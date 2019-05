¿Debe Alemania cambiar su himno nacional?

"Muchos alemanes orientales no cantan el himno (de Alemania) y me gustaría que tuviéramos un himno nacional que nos fuera realmente común”. Con esas aparentemente inocentes declaraciones, el ministro presidente de Turingia, Bodo Ramelow, puso sobre la mesa un tema sensible en Alemania. El político de La Izquierda suele hablar de temas delicados sin morderse la lengua. Por eso no dudó en presentar su propuesta en una entrevista con el periódico Rheinische Post, donde pidió que el himno tuviera "un texto nuevo, que sea tan atractivo que todos nos podamos identificar con él y digamos ‘esto es mío'”.

Merkel encuentra "muy lindo" el himno

El asunto, podría pensar uno, tiene una importancia secundaria y son pocos los políticos que comparten la mirada de Ramelow. Al menos eso piensa el ministro presidente de Sajonia-Anhalt, Reiner Haseloff (CDU): "Creo que la propuesta de Ramelow es superflua, y que Turingia y todos nosotros tenemos otros problemas que resolver”. Y el portavoz de Angela Merkel, Steffen Seibert, dijo que "la canciller encuentra que nuestro himno nacional, su texto y música, son muy lindos”.

Lo que parecía un tema menor, sin embargo, encontró este viernes 10 de mayo de 2019 espacio en algunos de los periódicos más prominentes del país. "Alemania busca el superhimno”, tituló el diario izquierdista Taz, mientras que el medio escrito más vendido del país, Bild, puso en portada un juicio claro sobre el tema: "El delirante plan de Bodo Ramelow: ¡el ministro presidente izquierdista quiere abolir el himno!”.

Portada del diario Bild.

Como se ve, los alemanes y su himno tienen una relación compleja. La melodía fue compuesta en 1796 por Joseph Haydn, mientras que el texto fue escrito por August Heinrich Hoffmann von Fallerleben en 1841. En la actualidad solo se canta oficialmente la tercera estrofa ("Unidad, Derecho y Libertad”), mientras que la primera y la segunda se omiten. La primera dice de forma poco diplomática el famoso "Alemania, Alemania por sobre todo, por sobre todo el mundo”. En la República de Weimar, la primera democracia germana -que duró entre 1919 y 1933-, se cantaban las tres estrofas, mientras que los nazis cantaban tras la primera estrofa el himno del Partido Nacionalsocialista.

Pocas posibilidades a un nuevo himno

Incluso en la posguerra, los grupos de derecha siguen cantando la primera estrofa, esa que dice que Alemania es más grande que el resto del planeta. De eso no se olvida Ramelow: "Yo canto la tercera estrofa del himno, pero no me puedo sacar de la cabeza las marchas nazis de 1933-1945”.

La gente en Berlín, en cambio, no tiene problemas con el himno. "No tengo nada en contra del viejo himno”, dice un hombre. "Nuestro himno nacional es la tercera estrofa y así debería seguir siendo”, dice otro. Ninguno de los consultados por DW se acuerda de los nazis cuando entona la canción patria. Una joven afirma que se trata de un activo cultural que hay que mantener y agrega que "tenemos otros problemas de los que ocuparnos”. Solo uno de los entrevistados dio una opinión divergente y apuntó la necesidad de tener un himno "más actualizado”.

1990: tímidos intentos de cambiar el himno

En 1990, en los tiempos de la reunificación alemana, hubo intentos de la antigua RDA de crear un nuevo himno para toda Alemania. El acuerdo de reunificación fue negociado por el primer ministro presidente de la RDA elegido libremente, Lothar de Maizière, y por el actual presidente del Bundestag, Wolfgang Schäuble. De Maizière hizo que su contraparte oyera la "Kinderlied” de Bertold Brecht, en un intento por convencerlo de que era una buena idea convertir esa canción en el nuevo himno. Dicen que Schäuble reaccionó tal como hoy hacen muchos políticos ante la idea de Ramelow: hay cosas más importantes que hacer.

El fútbol marcó un cambio en la relación de los alemanes con su himno.

Lo cierto es que la relación de los alemanes con su himno es tensa, pese a que la gente diga lo contrario cuando es consultada. Es impensable que en sus reuniones partidos como La Izquierda, Los Verdes o los socialdemócratas interpreten el himno al final de la jornada, como se estila en los encuentros de los conservadores de la Unión Cristianodemócrata y Unión Cristianosocial. Recién en 2006, durante el Mundial de Fútbol de Alemania, el país se maravilló cuando la gente entonó el himno en los estadios. Hasta entonces, por lo general a los germanos les resultaba embarazoso cantar su canción como lo hacen los franceses con la "Marsellesa” o los británicos con su "Dios salve a la reina”.

