DW verifica: Zelenski como objetivo de noticias falsas rusas

El apoyo financiero y el suministro de armas a Ucrania vuelven a ser un tema candente en la política mundial. "Estratégicamente, Occidente sigue apoyando a Ucrania, pero este año en particular nos encontramos en un importante punto de inflexión", afirma Julia Smirnova, investigadora del Instituto para el Diálogo Estratégico (ISD).

Smirnova está convencida de que Rusia intenta socavar la solidaridad con Ucrania, con ayuda de la desinformación y la propaganda. Uno de sus principales objetivos en este empeño es el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. "Zelenski es un símbolo de Ucrania, un símbolo de la resistencia ucraniana", explica Smirnova, "por eso muchos ataques van dirigidos a él personalmente".

¿Compró Zelenski dos barcos de lujo valorados en varios millones de dólares?

Afirmación: Volodimir Zelenski habría comprado dos yates valorados en 75 millones de dólares, según numerosos usuarios de las redes sociales . También circulan supuestas pruebas de la compra.

DW verifica: falso

La afirmación, que circula sobre todo en Estados Unidos, da a entender que Zelenski no utiliza el dinero de la ayuda estadounidense para defender a su país contra Rusia, sino para llevar "un estilo de vida extravagante".

Y los mensajes al respecto están dando que hablar: un tuit sobre esto publicado en noviembre pasado tiene más de cuatro millones de visitas. Sin embargo, la afirmación es claramente desinformativa.

Los supuestos contratos de compra que circulan por Internet, que supuestamente prueban que el presidente ucraniano compró los yates llamados "Lucky Me " y "My Legacy ", son falsos. Ambos yates siguen a la venta, como demuestra una simple búsqueda en Google.

Contrariamente a lo que afirma este post en X, Zelenski no compró estos dos yates.

Según los documentos falsos, los yates también fueron vendidos los días 18 y 25 de octubre por la "Mediterranean Yacht Brokers Association" (MYBA) a los confidentes de Zelenski, Boris y Serhiy Shefir, y ni siquiera al propio Zelenski.

Sin embargo, esa organización ya no se llama así: en 2008 cambió su nombre por el de "MYBA The Worldwide Yachting Association". También utiliza actualmente un logotipo diferente al que aparece en los documentos.

Además, empleamos una búsqueda de imágenes en Google para encontrar el documento original que se utilizó para la falsificación y que se subió a la red hace siete años.

¿Compró Olena Zelenska joyas por valor de 1,1 millones de dólares?

Afirmación: "Al parecer, la esposa de Zelenski se gastó 1.100.000 dólares en una juerga de compras en Nueva York, cuando visitó Estados Unidos con su marido para asegurarse el apoyo continuado de Washington", sugieren un artículo en Internet y varias publicaciones en las redes sociales.

DW verifica: falso

Mientras Zelenski trataba de conseguir el apoyo de Estados Unidos para Ucrania en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2022, su esposa se habría gastado 1,1 millones de dólares en joyas en una boutique de Cartier. Una exempleada de la tienda llamada Boukari Ouédraogo presuntamente lo habría notado y se habría llevado el supuesto comprobante de compra. En una historia de Instagram, habló de un encuentro con Zelenska, que se habría comportado de forma escandalosa. Sin embargo, la prueba de compra es falsa y la historia inventada.

No se encuentran más publicaciones ni historias en el perfil de Instagram de la supuesta exempleada de Cartier. Además, el nombre de la cuenta no indica que perteneciera a Boukari Ouédraogo. La foto de perfil actual de la cuenta muestra al presidente ruso Vladimir Putin.

Este artículo sobre Zelenska y la supuesta compra de joyas caras difunde afirmaciones falsas.

Según la supuesta prueba de compra, Olena Zelenska también habría comprado las joyas el 22 de septiembre en una tienda Cartier de la Quinta Avenida de Nueva York. Sin embargo, esto no es posible, ya que las fotos de las agencias "The Canadian Press " y "Associated Press " demuestran que Olena Zelenska estuvo en Ottawa (Canadá) con su marido tanto el 21 como el 22 de septiembre. Allí se reunieron con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

La investigación de la organización de verificación de hechos "Open" también indica que la mujer que hace afirmaciones sobre la supuesta compra de joyas de Zelenska en el video de Instagram no es una antigua empleada de la tienda de Cartier en Nueva York, sino que posee una tienda en Rusia. Por lo tanto, se trata claramente de desinformación.

