4% el año pasado por los tratados internacionales firmados por las grandes potencias, que a la vez impulsan programas de modernización, según un informe presentado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI).

Los nueve Estados nucleares -Rusia, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte- poseían a principios de año 13.865 armas de ese tipo, de las que 3.750 están desplegadas y, unas 2.000, en estado de alerta operativa.

La reducción, siguiendo la tendencia de los últimos años, se debe a la implementación del Tratado de Reducción de Armas Estratégicas (New START) de 2011 firmado por Estados Unidos y Rusia, que acaparan entre ambos más del 90% del arsenal nuclear en el mundo. Pero ese tratado expirará en 2021 si las partes, que no han iniciado aún discusiones sobre el tema, no acuerdan prolongarlo.

"Las perspectivas para que haya una reducción negociada de los arsenales rusos y estadounidenses parecen más improbables dada las diferencias políticas y militares entre los dos países", advierte el SIPRI en el informe. Ambos países tienen además en marcha "amplios y caros" programas para reemplazar y modernizar sus ojivas nucleares, sistemas de aviones y misiles y sus instalaciones de producción de armas.

Las potencias restantes, que disponen de un arsenal mucho menor, también están desarrollando o desplegando nuevos sistemas nucleares, o han anunciado su intención de hacerlo, en particular India y Pakistán.

"La conclusión principal es que, a pesar del descenso general en el número de armas nucleares en 2018, todos los estados que poseen armamento de ese tipo siguen modernizando sus arsenales", señaló en un comunicado el director del SIPRI, Jan Eliasson.

El informe resalta la considerable variación que existe en la información fiable sobre el estado de los arsenales y las capacidades de los estados, en especial en el caso de Corea del Norte y de Israel.

El SIPRI es una prestigiosa institución internacional dedicada a la investigación de conflictos, armamento, control de armas y desarme, creada en 1966 y con sede en Estocolmo.

