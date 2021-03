Edin Terzic: El talento sin trabajo duro no es nada

Haciendo una analogía, las películas del universo Marvel tienen grandes personajes secundarios, aquellos que apoyan a héroes y los acompañan en sus aventuras y desafíos. Resultando, muchas veces, lo más placentero de ver.

Si revisamos el proceso vivido por el Borussia Dortmund durante esta temporada, me parece estar sentada en una butaca presenciando un combate mortal con todos los ingredientes de una saga: derrotas, duelos individuales, estrategia grupales, protagonistas que han perdido sus superpoderes, maestros que perecen en el camino y finalmente un personaje secundario que les devuelve su potestad.

No hay nada más peligroso que no arriesgarse

Lucien Favre y Edin Terzic

De la mano de Lucien Favre la crisis tocó fondo en este tradicional club alemán, acostumbrado a batirse y defender los primeros puestos de la galaxia futbolística. Fue entonces, que un "secundario” joven de 38 años formado como "scouting” durante la gloriosa era Klopp tomaría las riendas de esta nave a punto de colapsar.

Edin Terzic encarnaría desde el 13 de Diciembre 2020 la esperanza y tomaría en sus manos la esperanza negro-amarilla. Él, no tardó mucho en iluminar a su plantel y mostrarles la forma en que desea jugar fútbol: " los jugadores establecidos tienen que ponerse los zapatos y asumir responsabilidad". Y éstos le respondieron, confirmando que están dispuestos a ser guiados para acumular pequeñas ventajas que los lleven a un camino exitoso.

Después de un período de debilidad, Dortmund ha ganado recientemente cuatro veces seguidas en tres competiciones: Bundesliga, Copa Alemana y Liga de Campeones. El histórico nacional Matt Hummels diría: " Creo que Edin lo hace muy bien. En realidad. Desde el primer día, desde que asumió el cargo. Lo hace con fuego, pero también con conocimiento del contenido. Todavía tengo mucha confianza en su carrera como entrenador ". Ante esas declaraciones y ante los resultados, el final feliz de la película se podría adelantar claramente. Sin embargo, es aquí donde la narración tiene su giro dramático: El técnico interino abandonará el puesto en verano, dando paso a su sucesor, previamente contactado por el Club.

Este nuevo personaje, es Marco Rose. El mismo que fuese vencido por el vigoroso escuadrón de Terzic haciéndolos volar lejos de cualquier posibilidad de continuar en carrera por el DFB Pokal. Paradójico, el martes por la noche, el joven interino venció a su futuro jefe: " Ese no es mi tema en absoluto. Se trata de hacer todo lo posible para ayudar al equipo y al equipo técnico. No me importa qué título tengo conmigo” declararía luego del partido .

Edin Terzic saluda a Marco Rose, su sucesor en el banquillo del BVB

Magia y generosidad que nos hacen pensar

En los planes del Dortmund se considera la posibilidad de que en la nueva temporada continúe como asistente. Credenciales, ha demostrado de sobra y, sorprendentemente, ha tomado decisiones dignas del momento protagónico: siguiendo su cultura del rendimiento, deja en banca al portero histórico Bürki que regresaba de una lesión y puso su confianza en Hitz. Rescató a Dahoud de las sombras y le devolvió titularidad. Ha reconstruido al equipo. La defensa, que antes era fácil de tomar por sopresa, es más segura y solo ha permitido dos goles en cuatro partidos.

Todavía quedan once "Spieltag” en la liga, este sábado contra el FC Bayern. Luego, el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Sevilla FC y ya han alcanzado las semifinales en la Copa DFB.

Esos son los próximos combates así, esquivando puñetazos y opiniones el entrenador asistente habrá completado la pretemporada con más éxito que el futuro entrenador jefe. Si sólo hubiese tenido éxito antes, pero la historia quiso otra cosa.

A partir del 13 de agosto del 2021 hará todo lo posible para trabajar para su club favorito como técnico asistente y seguramente el futuro le depara recompensas insospechadas en esta galaxia repleta de estrellas, a un profesional que pone al club por encima de su propia carrera No olviden a Terzic, que su momento llegará : ”Descubrí algo que todavía estaba en mí, algo increíblemente heroico" (Star Lord).