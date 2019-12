EE. UU.: 6.000 agresiones sexuales reportadas a Uber entre 2017-2018

Cerca de 6.000 agresiones sexuales se denunciaron, solo en Estados Unidos, entre 2017 y 2018 por personas usuarias y sus conductores de Uber, dijo la compañía con sede en San Francisco (California) en un informe sobre seguridad publicado este jueves (05.12.2019).

La cifra de violaciones -definidas como penetración sexual no consentida- subió a 450 con respecto a las 229 registradas en 2017, lo que representa una agresión en aproximadamente cada 5 millones de trayectos realizados por la compañía en el país norteamericano. El resto de las agresiones sexuales incluyen contacto con las partes íntimas, o intento de contacto.

"Cada uno de estos incidentes representa a un individuo que ha vivido una experiencia traumática. Pero no me sorprenden los números porque la violencia sexual es mucho más generalizada en la sociedad de lo que mucha gente piensa", lamentó el jefe legal de Uber, Tony West.

La compañía matizó que la casuística es muy variada y que los denunciantes pueden ser tanto pasajeros que han sido víctimas de conductores, a la inversa, o pasajeros que han sido víctimas de otros pasajeros. De hecho, Uber especificó que si bien el 54 por ciento de los acusados de acoso sexual son conductores, un 45 por ciento son pasajeros, y el 1 por ciento restante es una tercera persona o alguien que no se ha podido identificar.

Homicidios y accidentes de tráfico mortales

El informe también ofrece datos compilados de homicidios y accidentes de tráfico mortales ocurridos en los vehículos de su plataforma. Se trata de la primera vez que Uber publica un reporte de esta naturaleza, en medio de una creciente presión que -al igual que su competidora estadounidense Lyft- enfrenta por la multiplicación de las denuncias por parte de usuarias que han sido víctimas de crímenes.

En cuanto a los homicidios, un total de nueve personas fueron asesinadas en el interior de un vehículo de Uber en 2018, una menos que los diez muertos de 2017. Finalmente, 58 personas fallecieron en accidentes de tráfico cuando se encontraban en un vehículo de Uber el año pasado, es decir, una por cada veinte millones de trayectos realizados por la compañía en suelo estadounidense.

ama (afp, efe, Reuters, The Walls Street Journal, The Washington Post, The New York Times, NPR)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |