Demócrata y cada vez más influyente: una radiografía al voto latino en EE.UU.

Más allá del llamado "Súper Martes” de este 3 de marzo de 2020, donde los candidatos demócratas lucharán por conseguir algunos de los 1.357 delegados que se reparten en las elecciones simultáneas que se realizarán en 14 estados, las primarias del partido que lucha por recuperar la Casa Blanca de las manos de Donald Trump vuelven a poner sobre la mesa la importancia del voto latino, que adquiere especial relevancia en estados donde representa más de un quinto del caudal de votos que aspiran conquistar los candidatos.

"La comunidad latina es cada vez más importante, es un segmento creciente de la población de Estados Unidos y en ciertos estados es absolutamente crucial”, dice a DW el analista político Maurizio Passariello, presidente de Link Communications, con asiento en Florida. El especialista dice que si bien la presencia hispanoparlante es muy fuerte en los estados fronterizos con México, la verdad es que "cada vez se vuelve un voto más y más importante en distintas partes de Estados Unidos”. Esta percepción la comparte Philip Williams, profesor emérito de Ciencias Políticas en la Universidad de Florida y Decano de la Escuela de Artes Liberales de la Universidad Politécnica de California.

Williams explica a DW que "la comunidad latina jugará un papel muy importante en las elecciones del 3 de noviembre de 2020, y aún más relevante en las primarias demócratas. Se estima que su voto representa el 13 por ciento del total, aunque su impacto varía de estado a estado. Por ejemplo, en Texas y California, que votan este ‘Súper martes', son el 30 por ciento de los votantes. También son un porcentaje relevante en estados donde se votará más adelante: Florida (20 por ciento), Arizona (24 por ciento) y Nuevo México (43 por ciento)”.

El porcentaje de votantes latinos por estado: California: 30,5%; Arizona: 23,6%; Nuevo México: 42,8%; Texas: 30,4%; Florida: 20,5%; Nevada: 19,7%; Colorado: 15,9%; Nueva Jersey:15,3%; Nueva York: 14,8%.

No es un voto monolítico

Debido a este fuerte impacto, los candidatos demócratas han puesto una parte importante de sus esfuerzos en convocar y convencer a los latinos. En esa tarea, Bernie Sanders, que es el principal abanderado del ala progresista demócrata, parece llevar cierta ventaja. "El voto latino lo favorece por sobre Joe Biden”, dice Williams, quien recuerda que en Nevada, donde hay una gran comunidad latina, Sanders ganó con comodidad con el 46,8 por ciento. "Sanders ha construido un programa pro latinos muy fuerte y está muy por encima de las otras campañas en términos de organización entre la comunidad latina. Sus posiciones respecto a la salud, la educación y la inmigración convocan a muchos votantes de ese origen”, agrega el experto.

Passariello, en cambio, tiene dudas, porque varios candidatos se bajaron para apoyar a Biden y eso puede implicar un cambio radical en las intenciones de voto. A su juicio, las encuestas quedaron obsoletas porque no hay claridad sobre a quién apoyarán ahora esos electores. "Sería aventurado adelantar a quién van a respaldar los latinos en esta contienda, teniendo en cuenta todos los vuelcos que ha habido en las últimas jornadas”, sostiene. Además, es cierto que el voto latino es mayoritariamente demócrata, pero no se trata en modo alguno de un voto monolítico.

"En Florida, por ejemplo, hay un voto latino mucho más conservador, porque el hispano que vive allí tiende a venir de Cuba, de Venezuela y de otros países que han tenido dificultades con regímenes de izquierda. En otros estados, en cambio, hay más centroamericanos y mexicanos, personas que sienten menor rechazo por las ideas de izquierda y reaccionan, por ello, de una manera distinta a las ideas del Partido Demócrata. Es un tema súper complejo, tiene mucho que ver con la proveniencia de esos inmigrantes y las condiciones en cada estado”, explica Passariello.

¿Y tienen opciones frente a Trump?

Ese voto más conservador, que representa en torno al 25-30 por ciento del total del electorado latino, votó y volverá a votar por Donald Trump. Williams afirma que eso sucede especialmente debido a que se trata de votantes que respaldan las medidas adoptadas por el presidente de Estados Unidos "respecto a Cuba y Venezuela”. Asimismo, se trata de personas ya afincadas en el país, en algunos casos de segunda generación y, por lo tanto, "ya no están tan preocupadas por las políticas inmigratorias” que impulsa el inquilino de la Casa Blanca.

Un porcentaje de los latinos respalda a Trump.

Passariello, por su parte, pone énfasis en el mencionado voto de segunda generación, que vota más en concordancia con el electorado estadounidense y menos pensando como inmigrante. Además, hay muchos latinos que respaldan a Trump "porque el movimiento evangélico en EE.UU. lo respalda por temas como el aborto, por ejemplo, y hay un grupo importante dentro de la comunidad latina que encontró ahí un punto de conexión con el presidente”. El analista añade que muchas veces se trata de personas que no tienen conexión con sus países de origen, y por lo tanto sienten que cualquier medida que adopte el mandatario en contra de los inmigrantes ya no los podrá afectar a ellos.

Y ya de cara a las presidenciales del 3 de noviembre, asumiendo que el electorado de origen latino respaldará mayoritariamente a los demócratas, ¿tienen estos realmente alguna opción de derrotar a Donald Trump? Passariello piensa que sí, aunque ve ciertas desventajas en Sanders, que en algunos estados que son claves podría no ser tan competitivo frente al actual mandatario. De todas maneras, apunta que todo está en veremos, pues el coronavirus podría afectar a la economía estadounidense, que es el punto fuerte de Trump. Y recuerda un dato no menor: "Biden tiene posibilidades de ganarle a Trump porque éste sigue siendo un presidente altamente impopular, uno que no ha llegado jamás siquiera al 50 por ciento de aceptación en las encuestas”.

(jov)

