EE. UU. quiere desplegar nuevos misiles en Asia

"Sí, me gustaría hacerlo", declaró el secretario de Defensa estadounidense cuando se le preguntó sobre la posibilidad de que Estados Unidos despliegue en Asia nuevas armas convencionales de alcance intermedio, ahora que ya abandonó el tratado INF.

"Nos gustaría desplegar la capacidad lo antes posible", prosiguió Esper en el avión que lo llevaba a Sídney, donde inicia una gira de una semana por Asia. "Preferiría meses", precisó a los periodistas que lo acompañan en esta primera gira. "Pero estas cosas tienden a tomar más tiempo de lo previsto".

No detalló sin embargo dónde querría ubicar este armamento. "No querría especular, porque (...) son el tipo de cosas que discutimos siempre con los aliados". Estados Unidos y Rusia rompieron el viernes el tratado de desarme nuclear INF, acusándose mutuamente de no cumplir con el pacto. Acuerdo emblemático firmado al final de la Guerra Fría, el tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio (INF) limitó el uso de misiles con un alcance de entre 500 y 5.500 kilómetros.

jov (afp, reuters)