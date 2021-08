Coronavirus: test para ingresar a Alemania tiene buena acogida

A una hora de la frontera entre Alemania y Polonia, cerca de 80 kilómetros al oeste, el tren Eurocity proveniente de Varsovia se detiene en la ciudad polaca de Zbasnzynek, de unos 5.000 habitantes. Hay muy pocos pasajeros en los vagones. Klara Tomaschkewitsch y su novio Fabio suben al tren. Ambos viven en Viena, estuvieron de visita en Polonia y ahora quieren llegar a Berlín. Los espera un viaje de dos horas.

Los dos saben que ahora también los esperan medidas más estrictas para ingresar a Alemania: deben poder comprobar si fueron vacunados contra el coronavirus o si se han recuperado del COVID-19; de lo contrario, se deben someter a un test. "Me parecen bien estas medidas”, dice a DW Klara Tomaschkewitsch. "Pienso que es correcto que se unifiquen los controles para todos los viajeros”. Para ella y Fabio, estos controles no representan un problema ya que los dos están vacunados con dos dosis contra el COVID-19. Fabio asiente: "A mí también me parece algo bueno, sobre todo si se tiene en cuenta cómo son las medidas contra el coronavirus en algunos países vecinos de Alemania”. Y cuenta que en Polonia mucha gente ya no usa mascarilla y que el gobierno asegura que la tasa de contagios es baja.

Ninguno de los dos considera las nuevas medidas, más estrictas, como una manera de impulsar a más gente a vacunarse, sino como "una medida profiláctica directa”. Según Klara Tomaschkewitsch, "hay otras maneras de convencer a la gente de que se vacune”. Sin embargo, el Gobierno de Alemania rechaza hasta ahora una obligación de vacunación para los trabajadores de la salud, algo que ya se impuso en Francia, por ejemplo.

El certificado de vacunación COVID como aplicación para el teléfono móvil ya se usa en la Unión Europea.

Los viajeros acarrean el virus, según especialistas

El domingo (1.08.2021) entraron en vigor las nuevas restricciones debido a que en Alemania ha vuelto a aumentar la tasa de infecciones con el SARS-CoV-2, especialmente con la variante delta. Y según los virólogos del principal organismo alemán que controla y monitorea las enfermedades infecciosas, el Instituto Robert Koch (RKI), son sobre todo los viajeros los responsables de que aumenten los contagios.

El comisario principal André Behlendorf, encargado de relaciones públicas de la Policía de Fráncfort/Oder, dijo a DW que, en el marco de las pruebas, que se hacen como un muestreo arbitrario, "hasta el momento la Policía ha tenido buenas experiencias. La gente está preparada para esta nueva situación y se informa a través de los medios”.

El comisario André Behlendor, de la Policía de Fráncfort/Oder.

¿Qué sucede si alguien se niega a hacerse el test? "En ese caso, se le pide a la persona que se dirija a un centro de testeo en la región. También informamos a las autoridades de la Oficina de Salud para que le requieran someterse a un test de coronavirus. Pero allí termina nuestro trabajo”, explica Behlendorf

En casos extremos, según dijo el ministro alemán del Interior, Horst Seehofer, al periódico Bild, se aplicarían multas a quienes no acepten testearse, pero primero se les recomienda dirigirse a un centro de pruebas de coronavirus. Las personas que se desplazan diariamente a un país limítrofe de Alemania para trabajar y regresan el mismo día a casa no necesitan hacerse un test todos los días: "Esas personas deben testearse desde ya dos veces por semana y llevar consigo el resultado de la prueba”, explica el policía.

No hay obligación de testearse en viajes de menos de 24 horas

Desde casi todas las regiones de Alemania, las autoridades informan que la aplicación de la nueva medida se desarrolla adecuadamente y sin dificultades. La portavoz de la Policía de Rosenheim, en la frontera bávara con Austria, señaló al diario Münchner Merkur que "muchos ya nos muestran sus documentos sin que se los pidamos”.

Nuestro reportero de DW, muy cuidadoso, se testeó en un centro de Berlín, viajó a Polonia y volvió el mismo día. Sin embargo, los viajes cortos, de menos de 24 horas, no cuentan para la nueva norma.

