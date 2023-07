El asesinato de Agustín Intriago, el alcalde "incorruptible"

Mientras velan al alcalde de la ciudad de Manta, el panorama de inseguridad en Ecuador de cara a las elecciones presidenciales hace temer que Intriago no sea el último alcalde asesinado este año, dice experto.

El asesinato del alcalde de Manta, en Ecuador, conmueve al país. Agustín Intriago, de 38 años, fue muerto el domingo 23 de julio durante un ataque armado cuando asistía a un evento deportivo en el barrio 15 de septiembre. Una joven futbolista, Ariana Chancay, de 28 años, murió también durante el atentado, y hubo cuatro heridos. La Policía notificó sobre un posible sospechoso del crimen, que resultó herido, pero los motivos del ataque aún no han sido esclarecidos.

La ciudad de Manta, en la provincia de Manabí, es la tercera mayor ciudad y uno de los puertos pesqueros más importantes del país. Con más de 250.000 habitantes, es un punto clave de la exportación e importación. Pero también es puerto de llegada de cargamentos de cocaína, y de salida de esa droga hacia Estados Unidos, México y Europa. En los años 90, esa línea costera era foco del tráfico de personas hacia Estados Unidos, vía Colombia y Centroamérica, y hasta 2009 fue un enclave militar de EE. UU., país que vigilaba el espacio aéreo y marítimo, antes de la prohibición del expresidente Rafael Correa de erigir bases militares en el territorio.

Según las autoridades ecuatorianas, en Manta habría unas 700 toneladas de cocaína que grupos narcos almacenan para sacarla de ese puerto. "Manta es una palabra con mucha carga política desde hace muchos años en Ecuador”, dice a DW Wolf Grabendorff, experto en Relaciones Internacionales y en temas de seguridad de América Latina. "Justamente, hace pocas semanas hubo rumores de que los estadounidenses habían manifestado su preocupación por el aumento de la actividad de los cárteles de la droga en el país”, refiere.

¿Por qué Intriago?

El abogado Agustín Intriago, casado y con dos hijos, nació en Manta y siempre soñó con ser alcalde de su ciudad. Había sido reelecto y gozaba de alta popularidad. No pertenecía a ninguno de los dos grandes partidos, sino al movimiento local Mejor Ciudad. Según Grabendorff, "no es casualidad que mataran al alcalde, tenía reputación de ser incorruptible. No tenía ningún vínculo con los diferentes grupos del crimen organizado que operan en Manta desde hace varios años”. El experto explica que "los problemas actuales en Ecuador son similares a los de México. Tanto agentes de la Policía local como algunos miembros del Ejército tienen relación directa con los cárteles”, afirma. En 2012, las autoridades detectaron nexos de las bandas en Ecuador con el cártel mexicano de Sinaloa. Además, se habla de vínculos con Jalisco Nueva Generación y con la mafia albanesa.

"Es muy grave también el problema de las extorsiones, que afecta incluso a los pequeños emprendimientos, como a los taxis”, dice el experto, que fue representante de la Fundación Friedrich Ebert en Ecuador y es gran conocedor de ese país.

Pero este no es el primer atentado contra un alcalde en 2023. En enero, Javier Pincay, candidato a alcalde de Portoviejo, Manabí, resultó gravemente herido y estuvo semanas en estado crítico tras sufrir un atentado, según la agencia AFP. En mayo, el alcalde de Durán, provincia de Guayas, Luis Chonillo, sobrevivió a un ataque y trabaja bajo protección policial. También en Guayas, el alcalde de Duale, Wilson Cañizares, denunció este mes que recibe amenazas desde la Penitenciaría del Litoral, y se le asignó protección de la Policía.

En las cárceles de Ecuador han sido asesinadas alrededor de 450 personas desde 2020 en disputas entre bandas criminales, según Insight Crime, y la violencia en el país va en aumento. Imagen: Dolores Ochoa/AP Photo/picture alliance

Alarma por aumento de la criminalidad y "disfuncionalidad” del gobierno

El actual panorama de inseguridad en Ecuador hace saltar todas las alarmas. Se vive una gran tensión por el aumento de los homicidios, los robos y los secuestros, y también por los frecuentes amotinamientos en las cárceles. La tasa de homicidios se disparó casi un 500 por ciento entre 2016 y 2022, según InSight Crime, llegando a 81 por 100.000 habitantes. Varias bandas de narcotráfico se disputan el transporte de cocaína desde la frontera de Ecuador con Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo, y también la droga que llega desde Perú. La historia de las bandas del narcotráfico, con su ascenso, su poder cada vez mayor, sus alianzas con grupos del crimen organizado de México, y sus disputas por el territorio, se remonta al año 2000, según ese centro de investigación.

El fin de semana del asesinato de Intriago fue especialmente violento. El sábado se escucharon tiroteos y explosiones en la Penitenciaría del Litoral de Guayaquil, y el Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad (SINAI) informó que un número aún no confirmado de reos de 13 de las 35 cárceles de Ecuador se declararon en huelga de hambre, y que seis presos fallecieron y 11 de ellos están heridos. Hay agentes de seguridad carcelaria que "están retenidos por los grupos de organizaciones delictivas” en cinco cárceles del país”.

"La situación en las cárceles de Ecuador es una de las peores de toda América Latina”, dice Grabendorff. Desde 2020, más de 450 presos fueron asesinados en masacres por enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control de las diferentes penitenciarías, según InSight Crime, y el hacinamiento puede llegar al 50% de la capacidad de las cárceles. "Estamos hablando de una situación política explosiva, de desorden de la seguridad pública, y hay observadores que están muy preocupados porque el gobierno es prácticamente disfuncional en muchos aspectos, pero especialmente en temas de seguridad”, indica, recordando que el presidente, Guillermo Lasso, autorizó en abril la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, como "medida urgente” para combatir la delincuencia y el crimen organizado, algo que estaba contemplado en la Constitución, pero fue suspendido en 2009 durante la presidencia de Rafael Correa. "Con eso, lo único que se logró es ayudar a una escalada de violencia de los grupos criminales”, critica Grabendorff. Mientras tanto, la ciudad de Manta decretó tres días de luto por la muerte de Agustín Intriago, y miles de personas lo despidieron tras su velorio. Las perspectivas son sombrías a juicio de Wolf Grabendorff: "Tomando en cuenta que el país está ante elecciones generales extraordinarias, no me extrañaría que no fuera el último alcalde asesinado este año".

(ers)