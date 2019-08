Ecuador: dos pasos adelante y uno atrás

El pasado 12 de junio se pudo ver una bastante imagen rara en la capital ecuatoriana Quito: gritos de alegría de gente que se congregaba en las calles, banderas del arcoíris ondeando en el aire y las parejas homosexuales abrazándose con alegría. "Fue realmente emotivo, porque era algo que queríamos durante tanto tiempo que sí, ha habido lágrimas", recuerda Efraín Soria, como uno de los momentos más importantes de su vida. Junto con su compañero Javier Benalcazar y otra pareja, ganó el derecho a casarse ante el Tribunal Constitucional, pero no solo para él y su pareja, sino también para todas las demás parejas del mismo sexo en Ecuador.

La decisión vinculante de los jueces del Tribunal Constitucional fue un paso histórico para el país tradicionalmente conservador y católico. Y la votación fue extremadamente ajustada: cinco de los nueve jueces votaron a favor, cuatro en contra. Sin embargo al final, el tribunal justificó a los demandantes a la luz de la igualdad de derechos de todas las personas y la prohibición de la discriminación.

Las protestas no terminan

Sin embargo el tema polariza: los oponentes también expresaron su opinión. Desde el inicio del proceso, miles de personas han salido a las calles para defender su imagen de una "familia tradicional". En particular, el grupo religioso "Con mis hijos no te metas” llama repetidamente a protestas. Originalmente fundado por padres conservadores en Perú, el movimiento ahora está activo en muchos países de habla hispana, protestando, entre otras cosas, contra el trato de diversas orientaciones sexuales en las escuelas. Incluso semanas después de la decisión sobre el matrimonio homosexual, ellos y otros opositores a esta decisión marcharon con rosarios en manos en varias ciudades del país.

"Creemos que actualmente hay más seguidores que oponentes, lo único es que los oponentes son más leales", dice Efrain Soria. Miembros y simpatizantes de la comunidad LGBTI también se reúnen para fiestas y manifestaciones en las calles.

No obstante, si la discusión, que en realidad debería llevar a una mayor diversidad, causa tal agitación y saca fuertes voces críticas, ¿qué significa eso para el movimiento LGBTI? "Hemos progresado con algunos derechos, tal vez eso ha alimentado el odio de las personas que están en contra las personas con diversidad sexualidad", sugiere Diane Rodríguez.

Ella es una mujer trans y preside la Asociación Nacional de LGBTI. Y como el tema despierta los temores y prejuicios contra la comunidad LGBTI, también sufre discriminación. "Si, por ejemplo, un conductor de autobús me identifica como una mujer trans, entonces a menudo no se detiene o si un taxi se detiene y luego me reconoce por mi voz, entonces ya no me no habla más”, describe Rodríguez sus experiencias, antes y después de la decisión sobre el matrimonio homosexual.

Después de la introducción del matrimonio homosexual, miles de personas protestan contra la decisión, como aquí en Quito.

Del canto a la violencia

"Claro que nos molestan las cosas que nos dicen", comenta Soria, mirando las muchas contramarchas. "Nos asocian con pedófilos, otras atrocidades y problemas sociales. Eso duele, por supuesto, porque las personas tienen una imagen completamente equivocada de nuestra forma de vida", continúa.

Y no se trata solo de palabras: según las estadísticas de la organización Silueta X, para la que también trabaja Diane Rodríguez, entre enero y julio de este año ya hubo siete ataques mortales conocidos contra miembros de la comunidad LGBTI, más que en 2017 y 2018 juntos.

Sin embargo, Efrain Soria confía que la situación mejore con el tiempo. "Creo que este es un efecto momentáneo, y después de un tiempo, se calmará y el matrimonio entre personas del mismo sexo será tan normal como cualquier otra situación". Y lo más importante para este proceso es la educación. "El Estado debe incluir la educación en el plan de estudios que incluya las diversas orientaciones sexuales para que la sociedad cambie su forma de pensar", dice Soria. No obstante, probablemente tomará muchos años para que eso suceda en un país tan conservador.

