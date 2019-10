Día de América Latina en Fráncfort: Ecuador, el gran ausente

En los últimos años, el Día de América Latina ha convocado a líderes como el presidente de Chile, Sebastián Piñera, José Mujica, Michelle Bachelet o Evo Morales, entre muchos otros.

Este año, el invitado de honor era Lenín Moreno, el presidente de Ecuador. Un país que hasta hace pocas semanas se calificaba desde Alemania como una de las grandes promesas para inversores: si bien es un país con una deuda abrumadora, muchos veían en el crecimiento y las reformas macroeconómicas de Moreno un futuro alentador para el sector privado.

Nadie podía imaginar que solo unos días antes el invitado de honor iba a emprender una reforma económica que ninguno de sus antecesores se atrevió a llevar a cabo en los últimos 40 años: retirar las subvenciones a la gasolina, incrementando así el precio del combustible en su país en un 100%. A raíz de esta reforma, las protestas masivas que surgieron, y la declaración de estado de emergencia, la visita a Berlín del presidente Lenín Moreno y toda su delegación fue cancelada. Ecuador no envió a ningún representante político, algo que en el gobierno alemán no terminaron de entender.

No obstante los economistas, embajadores y miembros de la Asociación Empresarial para América Latina hicieron un gran esfuerzo por presentarse optimistas y remarcar que los sucesos en Ecuador y la repentina ausencia del invitado de honor no eran motivo alguno para dejar de invertir en ese país o en la región. La situación política en Perú a raíz de la disolución del Congreso fue omitida por los presentes, de igual manera que la delicada situación en Brasil. Un representante diplomático de Alemania en Ecuador incluso afirmó que la actual situación política en ese país "no tenía por qué afectar a la economía y que es más importante poner la vista en los efectos positivos que las reformas de Lenín Moreno tendrán a largo plazo”.

Presencia China

Más allá de los disturbios políticos en América Latina, otro de los grandes temas –aunque se intentó restarle importancia- fue la creciente presencia económica de China en América Latina.

Si bien en varios de los foros se hizo referencia una y otra vez al volumen de inversiones chinas en América Latina, constantemente se hizo hincapié en la ventaja que significan las inversiones provenientes de Alemania, apreciadas en la región por la calidad y la marca "Made in Germany”.

De esta manera se dejaba entrever cómo en repetidas ocasiones la intención de ocultar realidades fue más fuerte que el intento de buscar nuevos caminos hacia una cooperación económica más estrecha entre las regiones, por ejemplo en el sector de digitalización, en el cual aún hay varias nuevas posibilidades de trabajar con jóvenes empresas latinoamericanas. Un sector en el que China también está interesada. Si Alemania no empieza a arriesgar, el gigante asiático será nuevamente el primero en llegar.

Una joven empresaria colombiana comentaba que acaba de iniciar el interesante concepto de negocio del carsharing en su país. Este negocio ya es común en Europa, donde BMW y Volkswagen han mostrado buenos resultados. Pero los automóviles con los que trabaja la joven empresaria son de las marcas Mitsubishi u Honda. Al preguntarle por qué esta preferencia por marcas de automóviles asiáticas, siendo que varias empresas alemanas de "carsharing” ya tienen experiencia, su repuesta fue corta y precisa: "ellos ya estaban ahí y -sin largos estudios de mercado- dispuestos a invertir”.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |