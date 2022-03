EE. UU. duda de la “seriedad” de Rusia en las negociaciones con Ucrania

Estados Unidos duda de la "seriedad" de Rusia en sus negociaciones de paz con Ucrania, afirmó este martes (29.03.2022) el secretario de Estado de ese país, Antony Blinken, tras los informes de progresos en las conversaciones ruso-ucranianas en Turquía.

"No he visto nada que sugiera que se esté avanzando de manera efectiva, porque no hemos visto señales de una seriedad real" por parte de Rusia, dijo Blinken en una conferencia de prensa en Rabat, capital de Marruecos, donde también pidió a Rusia que ponga fin inmediatamente a la guerra en Ucrania.

"Una cosa es lo que Rusia dice y otra lo que Rusia hace. Miramos esto último", declaró. "Lo que Rusia hace es seguir brutalizando a Ucrania y a su pueblo, y eso sigue ocurriendo mientras hablamos", prosiguió Blinken.

El motivo de su viaje

Blinken, llegó este martes a Marruecos para consolidar una asociación estratégica en la región que vive un clima de tensiones, un día después de haber asistido a una histórica cumbre en Israel con países árabes.

El responsable de la diplomacia estadounidense fue recibido por su homólogo marroquí Nasser Bourita, que también estuvo el lunes en la reunión en Israel del estadounidense y los ministros de Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Egipto.

Cumbre en Israel de ministros de Asuntos Exteriores de Bahréin, Egipto, Israel, Estados Unidos, Marruecos y Emiratos Árabes Unidos. (28.03.2022)

ee // afp/efe/reuters