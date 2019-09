"Cuando diseñas ciudades para autos, excluyes a la gente"

Bhushan Tuladhar es ingeniero ambiental y director ejecutivo de Sajha Yatayat, una cooperativa de transporte público que opera autobuses en Katmandú y sus alrededores. También es presidente de las ONG Environment & Public Health Organization y Clean Energy Nepal, así como asesor del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat).

DW: Nepal ha sido clasificado como el país con la peor calidad de aire del mundo. ¿Qué opina de este informe (de Yale sobre la calidad del aire)?

Bhushan Tuladhar: La situación de la calidad del aire en Nepal, en particular en la ciudad de Katmandú, es mala, pero yo no diría que es la peor del mundo. Sin embargo, estamos en el top 10. El estudio de la Universidad de Yale se enfoca en el exterior y el interior: en el interior es donde enfrentamos más problemas, porque alrededor del 70% de las casas en Nepal utilizan estufas tradicionales con lo que llamamos biomasa sólida, compuesta por leña, residuos agrícolas o estiércol. El combustible es muy contaminante y las estufas no son muy eficientes. Las cocinas son el ambiente más contaminado de Nepal.

¿Cuáles son las principales fuentes de contaminación del aire exterior?

La principal fuente de contaminación, por mucho, es el transporte. El sistema de transporte no está organizado, hay muchos vehículos viejos contaminantes circulando por carreteras con mucho polvo.

El sistema de transporte público es realmente ineficiente y como resultado vemos un gran aumento en el número de vehículos privados. Cada vez se realizan más viajes en vehículos privados, especialmente en motocicletas. Así que la forma tradicional de movilidad (caminar, andar en bicicleta) está disminuyendo constantemente, y ahora mismo solo el 27% de los viajes se realizan en transporte público, lo que no es suficiente.

El polvo en las calles es aparentemente un problema mayor, pero si se pone atención al humo, es el problema más grande desde el punto de vista de la salud. Debido a que el smog, al igual que el humo del diésel, tiene partículas mucho más finas y más tóxicas, llega más profundo en los pulmones, causando problemas cardíacos, cáncer y así sucesivamente.

La segunda cuestión es que hay ciertas industrias, como la de los hornos de ladrillo, que tienden a funcionar en invierno, cuando el nivel de contaminación está en su peor momento. Hay cerca de 100 de estos alrededor del valle. Y el tercero es probablemente la quema de basura y residuos agrícolas.

¿Cómo ha causado problemas la velocidad de urbanización de Katmandú?

La primera carretera que conectaba Katmandú con el Terai (en el sur de Nepal) se construyó hace 60 o 65 años. Los bienes y servicios comenzaron a llegar, al igual que el desarrollo, el turismo y las industrias. La forma en que el gobierno planeó estuvo centrada en Katmandú, así que las industrias estaban aquí, todas las oficinas estaban aquí, todos los hospitales, las escuelas, todo estaba aquí. Las personas que buscaban empleo y servicios tenían que venir a Katmandú.

Y mientras todo eso ocurría, perdieron de vista el valor de las prácticas tradicionales en Katmandú, por ejemplo, los sistemas que habían estado en funcionamiento durante miles de años para gestionar nuestros recursos naturales, para gestionar nuestra cultura, muchos de los cuales fueron destruidos.

¿Cómo era la ciudad antes de esta urbanización?

Los planificadores urbanos tradicionales eran de las personas más brillantes del mundo. Con la planificación urbana se dieron cuenta de los límites de los recursos naturales. Se construyeron asentamientos muy compactos, con casas que ayudaban a conservar la energía. Aunque eran asentamientos compactos, contaban con espacios abiertos muy grandes alrededor de sus patios. Estos patios también ayudaron a promover el sentido de unidad en la comunidad, las caminatas y el ciclismo. Y las áreas abiertas alrededor de los asentamientos se destinaron a fines agrícolas.

Sabían que el agua también era un bien limitado, así que tenían estanques que recogían el agua de lluvia, y acueductos que la transportaban. Es un sistema brillante desde el punto de vista técnico, medioambiental y social.

Perdimos mucho de ese sistema tradicional de gestión del agua y de la tierra. Saltamos rápidamente a la cultura occidental moderna y no la evaluamos adecuadamente. Lo que vemos son las autopistas de Los Ángeles en las películas de Hollywood y decimos: "Oh, queremos algo así aquí en Katmandú", sin darnos cuenta de que Katmandú y Los Ángeles están construidas de manera muy diferente. Pero ahora vemos que ciudades como Los Ángeles o Nueva York regresan al ciclismo y al transporte tradicional.

Embotellamiento en Los Ángeles. Bhushan Tuladhar dice que Nepal se ha apresurado a emular ciudades como LA.

¿Qué se puede hacer para que el transporte público sea más ecológico?

En muchos países el gobierno administra y subsidia los sistemas de transporte público, para que sean asequibles y eficientes, etc. Aquí, el sistema de transporte público se deja en manos del sector privado, que opera sus autobuses donde ellos quieren.

Adicionalmente, el gobierno está promoviendo un desarrollo centrado en el automóvil. Un gran ejemplo de ello es la construcción de la carretera de circunvalación, que solía ser un camino de dos carriles con áreas verdes en ambos lados. Ahora se está ampliando a ocho carriles sin árboles, senderos muy pequeños y nada más. No hay carril para bicicletas, no hay carril para autobuses.

Hemos estado tratando de convencer al gobierno de que esta no es la forma en que se desarrolla una ciudad. Una calle es un espacio público a través del cual se vive una ciudad. Encuentras amigos en la calle. Hay gente haciendo negocios en la calle. Los festivales se celebran principalmente en la calle. Así es como se deben diseñar las calles: para las personas y sus actividades. Cuando diseñas ciudades para los automóviles, la gente se queda fuera.

