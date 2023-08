Ecuador repetirá el voto en el exterior de las elecciones

La autoridad electoral decidió repetir el voto telemático por los problemas técnicos, aunque considera que no cambiará el resultado para el acceso al balotaje. La nueva votación podría hacerse coincidir con este.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador decidió anoche (25.08.2023) repetir la votación para representantes a la Asamblea Nacional en las circunscripciones del exterior tras los problemas registrados con el sistema del voto telemático durante los comicios del domingo pasado, achacados a ciberataques desde India, Bangladesh, Pakistán, Rusia, Ucrania, Indonesia y China.

"Se procede a disponer a las áreas respectivas para que realicen lo que corresponde para la repetición de elecciones de esta dignidad en las circunscripciones del exterior", señaló la presidenta del CNE, Diana Atamaint, al finalizar la sesión del pleno del organismo celebrada en la noche de este viernes. Aunque no se fijó una fecha para la repetición de la votación, la propia Atamaint propuso que se hiciera a la vez que la de la segunda vuelta, el próximo 15 de octubre, en la que se disputan la presidencia del país Luisa González y Daniel Noboa.

Los candidatos Luisa González, de Revolución Ciudadana, y Daniel Noboa, de Acción Democrática Nacional. Imagen: Rodrigo Bzendia/AFP/Getty Images (2)

Aunque el organismo anuló los comicios presidenciales y legislativas en el exterior, el pleno consideró que la repetición de la votación no afectaría el resultado general para presidente de la República, por lo que declaró que no era necesario organizar nuevos comicios entre los emigrantes para esa dignidad. Sin embargo, al haberse anulado la votación en el exterior, el CNE todavía no ha podido proclamar los resultados oficiales definitivos para la elección de asambleístas.

La decisión del CNE se dio un día después de que el movimiento Revolución Ciudadana, que lidera el expresidente Rafael Correa , pidiera una investigación y la repetición de las votaciones en las circunscripciones electorales del exterior, ante los problemas registrados en el sistema de votación telemática. El movimiento Construye, que tenía como candidato presidencial al asesinado Fernando Villavicencio, se había opuesto a la repetición argumentando que favorece a los partidos cuyos candidatos han pasado a segunda vuelta.

lgc (efe/ElUniverso)