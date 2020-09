EE. UU.: denuncian que migrantes fueron sometidas a cirugías

Al menos 17 mujeres fueron sometidas a cirugías innecesarias -incluyendo histerectomías- en un centro de detención de inmigrantes en Georgia, denunció este miércoles (16.09.2020) una congresista estadounidense, que -junto a 173 parlamentarios- pidió una investigación oficial sobre estos casos.

La representante federal por el estado de Washington Pramila Jayapal dijo que recibió la información de tres abogados que representaban a mujeres que fueron recluidas en el Centro de Detención del condado de Irwin, en el estado de Georgia, y sometidas a "procedimientos invasivos y forzados por un ginecólogo" relacionado con esa prisión.

"Puede haber al menos 17 mujeres que fueron sometidas a procedimientos innecesarios de un solo médico, a menudo sin el consentimiento o conocimiento apropiado, y con la clara intención de esterilización. Es posible que haya casos similares para personas que ya fueron deportadas", aseguró Jayapal.

"Estas historias contienen muchas consistencias y plantean serias dudas no solo sobre este médico en particular, sino sobre todo el sistema de detención, en gran parte con fines de lucro, que es cómplice de los abusos y ha descuidado durante mucho tiempo la salud, el bienestar y los derechos humanos de los inmigrantes”, tuiteó la congresista.

¿En qué se basa la denuncia?

La denuncia de la congresista surge luego de que varias organizaciones defensoras de los derechos civiles presentaran el lunes una queja ante la oficina del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) basada en el testimonio de Dawn Wooten, una enfermera que trabajó en esa prisión para migrantes irregulares. La enfermera denunció una serie de "prácticas peligrosas" que ocurren en Irwin, entre ellas la extirpación del útero de varias mujeres.

"Desde que se conoció la historia inicial, tengo entendido que hay al menos cinco abogados independientes que representan a mujeres que se han encontrado a sí mismas como parte de este patrón horrible, sometidas a esterilizaciones forzadas innecesarias o procedimientos médicos durante los últimos años", afirmó la congresista. Jayapal y sus colegas Jerrold Nadler, Judy Chu y Zoe Lofgen encabezaron una petición de 173 congresistas en la que urgen a DHS a abrir una investigación inmediata sobre las denuncias.

"Estamos horrorizados al ver informes de histerectomías masivas realizadas a mujeres detenidas en las instalaciones sin su consentimiento (...) Todos, independientemente de su estatus migratorio, su idioma o su encarcelamiento, merecen controlar sus propias opciones reproductivas y tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos", dijeron los legisladores. "Solicitamos que su oficina abra inmediatamente una investigación para examinar a fondo las acusaciones planteadas", agregaron los representantes, que también instaron al Congreso a investigar las denuncias.

¿Qué responde ICE?

Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que abrirá una pesquisa independiente sobre las denuncias de histerectomías a mujeres presas en el Centro de Detención de Irwin. Sin embargo, la agencia "disputa con vehemencia la implicación de que los detenidos sean utilizados para procedimientos médicos experimentales", dijo Ada Rivera, directora médica del Cuerpo de Servicios de Salud de ICE, en una declaración enviada a la prensa internacional.

Para la ginecóloga Jennifer Conti -profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford- denuncias de intervenciones quirúrgicas como estas deben ser tomadas en serio e investigadas a fondo: "como doctora, como ginecóloga, que he practicado histerectomías como parte de mi práctica, sería completamente antiético hacer estas cirugías sin el consentimiento de los pacientes. Esto sería una violación a sus derechos humanos”.

