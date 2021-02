Cuba: rechazan prohibición de trabajo privado en prensa

Personas que se desempeñan en las artes, la comunicación social y el periodismo independiente manifestaron este jueves (11.02.2021) su desacuerdo con las normativas oficiales que prohíben en Cuba el trabajo privado en las esferas de la cultura, la prensa y las comunicaciones.

Se trata de 124 actividades que quedarán reservadas al Estado como la salud, la educación, la cultura y la prensa, según informó el 10 de febrero el Ministerio del Trabajo, como parte de una reforma que -sin embargo- da luz verde a otras 2.000 de ser asumidas por entes privados.

"Estoy de acuerdo con las prohibiciones que tienen que ver con el control de armas y de todo lo que atente contra la seguridad y/o el bienestar ciudadano", afirmó el conocido cantautor Silvio Rodríguez en su blog Segunda Cita. Pero "declaro que me leería -completo- el informe que demostrara que el resto de las prohibiciones benefician al pueblo. Por largo que fuera", añadió.

El acápite 57 de la lista oficial prohíbe la "producción audiovisual y cinematográfica, actividades de grabación de sonido y edición de música, excepto la operación y/o arrendamiento de equipamiento". En el listado oficial, también se veta la "edición y maquetación de libros, directorios y listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte", así como las "actividades de agencias de noticias" independientes.

"Las prohibiciones tienden a confundir lo ganado: el reconocimiento del cine independiente con fondos estatales", dijo a la prensa extranjera el documentalista y productor Juan Pin Vilar. Ahora, se "vuelve a poner en manos de una burocracia corrupta la posibilidad de legitimar quién es artista y cuál obra es arte. Pasaremos del cine independiente al clandestino: pero no vamos a parar", sentenció.

En una nota divulgada, el Instituto Cubano de Cine (ICAIC) aclaró que "la producción audiovisual y cinematográfica independiente no está afectada por las nuevas disposiciones" sobre el trabajo privado porque las personas creadoras independientes de este sector no son cuentapropistas. Ellas "realizan su actividad desde su condición de artistas, reconocida como una forma de gestión no estatal", precisó el ICAIC.

En el caso del periodismo independiente, sin bien hasta ahora no estaba prohibido explícitamente, tampoco se reconoce de manera legal. "Seguiré haciendo periodismo independiente...cuando empecé estaba prohibido...ahora está prohibido...mañana parece que estará prohibido", expresó en su cuenta de Twitter Yoani Sánchez, directora del ilegal periódico digital 14 y Medio. "Lo único que no cambia es mi resolución a informar, contar y reportar. No me fui, no me voy, no me iré [de Cuba]", apuntó.

ama (afp, 14 y medio, periódico cubano)