Nicaragua ilegaliza otras 96 organizaciones no gubernamentales

La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista, canceló este jueves (02.06.2022) las personalidades jurídicas de otras 96 ONG nicaragüenses por no registrase como "agentes extranjeros", con lo que suman 440 las organizaciones civiles sin fines de lucro ilegalizadas desde diciembre de 2018, 179 en los últimos tres días, incluida, incluida la Academia Nicaragüense de la Lengua.

La disolución de las 96 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), a petición del Gobierno del presidente Daniel Ortega, fue aprobada con carácter urgente por los 75 diputados sandinistas y sus aliados. Otros 14 legisladores, de los 91 que integran el Parlamento, se abstuvieron, y dos estuvieron presentes y no votaron. El diputado sandinista Filiberto Rodríguez, promotor de la iniciativa, ha sostenido que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar a Ortega, aunque no ha presentado pruebas.

Entre las organizaciones afectadas está la Fundación Centro de Estudios Internacionales (CEI) que dirigió Zoilamérica Ortega Murillo -hijastra del presidente Ortega y a quien denunció en 1998 por abusos sexuales. También el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE), el brazo social del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), principal cúpula patronal de Nicaragua, que en la víspera aclaró que esa disolución no perjudica su estatus jurídico debido a que desde 2014 son regulados por el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).

Otra ONG ilegalizada es la Federación de Asociaciones Profesionales de Nicaragua (Conapro), también del Cosep, que antes de la crisis que estalló en abril de 2018 mantuvo un diálogo de consenso con Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007. Además, fueron disueltas la Asociación Sociedad Nicaragüense de Pediatría, la Asociación Internet de Nicaragua, la Asociación de Educación y Comunicación La Cuculmeca, y la Fundación Esquipulas, entre otras.

La oposición irá a la Cumbre de las Américas

La opositora Unidad Nacional Azul y Blanco anunció hoy que hará acto de presencia en la Cumbre de las Américas, que se celebrará la próxima semana en Los Ángeles (Estados Unidos), y a la que hasta ahora no ha sido invitado Daniel Ortega.

"Varios miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco van a estar, pero también de otras organizaciones, de la diáspora y exiliados. No es una delegación oficial, pero va a haber gente participando en varios foros", dijo a Efe un portavoz de la Unidad Nacional.

lgc (efe/LaPrensa)