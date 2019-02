Ecuador se reconcilia con la prensa y los organismos internacionales de crédito

La disputa entre Lenín Moreno y Rafael Correa

"Cambios de estilo"

El 10 de julio, Correa parte a Bélgica para radicarse y aprovechó el momento para criticar a Moreno, aunque indirectamente: "Yo estoy seguro que el 2 de abril derrotamos a la oposición, no estoy muy seguro si venció la Revolución Ciudadana. Que no me digan que es cambio de estilo las claudicaciones y el entreguismo". Ese mismo día, Moreno había admitido "cambios de estilo" en su gestión.