Dakar, crisol de culturas

En Cultura.21 nos trasladamos a Dakar, capital de Senegal y hogar del fotógrafo Alun Be. Con él recorremos la creativa metrópolis, donde conviven el arte tradicional y contemporáneo.

En este nuevo episodio de nuestra serie "África artística" viajamos a Senegal, concretamente hasta su capital, Dakar, una metrópolis en la que las tradiciones conviven con las tecnologías más modernas.

Músico y fotógrafo Alun Be Imagen: DW

El músico y fotógrafo Alun Be nos guía por la Medina, uno de los centros creativos de Dakar por antonomasia, así como por la isla de Gorea, que alberga una antigua prisión de esclavos africanos. De la mano de Alun Be, conocemos a una nueva generación de artistas que buscan romper moldes con sus visiones para el continente africano.

Músicos y activistas Ibaaku Imagen: Ibaaku

Charlamos con los músicos y activistas Alibeta e Ibaaku, que nos invitan a una actuación increíble en su "Laboratoire de l'Imaginaire", un lugar de fantasía multimedia.

Caroline Gueye Imagen: DW

En su instalación "Quantum Tunneling", Caroline Gueye comenta el fenómeno que gira en torno a los agujeros de gusano.

Visitamos el taller de Aissa Dione, dispuesta a resucitar la tejería tradicional.

La artista textil Aïssa Dione con Alun Be en su taller Imagen: DW

La grafitera y rapera Zeinixx nos muestra cómo hacerse un hueco en un sector dominado por los hombres. Y la fotógrafa Eva Diallo repasa distintos aspectos de la migración en una serie fotográfica dedicada a su historia familiar.

No se pierdan este recorrido por la escena más creativa de la metrópolis de Dakar.

Horarios de emisión:

DW Español

DO 01.09.2024 – 00:30 UTC

DO 01.09.2024 – 15:30 UTC

DO 01.09.2024 – 20:30 UTC

LU 02.09.2024 – 03:30 UTC

LU 02.09.2024 – 07:03 UTC

LU 02.09.2024 – 09:30 UTC

LU 02.09.2024 – 12:30 UTC

JU 05.09.2024 – 14:30 UTC

VI 06.09.2024 – 04:30 UTC

VI 06.09.2024 – 11:30 UTC

SÁ 07.09.2024 – 08:30 UTC

SÁ 07.09.2024 – 16:30 UTC

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -6