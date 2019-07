Dos migrantes ilegales en un camión de la escudería Ferrari

El vehículo se hallaba de camino desde la sede de la escudería, en la ciudad de Maranello, hasta el circuito de Silverstone, en Reino Unido, situado a poco más de 100 kilómetros de Londres. El camión iba cargado con equipamiento de Fórmula Uno. Varios medios informan que los dos migrantes consiguieron subirse al vehículo en la ciudad francesa de Calais, durante la parada efectuada para realizar un control aduanero. Fueron descubiertos ya en suelo británico y ambos fueron detenidos el miércoles (10.07.2019) "por sospecha de posesión de armas", dijo la Policía del condado de Northamptonshire al diario alemán Bild. No se conoce la nacionalidad de ambos detenidos. Ferrari no ha hecho hasta el momento comunicado alguno al respecto y el incidente no ha tenido de momento consecuencia alguna en el trabajo de la escudería.El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno, décima carrera del Mundial de Fórmula 1 se disputará de viernes a domingo (12-14 de julio de 2019) en el circuito de Silverstone. (dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube