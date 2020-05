EE. UU. expresa compromiso con Guatemala tras críticas de Giammattei

El embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arreaga, manifestó este jueves (21.05.2020) el compromiso de su país con el "pueblo guatemalteco" y aseguró que trabaja "en asociación con el Gobierno" del presidente, Alejandro Giammattei.

Las palabras de Arreaga, expresadas mediante un comunicado de prensa de la embajada estadounidense, fueron divulgadas horas después que Giammattei criticara el apoyo de Washington a la nación centroamericana. "Estados Unidos está comprometido con la salud y la prosperidad del pueblo guatemalteco", aseguró el diplomático.

Arreaga añadió que Estados Unidos está "trabajando en asociación con el Gobierno de Guatemala para combatir el brote de COVID-19" y reiteró que esperan "continuar" con los "esfuerzos conjuntos en una amplia gama de programas y proyectos para mejorar la vida de todos los guatemaltecos". La embajada estadounidense recordó que actualmente existen seis programas de apoyo a los guatemaltecos en un comunicado "en respuesta de la Embajada de Estados Unidos a múltiples consultas sobre la asistencia de COVID-19 a Guatemala".

El reclamo presidencial

El mandatario guatemalteco consideró que Estados Unidos no trata a su país como un aliado y se quejó de que esté evadiendo su responsabilidad al deportar a migrantes con coronavirus, mientras no ofrece ninguna ayuda médica. Giammattei, quien asumió la Presidencia en enero de este año, hizo esas declaraciones en una videoconferencia organizada por el centro de pensamiento Atlantic Council, con sede en Washington.

"Creo que Guatemala es un aliado de Estados Unidos, pero no creo que Estados Unidos sea un aliado de Guatemala porque no nos tratan como tal", manifestó Giammattei, cuyas palabras fueron traducidas automáticamente del español al inglés. El gobernante consideró que una alianza debe ser mutua y afirmó que su país no se siente "apreciado" por el tratamiento que han recibido recientemente de Washington, especialmente en el contexto de la pandemia.

En los últimos dos meses, Guatemala ha recibido a 102 migrantes deportados contagiados de coronavirus procedentes de EE. UU., de acuerdo a datos difundidos el 11 de mayo por el Instituto Guatemalteco de Migración. "Nosotros -dijo Giammattei- queremos ser aliados de los Estados Unidos y nos comportamos como tal, pero queremos reciprocidad. De acuerdo, puedes traer a los migrantes de vuelta, son nuestra responsabilidad; pero les estás trayendo con una enfermedad, pues compartamos esa parte de ese problema".

Al hilo de eso, el mandatario se quejó de que Washington no ha ofrecido ninguna ayuda a su Gobierno a diferencia de otros países, a los que ha enviado respiradores y otros suministros. Ironizando, Giammattei dijo que lo único que Guatemala ha recibido de EE. UU. son las mascarillas que portan las personas migrantes que son deportadas.

En respuesta, el comunicado de la embajada estadounidense detalló que los "programas" del Gobierno de EE. UU. en Guatemala "apoyan una amplia gama de esfuerzos" en el país "para mejorar la salud, la seguridad y prosperidad del pueblo guatemalteco en esta situación sin precedentes".

