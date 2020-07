Duisburgo conmemora los diez años de la tragedia en la Loveparade

"En los aniversarios anteriores expresábamos la esperanza de que el proceso judicial por fin aportase justicia a las familias. No sentimos que haya habido justicia, pero al menos el juicio ha traído esclarecimiento", declaró al inicio de un acto conmemorativo Jürgen Widera, el presidente de la Fundación 24.7.2010. Las vigentes normas para luchar contra la pandemia de coronavirus limitaron a cien personas los asistentes, así que familiares de víctimas de otros países cancelaron su participación.

La ciudad de Duisburgo, en el oeste de Alemania, recordó así este viernes (24.07.2020) en una ceremonia reducida frente al túnel Karl-Lehr, a las 21 víctimas de la tragedia de la Loveparade, cuando se cumplen diez años del accidente en el multitudinario festival y pocos meses después de que el juicio contra tres acusados se cerrara sin sentencia.

El pasado 4 de mayo, la Audiencia Provincial de Duisburgo anunció la suspensión del proceso tras 184 sesiones al considerar que no había "indicios concretos" de que los tres acusados hubieran actuado de forma deliberada, puesto que el accidente había sido una suma de múltiples causas. La fiscalía abogó también por la suspensión del proceso, puesto que, a pesar de quedar probados errores de gestión por parte de los organizadores del festival, el informe técnico apuntaba a un cúmulo de circunstancias que causaron una tragedia difícilmente previsible.

El alcalde de Duisburgo, Sören Link, manifestó en este sentido que comprendía la "decepción y la incomprensión" que la suspensión había causado a las familias de las víctimas. "La decisión del tribunal no fue fácil, aunque yo también hubiera deseado un fin de proceso que no dejara preguntas abiertas", afirmó durante la ceremonia, señalando que, aunque sea inevitable seguir intentando entender "quién es el responsable", es preciso aceptar que no va a haber respuesta a todas las preguntas en lo que el político del SPD calificó como la "mayor catástrofe en la historia de la posguerra de la ciudad de Duisburg".

