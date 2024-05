DW Verifica: ¿disparó un arma láser al helicóptero de Raisi?

La tecnología láser avanza rápidamente en la industria militar. Las fuerzas armadas de países como Estados Unidos, China, Reino Unido e Israel han informado de desarrollos significativos de armas láser, que pueden calentar, perturbar o quemar objetivos aéreos, como drones y misiles de crucero, desde decenas de kilómetros de distancia. Entretanto, internet está inundado de afirmaciones dudosas sobre las últimas armas láser avanzadas estacionadas en el espacio, e incluso algunas sostienen que estas están relacionadas con el siniestro del helicóptero en el que murió el presidente iraní Ebrahim Raisi.

¿Existen láseres espaciales capaces de derribar un helicóptero?

Afirmación: "¡Obviamente, un láser espacial disparó al helicóptero del presidente de Irán!”, escribió un usuario en la plataforma X. Una imagen muestra supuestamente al helicóptero involucrado en el accidente del presidente de Irán, Ebrahim Raisi. La publicación en X tiene más de 29 millones de visitas a la fecha de publicación de este artículo (en el momento de archivarse, la publicación tenía aproximadamente 24,5 millones de visitas).

DW Verifica: Falso.

No existe un arma láser capaz de disparar a un helicóptero desde el espacio. Si así fuera, ya lo sabríamos, porque sería demasiado grande para ocultarla, según el Dr. Iain Boyd, profesor de Ciencias de Ingeniería Aeroespacial y director del Centro de Iniciativas de Seguridad Nacional en Colorado, Estados Unidos.

"Para dañar de manera crítica desde el espacio a un vehículo que vuela relativamente cerca del suelo, usando una energía dirigida como un rayo láser o con microondas, se requeriría un arma enorme en el espacio, mucho mayor que la Estación Espacial Internacional”, explica Boyd a DW.

Incluso si existiera un arma como esa, manejarla adecuadamente desde el espacio para alcanzar un objetivo en el suelo sería extremadamente difícil.

"Un láser debe mantener su enfoque sobre un solo punto durante varios segundos para causar algún daño. Si la nave espacial se mueve a 28.800 kilómetros por hora, y también el helicóptero está en movimiento, eso sería casi imposible”, señaló Boyd.

Este posteo en X hace una afirmación falsa sobre que el helicóptero de Ebrahim Raisi fue derribado por disparos de un arma láser espacial.

A eso se suma que los láseres se degradan a través de largas distancias, y factores tales como la humedad y el polvo pueden hacer que el rayo se difumine y se reduzca su efectividad. El helicóptero que transportaba al presidente iraní Raisi y al ministro iraní de Exteriores se estrelló en terreno montañoso entre una niebla densa y repentina, como muestra una base de datos meteorológica. Boyd señaló que tales condiciones climáticas crearían desafíos adicionales para un arma espacial.

Hasta el momento de publicar este artículo, el Gobierno de Irán no ha ofrecido ninguna declaración sobre el motivo del siniestro. Las autoridades han dicho que una delegación de alto rango del Ejército iraní investigará lo sucedido e informará sobre ello.

¿Muestra el posteo el helicóptero de Ebrahim Raisi?

Siempre vale la pena investigar la fuente de información que uno se encuentra en internet. En este caso, la cuenta de X que publicó la imagen del helicóptero ha compartido muchas teorías de conspiración infundadas en el pasado. Varias de las publicaciones que compartió ya incluyen notas de la comunidad en X que señalan que se trata de información falsa.

También hay algo con la imagen del helicóptero que no cuadra. Si se realiza la búsqueda inversa de imágenes, por ejemplo, en Google, Yandex o TinEye, se encuentra una página web archivada con el titular: "The Large Fantasy About Helicopter Crashes You Shouldn't Consider” ("La gran fantasía sobre accidentes de helicópteros que no deberías tomar en cuenta").

La imagen en esa página web muestra al mismo helicóptero en llamas que en el posteo de X, arriba. En el extremo izquierdo de la página se puede ver que el artículo con esa imagen fue publicado por primera vez en diciembre de 2023. Es decir, que la imagen ya tiene, como mínimo, cinco meses de antigüedad, y no puede ser relacionada con el accidente de helicóptero en el que falleció el presidente iraní Raisi.

Al observarla en detalle, también se nota que la imagen del helicóptero se ve como si hubiera sido manipulada. Los restos de la nave no parecen realistas, ni la cola del helicóptero, ni las llamas. Al parecer, el helicóptero fue recortado y pegado sobre un paisaje de fondo. Además, en medio de una densa niebla, no habría sido posible ver el helicóptero con tanta claridad.

Este es el helicóptero en el que viajaba el presidente iraní Ebrahim Raisi cuando se estrelló el 19 de mayo de 2024 en medio de una densa niebla. Imagen: IRNA/UPI/newscom/picture alliance

El equipo de DW Verifica comparó la imagen del helicóptero con otras fotografías oficiales publicadas por medios estatales iraníes y otros medios de comunicación del helicóptero que transportaba a Raisi mientras este despegaba, cerca de la frontera entre Irán y Azerbaiyán, el 19 de mayo de 2024, antes de que se estrellara. Las diferencias son claras. Las rayas azules del helicóptero iraní no son visibles en la imagen del tuit. Asimismo, debería haber más color blanco. Pero, en la foto del posteo en X, la mayor parte del helicóptero es azul oscuro.

Durante situaciones confusas o conflictos, se comparten muchas fotografías o videos que supuestamente muestran lo ocurrido. Pero, a menudo, estos son engañosos, muestran escenas más antiguas, o son generados o manipulados por medio de la inteligencia artificial. En este caso, la imagen del helicóptero es antigua. Y la afirmación de que fueron armas láser las que causaron el accidente del helicóptero es falsa.

(cp/ms)