Detectan lluvias sobre la capa de hielo de Groenlandia por primera vez

Unos científicos detectaron, por primera vez desde que se tiene registros, que cayó lluvia en el punto más alto de la capa de hielo de Groenlandia, según un informe publicado por el Centro Nacional de Datos sobre la Nieve y el Hielo (NSIDC) de Colorado, en Estados Unidos.

Los expertos, que le atribuyen el inusual acontecimiento a la crisis climática, detectaron las precipitaciones en forma de agua el pasado 14 de agosto a una altura de 3.216 metros sobre el nivel del mar, luego de que la temperatura del aire se mantuviera por encima del punto de congelación durante nueve horas.

A pesar de que en este sorpresivo momento no contaban con herramientas para medir la cantidad de agua caída, los investigadores calculan que durante estos calurosos días se liberaron alrededor de 7.000 millones de toneladas de agua.

Durante el registro de estas precipitaciones, Groenlandia experimentaba temperaturas excepcionalmente altas para esa región, con un promedio de 18 grados celsius en algunos lugares. Esto provocó un derretimiento importante de hielo de 872.000 kilómetros cuadrados, según explicaron los expertos.

Las señales claras de la crisis climática

Los grandes deshielos en Groenlandia y en otras partes del mundo se han vuelto cada vez más más frecuentes como parte de los efectos producidos por el cambio climático, lo que ya genera preocupación en la comunidad científica ante el inminente crecimiento de los mares.

"Lo que está ocurriendo no es simplemente una o dos décadas cálidas en un patrón climático cambiante. Esto es algo sin precedentes", dijo a CNN Ted Scambos, investigador científico del NSIDC.

"Estamos cruzando umbrales que no se han visto en milenios, y francamente esto no va a cambiar hasta que no ajustemos lo que estamos haciendo con el aire", agregó el científico.

Según los registros, eventos similares de derretimiento en Groenlandia tuvieron lugar en 1995, 2012 y 2019, y antes de eso, los análisis de núcleos de perforación sugieren que en algún momento de finales del siglo XIX.

El reciente informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC) alertó que el nivel del mar está incrementando, y que ya ha aumentado al menos 20 cm. Según los especialistas, para fines del siglo se podría llegar hasta los 200 cm.

Editado por José Ignacio Urrejola