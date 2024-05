EE. UU.: pedido de arresto contra Netanyahu es “vergonzoso”

Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., criticó el pedido de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro Israelí, Benajmín Netanyahu, quien a su vez señaló que Israel y Hamás no son equiparables.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, calificó este lunes (20.05.2024) de "vergonzosos" los pedidos de arresto presentados por el fiscal de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, y dijo que "podría amenazar" los diálogos para un cese el fuego.

"Rechazamos la equivalencia que hace el fiscal entre Israel y Hamás. Es vergonzoso", dijo Blinken en un comunicado, después que el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunciara que solicitó órdenes de arresto contra los líderes israelíes y contra tres dirigentes del movimiento islamista palestino Hamás, por presuntos crímenes de guerra y contra la Humanidad.

"No son equiparables”

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró "escandalosa" la orden de arresto pedida por el fiscal de la Corte Penal Internacional, y aseveró que "Israel y Hamás no son equiparables". "Seré claro: no importa qué insinúe el fiscal, Israel y Hamás no son equiparables de ninguna manera", sostuvo Biden en un comunicado.

Benajmín Netanyahu, primer ministro de Israel. Imagen: Ilia Yefimovich/dpa/picture alliance

Al margen, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, criticó la decisión del fiscal general de la CPI, y lo acusó de comparar a los soldados israelíes con "los monstruos" de Hamás.

"¿Con qué autoridad osas comparar a los monstruos de Hamás con los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), el ejército más moral del mundo?", dijo el mandatario en un mensaje.