(DZ/CP)

Los himnos nacionales, en el punto de mira ¿Debería cambiarse el himno alemán? La propuesta de la responsable de igualdad de género alemana de cambiar pasajes del himno nacional a favor del género neutro, ha abierto el debate al respecto. Términos como "patria" podrían ser sustituidos por otros más inclusivos. La canciller Merkel, sin embargo, no ve necesidad alguna de hacerlo. En el pasado, los cambios al himno han sido acordados entre el canciller y el presidente.

Los himnos nacionales, en el punto de mira La "Canción de los alemanes" La "Canción de los alemanes" ("Lied der Deutschen"), compuesta en 1841 por Hoffmann von Fallersleben, fue elegida en 1922 como himno nacional con sus tres estrofas. Durante el régimen nazi solo se cantaba la primera, razón por la cual hoy está mal visto el verso "Deutschland, Deutschland über alles" (Alemania, Alemania por encima de todo"). Oficialmente ya solo se canta la tercera estrofa.

Los himnos nacionales, en el punto de mira Dos pequeñas palabras, pero muy significativas A comienzos de febrero de 2018, en Canadá se cambiaron dos palabras del himno nacional, de forma que en vez de hablar de todos los hijos de Canadá, se hablase de toda la ciudadanía canadiense. El cambio parece mínimo, después de décadas de debate en el Senado, pero su fuerza simbólica para el país es enorme.

Los himnos nacionales, en el punto de mira Los hijos y las hijas de Austria Tras acaloradas discusiones, el Parlamento austríaco acordó en 2011 cantar en su himno nacional a las "grandes hijas" del país además de a sus "grandes hijos", aunque no se llegó a cambiar la mención a la "patria". El partido populista de derecha FPÖ, actual socio de gobierno de los conservadores, se opone históricamente a estas demandas relativas a la igualdad de género.

Los himnos nacionales, en el punto de mira Cruz blanca sobre un fondo rojo El himno nacional suizo es para muchos demasiado religioso, pomposo y anticuado. En un concurso televisivo de 2015, la ciudadanía eligió un nuevo himno favorito. Y podría ser que, en unos años, "Cruz blanca sobre un fondo rojo" se convierta oficialmente en el himno nacional.

Los himnos nacionales, en el punto de mira ¿Una estrofa para la paz en Colombia? En julio de 2016, la agencia de publicidad J. Walter Thompson organizó una convocatoria para que la ciudadanía hiciese propuestas con el fin de agregar una duodécima estrofa al himno nacional, esta última alusiva a un eventual acuerdo de paz. La iniciativa generó una enorme polémica, si bien la agencia aclaró que "no quisiéramos cambiar el himno nacional, nos encanta como es".

Los himnos nacionales, en el punto de mira ¿Demasiado rock para Argentina? En su disco "Filosofía barata y zapatos de goma", de 1990, el músico argentino Charly García incluyó una polémica versión rock del himno nacional argentino. La controversia llegó al punto de que García debió sortear un juicio por "ofensa a los símbolos patrios". Finalmente, la versión terminó siendo autorizada por los tribunales y los argentinos pudieron cantar a su país a un ritmo más moderno.

Los himnos nacionales, en el punto de mira Marta Sánchez tiene letra para el himno español El himno nacional de España, la "Marcha Real", no tiene letra. Como muchos símbolos nacionales del país, provocan tanto pasión como división. El pasado mes de febrero, la popular cantante Marta Sánchez quiso hacer gala de su patriotismo e interpretó la música con su propia letra en un concierto. Le llovieron los aplausos, pero también las críticas en un país que empieza a cansarse de banderas.

Los himnos nacionales, en el punto de mira ¿Y si buscamos un himno más marchoso? No son pocos los ugandeses que piensan que su himno debería tener más atractivo musical. Además, para la ministra de Turismo, una versión más moderna atraería a los turistas. El primer ministro Mbazi, no obstante, respondió que los ugandeses tienen problemas más importantes, añadiendo que los visitantes van al país por sus safaris, no por el himno.

Los himnos nacionales, en el punto de mira A la espera de un himno nacional para Irak Tras el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003, las potencias ocupantes eligieron un nuevo himno para Irak. Al final se escogió un tema anterior al régimen de este dictador. Desde 2008, el Gobierno iraquí busca sin éxito un nuevo himno nacional que escape de los vaivenes. Pero, en una región tan conflictiva, no parece una prioridad. Autor: Maria-Therese Eiblmeier, Enrique Anarte



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |