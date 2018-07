Detienen a esposa de presunto yihadista en Alemania

La semana en imágenes (del 23 al 29 de julio de 2018)

Trump responde a Rohaní: "Nunca más vuelva a amenazar a EE.UU."

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió este lunes al presidente iraní, Hasan Rohaní, que "no vuelva nunca a amenazar a EEUU" si no quiere "sufrir las consecuencias" históricas. El mandatario respondía así al presidente iraní, que horas antes había instado a Washington "a no jugar con fuego". (23.07.2018)