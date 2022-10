Ecuador: abogado de caso de María Belén Bernal denuncia ataque

Jesús Alberto López, uno de los abogados de la familia de María Belén Bernal -la abogada que fue asesinada presuntamente dentro de una sede policial de Ecuador a manos de su esposo, un agente ahora prófugo- denunció este viernes (21.10.2022) haber sufrido un ataque de desconocidos.

"Pasaron de las amenazas a los hechos. Mientras me trasladaba a mi trabajo, un motociclista rompió el vidrio de mi vehículo", advirtió en redes sociales el abogado a cargo de la defensa de este caso que se ha convertido en emblemático de violencia contra la mujer en Ecuador y que tiene señalada a la Policía como institución. "Pedí ayuda a policías del sector y me indicaron que no pueden hacer nada. Entiendan, no nos van a amedrentar en el femicidio de María Belén Bernal", añadió.

En declaraciones a medios locales, López señaló que antes no había denunciado las amenazas porque la Policía es la que tiene que investigar las circunstancias del asesinato de Bernal y también hacer las gestiones internacionales para dar con el paradero de su esposo, Germán Cáceres, quien es el principal sospechoso.

María Belén Bernal fue encontrada muerta el 21 de septiembre luego de permanecer desaparecida diez días tras visitar en la Escuela Superior de Policía de Ecuador, en el norte de Quito, a Cáceres, que se dio a la fuga después de quedar en libertad sin cargos tras brindar una primera declaración ante la Fiscalía.

Según la Policía, la autopsia de Bernal reveló signos de estrangulamiento. Su familia ha señalado el asesinato como un "crimen de Estado" al haber ocurrido en una sede policial donde supuestamente debía ser un lugar seguro para ella.

Desde finales de septiembre, se emitió una alerta internacional de la INTERPOL para ubicar a Cáceres, del que se sospecha que se fugó del país.

ama (efe, el universo, el comercio)