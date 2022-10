Directivo del museo Hermitage renuncia por guerra en Ucrania

Dmitri Ozerkov, que fue jefe del Departamento de Arte Contemporáneo del museo Hermitage de San Petersburgo, renunció a su cargo porque no quiere tener nada que ver con la Rusia de hoy tras la guerra que comenzó su país en Ucrania, según escribió en su cuenta de la red social Instagram. "He vuelto a Instagram ya no siendo un empleado del museo Hermitage tras 22 años trabajando allí. Decidí renunciar después de que comenzara la guerra", afirmó este martes (04.10.2022).

Ozerkov Indicó que entregó el trabajo del que era responsable y que no ha participado desde principios de marzo en "ninguna actividad" del conocido museo ruso. "Me fui porque no pretendo tener nada que ver con la Rusia de hoy", recalcó.

Explicó que en 2006, cuando del Departamento de Arte Contemporáneo fue concebido y comenzó a ser formado por el director general, éste fue visto como una parte integral del museo, capaz de revivir la antigua colección y otorgarle nuevos vectores de desarrollo e interpretación, dándole al arte clásico una nueva manera de expresarse.

"Fue un proyecto ambicioso y poderoso que influyó en la imagen y definió el estatus del museo. Se construyó sobre una base del diálogo y el respeto mutuo por lenguas y países, nacionalidades y religiones, la historia y la modernidad", añadió Ozerkov. Recalcó que se podía exhibir trabajos del fotógrafo ucraniano Boris Mikhaïlov y retratos rusos de la artista sudafricana residente en Países Bajos Marlene Dumas, por ejemplo.

Pero, subrayó el exalto cargo del Hermitage, "después de que Rusia enviara sus tropas a Ucrania, el diálogo y el respeto dejó de tener importancia en Rusia, las noticias fueron sustituidas por la propaganda, que no dice nada sobre las acusaciones de numerosos crímenes de guerra contra las Fuerzas Armadas de Rusia contra la población civil".

Como ciudadano ruso, enfatizó, "vi esta vergüenza como mi propio error también y compartí esta opinión. Entonces mi elección fue dejar de hacer algo en la Rusia de hoy". Abandonó los cargos de jefe del programa de Arte y Ciencia de la Universidad ITMO, de curador de la galería de arte multimedia Zifergauz, de curador de MastersDigital y de otros proyectos locales, explicó.

También renunció a su puesto en el Consejo Municipal para Cultura bajo el gobernador de San Petersburgo, Alexandr Beglov. "Saludo a todos para quienes la palabra griega éxodo, utilizada por los escritores de la Septuaginta, se ha convertido en la única salida posible de la situación actual. Rusia expulsó a todos los que solo queríamos el bien de su cultura", sentenció. (EFE)