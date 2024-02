"Estaba sentada observando el río Rin y de repente… ya no me acuerdo qué iba a decir.” Probablemente a todos nos ha pasado alguna vez: estás a punto de decir algo y se cruza una idea por la cabeza, o alguien nos interrumpe y se nos olvida lo que íbamos a contar. En Latinoamérica cuando nos encontramos en una situación como ésta solemos decir: "perder el hilo”. Los alemanes también tienen la misma expresión: "den Faden verlieren” (perder el hilo). Este dicho tiene origen en la mitología griega. La leyenda cuenta que Ariadna, hija del rey Minos de Creta, se enamoró de Teseo. Todo pretendiente de Ariadna tenía que salir de un laberinto. Ella, que estaba muy enamorada de Teseo, decidió ayudarlo dándole un ovillo de lana para que pudiera superar la prueba. Teseo, que no perdió el hilo, pudo cruzar el laberinto.