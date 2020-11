¿Cuán mortal es realmente el coronavirus?

¿Cómo se explica el ascenso de la mortalidad por coronavirus?

La curva de los nuevos contagios aumentó fuertemente en Alemania desde principios de octubre. Desde mitades de noviembre se percibe , con oscilaciones diarias hacia arriba y hacia abajo, una tendencia de aplanamiento de la curva y una ligera disminución de las cifras, que, sin embargo, continúan en un nivel alto.

En total, en este país se ha contagiado claramente más personas de coronavirus en las últimas semanas. El total de contagios desde el inicio de la pandemia, a comienzos de 2020, roza el millón. Desde hace semanas, expertos advierten que, tanto los casos con una evolución grave, así como las muertes debido al coronavirus, llegarán con un retraso temporal, luego del nuevo aumento de los contagios. Por eso, el jefe de la Sociedad Alemana de Hospitales, Gerald Gaß, pronosticó el 2 de noviembre en entrevista con el diario Bild: "En unas dos o tres semanas superaremos la cifra máxima de abril de pacientes en terapia intensiva”.

Y tenía razón: actualmente (a fecha del 25.11.2020), hay en Alemania 3.781 pacientes de COVID-19 en tratamiento médico intensivo. En abril hubo un máximo de 2.850 personas en esa situación. Y el informe del Instituto Robert Koch (RKI), líder en epidemiología en Alemania, así como la Asociación Interdisciplinaria Alemana de Medicina Intensiva y de Emergencia (DIVI, por sus siglas en alemán), muestran una tendencia clara: el porcentaje de camas de terapia intensiva libres sigue disminuyendo. Según Ralf Krumkamp, del Centro Alemán de Investigación de Infecciones, "el aumento de las cifras de mortalidad por coronavirus se produce con un desplazamiento temporal a los contagios. Actualmente están aumentando las infecciones entre las personas mayores de 80 años. Es decir, que es posible que sigamos observando un incremento de los fallecimientos por COVID-19”, explicó Krumkap a DW.

¿Es la segunda ola en Alemania peor que la primera?

Eso depende de qué cifras se tengan en cuenta. De acuerdo con el número de nuevos contagios, la segunda ola es claramente más grave que la primera. Durante la primera ola, los casos llegaron a unos 6.000 por día, durante la segunda, en parte, a 23.000. Sin embargo, esas cifras deben verse en relación a los test de coronavirus realizados. Mientras a principios de 2020 se realizaron entre 300.000 y 400.000 test de coronavirus por semana en Alemania, en las últimas semanas se realizaron entre 1,2 y 1,7 millones. La cifra oculta de los test podría haber sido mucho mayor a principios de año.

Si se observan las cifras de muertes, el panorama cambia un poco. Aquí se está llegando recién ahora al valor máximo de la primera ola. Si bien el 25 de noviembre se contabilizaron 410 pacientes de COVID-19 fallecidos -tantos como nunca antes en un solo día-, el promedio en 14 días muestra en la curva un desarrollo similar al de la primera ola.

¿Es la mortalidad durante la segunda ola mayor que durante la primera?

No. Hasta el momento, ocurre lo contrario. El porcentaje de muertes dentro del total de casos es actualmente más bajo que a comienzos de 2020. El RKI registró, por ejemplo, a mitades de abril de 2020, un porcentaje de fallecimientos del 6,98 por ciento, en la semana 16 del año. A finales de octubre de 2020, ese porcentaje era de 0,94, es decir, mucho menor. Los datos de mortalidad por coronavirus de noviembre no tienen aún, según el RKI, valor informativo, ya todavía no se conoce el desenlace de los casos en estas semanas.

Sin embargo, cuando se trata de la proporción de fallecidos, se debe tener en cuenta que el valor de referencia es el número total de casos registrados y que este es mayor debido al aumento de contingentes de test. Pero incluso en ese contexto, la proporción de los que murieron es menor que a principios de año. Esto también podría deberse a una mejor protección de los grupos de riesgo.

El hecho de que los números absolutos de fallecidos actualmente (semana 44: 1045 muertos) sean más bajos que a comienzos de 2020 (semana 14: 2252) es una señal positiva. "En la tasa de mortalidad tenemos un valor que es más fácil de observar", dice Ralf Krumkamp. "Los transcursos leves de la enfermedad se pasan por alto en las cifras de contagios si no se realizan pruebas de manera constante. Los casos graves y las muertes, por el contrario, se registran mejor porque son clínicamente relevantes".

¿Actualmente mueren más personas de lo habitual en Alemania?

Sí, como en muchos otros países, más personas morirán en Alemania en 2020 que en años anteriores. Sin embargo, los datos muestran fluctuaciones completamente diferentes en ciertos países europeos. En Alemania hubo significativamente menos muertes que en otros países europeos. Pero aquí también la propagación del coronavirus ha llevado a un claro exceso de mortalidad, es decir, del número de muertes que están, por fases, por encima de la media histórica anual.

Según la Oficina Federal de Estadística, entre fines de marzo y principios de mayo murieron más personas que en el mismo período de años anteriores. En la decimoquinta semana calendario (a principios de abril) la desviación fue del 14 por ciento por encima del promedio de cuatro años. Debido al creciente número de muertes relacionadas con el coronavirus, actualmente la mortalidad vuelve a estar ligeramente por encima de la media de los últimos años.

De las cifras no se puede deducir que hubo un número no reportado de casos de coronavirus, por no haber sido detectados, en los meses de marzo a mayo, más allá de las muertes por coronavirus registradas. Para la segunda ola en otoño, las cifras disponibles hasta ahora no son lo suficientemente decidoras.

Sin embargo, si se toman en cuenta las cifras a nivel europeo, la tendencia se vuelve aún más clara: según los datos del Proyecto Europeo de Seguimiento de la Mortalidad (Euromomo), la tasa de mortalidad registrada en este continente a comienzos de 2020 está muy por encima de lo habitual.

Una mirada a las estadísticas de los países de Europa revela grandes diferencias: países como España, Francia y Bélgica muestran altas tasas de exceso de mortalidad, mientras que otros, como Finlandia y Grecia se mantienen en sus valores promedio.

Nuestra infografía con datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) también ilustra las diferentes cifras de las muertes por coronavirus comprobadas en los Estados. La respuesta a la pregunta de si actualmente mueren más personas de lo habitual varía mucho según el lugar. (ers).