¿Cuántas organizaciones han sido ya disueltas en Nicaragua?

Un nuevo golpe han sufrido en Nicaragua las asociaciones por parte del régimen de Daniel Ortega. Esta vez ha sido el turno del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la asociación empresarial más importante de Nicaragua, creada hace 32 años, a la que el Ministerio de Gobernación (Interior) canceló la personería jurídica, alegando supuestas irregularidades de tipo administrativo y falta de transparencia.

El gremio empresarial ya estaba en la mira de Ortega. De hecho, siete miembros del Cosep formaban parte de los 222 prisioneros políticos excarcelados y desterrados en febrero a Estados Unidos. En ese momento, la asociación, otrora aliada de Ortega, le agradeció por la liberación de los prisioneros.

Además del Cosep, otras 18 cámaras empresariales han sido disueltas. Entre ellas, la Asociación Cámara Minera de Nicaragua (Caminic), que está integrada por empresas extractoras y vendedoras de oro, el mayor producto de exportación de la nación centroamericana.

¿Cuáles son las razones y desde cuándo ocurre?

El argumento que ha dado el ministerio de Gobernación para la cancelación de las asociaciones empresariales es que estas no completaron un proceso de convalidación de registro, conforme a lo establecido en la Ley de Reformas y Adiciones a la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro. Según la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch, las cámaras empresariales presentaron inconsistencias en la información, como variaciones en cuentas que no fueron justificadas, o no reportaron detalles de ingresos y gastos.

La controvertida norma que limita las actividades de las ONG en Nicaragua ha servido como instrumento para cerrar un centenar de organizaciones, y ha aumentado a raíz de las protestas antigubernamentales de 2018 y del proceso electoral de 2021.

Hace tan solo tres semanas, el 15 de febrero, el Gobierno nicaragüense canceló unas 25 organizaciones, en su mayoría religiosas. Pero estas son solo algunas de las más de 3.000 mil asociaciones que operaban en el país -entre nacionales y extranjeras- que han sido cerradas desde 2018, según informes presentados en diciembre de 2022 por el colectivo Nicaragua Nunca Más, la Fundación del Río y la Fundación Popol Nah. Estas dos últimas también disueltas en 2018.

Desde las protestas de 2018 se han cerrado más organizaciones en el país.

¿Qué otras organizaciones han sido cerradas?

"En 2018, el Gobierno reportaba 7.227 personerías jurídicas activas de ONG", dijo en diciembre Amaru Ruiz, director de la ecologista Fundación del Río. De ese modo, alrededor del 43 por ciento de las ONG registradas hasta la fecha en Nicaragua habrían sido disueltas. Las afectadas han sido asociaciones religiosas, culturales, deportivas, científicas y de prensa.

También se encuentran organizaciones de derechos humanos y medioambientales, así como grupos que proporcionan acceso a servicios médicos, servicios sociales y herramientas educativas a poblaciones desatendidas. Además, una veintena de universidades se han visto obligadas a cerrar por tampoco presentar sus estados financieros, entre otras razones, según el oficialismo.

Entre ellas están la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Popular de Nicaragua (Uponic), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh) y Universidad Paulo Freire (UPF). Así como cuatro originarias de Estados Unidos, dos de Costa Rica, y una de Panamá, entre otras.

Diversas organizaciones extranjeras

La lista de ONG cerradas incluye decenas de ONG de Europa y Estados Unidos, algunas presentes por más de 30 años en el país. El pasado octubre, por ejemplo, fueron disueltas organizaciones alemanas, como la Fundación Friedrich Naumann-Stiftung. Entre las españolas, fue cerrada la reconocida Ayuda en Acción, que trabaja en Nicaragua desde 1993 con niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.

El cierre de estas ONG ha tenido un impacto social, económico, comunitario y de derechos humanos, que aún no se ha podido cuantificar, explica Ruiz, de la Fundación del Río. Por ejemplo, con base en un estudio realizado a nueve ONG afectadas, se encontró que casi 50.000 personas se quedaron sin acceso a servicios de primera necesidad y cientos resultaron desempleados.

El país centroamericano atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones de 2021, en las que Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

Esta es la lista de asociaciones empresariales recientemente disueltas en Nicaragua:

1. Asociación Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep)

2. Asociación Nicaragüense de la Industria Textil y de Confección (Anitec)

3. Cámara de Urbanizadores de Nicaragua (Cadur)

4. Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC)

5. Asociación Cámara de la Pesca de Nicaragua (Capenic)

6. Asociación Nicaragüense de Formuladores de y Distribuidores de Agroquímicos (Anifoda)

7. Cámara de Microfinanzas (Asomif)

8. Cámara de Energía de Nicaragua (CEN)

9. Asociación Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic)

10. Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN)

11. Cámara de Industria de Nicaragua (Cadin)

12. Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (Apen)

13. Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos (Anapa)

14. Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Vehículos Automotores (Andiva)

15. Asociación Nicaragüense de Distribuidores de Productos Farmacéuticos (Andiprofa)

16. Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur)

17. Cámara de Productores y Procesadores de Palma Africana (Capropalma)

18. Cámara Minera de Nicaragua (Caminic)

19. Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan)

(rml)