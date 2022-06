Ecuador rompe diálogo con líder indígena tras muerte de militar

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, suspendió este martes (28.06.2022) las negociaciones que mantenía con el líder de las protestas indígenas y presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), tras un ataque contra militares que dejó un uniformado muerto y 12 heridos.

"No volveremos a sentarnos a dialogar con Leonidas Iza, quien solo defiende sus intereses políticos y no los de sus bases”, declaró el mandatario en una alocución presidencial. "No vamos a negociar con quienes mantienen a Ecuador como rehén", agregó.

Un grupo de militares y policías que protegía un convoy con combustible fue atacado en la madrugada de este martes por manifestantes con "armas de fuego y lanzas" en la Amazonia, según las autoridades.

El elevado costo de vida, alimentado por el incremento de los precios de los combustibles, empujó a las calles a unos 14.000 manifestantes, la mayoría en Quito, los cuales Exigen medidas que amortigüen el golpe económico en la producción agrícola y la canasta básica.

Sin tomar en cuenta el reciente reporte del Ejército, las protestas han dejado cinco manifestantes muertos, más de 500 heridos entre uniformados y civiles, y unos 150 detenidos, según diversas fuentes.

afp/efe/el comercio /rr