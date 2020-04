+++ Coronavirus minuto a minuto: pandemia es la "tormenta perfecta" para el sur de Asia, dice Banco Mundial +++

07:12 Panamá supera los 3.000 contagios

Panamá superó los 3.000 contagios confirmados de COVID-19, poco más de un mes después de anunciar su primer caso, y registra ya 79 fallecidos por la enfermedad, que este país enfrenta con una cuarentena indefinida que ha sido endurecida durante esta Semana Santa.

Los casos acumulados llegaron a 3.234, de los cuales 260 fueron confirmados en las últimas 24 horas, cuando también fallecieron 5 personas, elevando la cifra de muertos hasta 79.

Unos 315 pacientes están hospitalizados, de ellos 102 en la unidad de cuidados intensivos (UCI), mientras que 2.817 se encuentran en aislamiento domiciliario por presentar síntomas leves.

Las autoridades felicitaron a la gran mayoría de los habitantes de Panamá porque están respetando el confinamiento que busca frenar el avance del COVID-19, al tiempo que lamentaron que una minoría insista en estar en la calle sin justificación.

06:56 Tailandia suma 38 fallecidos

Tailandia reportó 33 nuevos infecciones de coronavirus, para un total de 2.551 casos, así como tres muertes más, anunció este domingo (12.04.2020) esta nación del sudeste asiático, que suma ya 38 víctimas letales por COVID-19.

Dos hombres de 74 y 44 años, y una mujer de 65 años fallecieron en las últimas horas, dijeron fuentes oficiales.

06:18 Banco Mundial: pandemia es la "tormenta perfecta" para el sur de Asia

El sur de Asia está en camino de tener su peor desempeño económico en 40 años, con décadas de progreso en la batalla contra la pobreza en riesgo, debido al coronavirus, dijo el Banco Mundial en un informe conocido este domingo (12.04.2020).

India, Bangladesh, Pakistán, Afganistán y otras naciones más pequeñas, que cuentan con 1.800 millones de personas y algunas de las ciudades más densamente pobladas del planeta, han reportado hasta ahora relativamente pocos casos de coronavirus, pero los expertos temen que podrían ser los próximos puntos calientes.

Los graves efectos económicos ya son muy evidentes, con cierres generalizados que congelan la mayor parte de la actividad normal, pedidos de fábricas occidentales cancelados y un gran número de trabajadores pobres repentinamente desempleados.

"El sur de Asia se encuentra en una tormenta perfecta de efectos adversos. El turismo se ha secado, las cadenas de suministro se han interrumpido, la demanda de prendas de vestir se ha derrumbado y los sentimientos de los consumidores e inversores se han deteriorado", dice un informe del Banco Mundial, que redujo su pronóstico de crecimiento para la región este año a 1,8-2,8 por ciento de su proyección pre-pandémica de 6,3 por ciento, con al menos la mitad de los países cayendo en "profunda recesión".

05:37 Motín carcelario en Bolivia para demandar servicios de salud

Los reclusos de una cárcel al sur de Bolivia se amotinaron el sábado para exigir mejor atención de salud y se los tome en cuenta en un indulto anunciado por el gobierno para descongestionar las celdas y evitar la transmisión del nuevo coronavirus.

El director de Régimen Penitenciario, coronel Clemente Silva, aseguró a la televisión local que el motín fue controlado, con un saldo de dos policías heridos, en una medida de los presos que refleja el temor que hay en muchas de las atestadas prisiones de la región por el contagio de la enfermedad.

En imágenes de la televisión local se observó a los reos trepados en los techos del penal en la ciudad de Oruro, al sur de La Paz, colgando carteles en los que pedían indulto total.

05:17 Corea del Norte pide medidas antiepidémicas más estrictas

Corea del Norte, país que oficialmente no ha registrado un solo contagio del nuevo coronavirus, pidió este domingo (12.04.2020) medidas más estrictas y minuciosas para garantizar la seguridad de su ciudadanos, ante la rápida propagación la pandemia en el mundo.

Así fue solicitada en una reunión del buró político del gobernante Partido del Trabajo de Corea, presidida por su líder Kim Jong Un, informaron los medios de comunicación estatales.

La Agencia Central de Noticias de Corea dijo que el virus extendido ha creado obstáculos al esfuerzo del país en la construcción de su economía, aunque añadió que el país "ha estado manteniendo una situación antiepidémica muy estable" gracias a "estrictas medidas de emergencia antiepidémicas de primera clase (…) y la obligatoriedad de las medidas de protección a nivel nacional".

Según la agencia, el sábado se aprobó una resolución para tomar "medidas estatales más exhaustivas para proteger la vida y la seguridad" de los norcoreanos "de la gran enfermedad epidémica mundial".

04:59 Tripulación de portaviones EEUU infectado de coronavirus

Más del 10 por ciento de los 4.800 tripulantes del portaaviones estadounidense "USS Theodore Roosevelt" han dado positivo al coronavirus, informó la Marina el sábado, días después de que el jefe de esa arma renunciara por su mal manejo del brote.

"El 92 por ciento de la tripulación del TR ha sido evaluado. Hasta hoy, 550 dieron positivo, otros 3.673 dieron negativo", señaló un portavoz de la Marina de EEUU a la AFP.

El portavoz dijo que 3.696 efectivos han sido trasladados a hoteles y barracones disponibles en Guam, en el océano Pacífico, donde el barco atracó desde que su excapitán hizo sonar el alerta, encendiendo un enfrentamiento público con el Pentágono que culminó con la renuncia del secretario de la Marina de Estados Unidos, Thomas Modly, el pasado martes.

04:44 Canadá aprueba programa de subsidio de salarios por US$ 73.000 millones

El Parlamento canadiense adoptó este sábado un programa de subsidio salarial por 73.000 millones de dólares, el más importante en el país desde la Segunda Guerra Mundial, para ayudar a las empresas y a sus empleados en medio de la pandemia de coronavirus.

El Parlamento, cuyo trabajo está suspendido temporalmente, celebró una sesión extraordinaria este fin de semana de Pascua para adoptar este programa cuyo objetivo es pagar a las empresas el 75% del salario de sus empleados para evitar despidos masivos.

El primer ministro Justin Trudeau participó en la reunión, luego de haber estado en régimen de aislamiento durante un mes después de que su esposa contrajera el virus.

El texto fue validado por la Cámara de los Comunes y luego por el Senado.

04:16 Reino Unido dona cerca de 230 millones de euros a países en desarrollo

El gobierno británico anunció este domingo (12.04.2020) que donará 200 millones de libras (227,6 millones de euros) adicionales a los países en desarrollo para combatir la pandemia del nuevo coronavirus, con el fin de "evitar que una segunda ola mortal alcance al Reino Unido".

La ayuda se repartirá entre varias organizaciones británicas o internacionales, precisó el Ministerio de Desarrollo Internacional en un comunicado: 130 millones de libras (148 millones de euros) se destinarán a la ONU -de los que 65 serán para la Organización Mundial de la Salud (OMS)-; 50 millones serán para la Cruz Roja Internacional y 20 millones para otras oenegés internacionales y británicas.

"El coronavirus no conoce fronteras. No podremos proteger eficazmente a los británicos si no ayudamos a los países en desarrollo a reforzar sus sistemas sanitarios", declaró la ministra de Desarrollo Internacional, Anne-Marie Trevelyan. El Reino Unido ha contabilizado cerca de 10.000 muertos por la pandemia, 917 de las cuales han fallecido en las últimas 24 horas.

03:55 México registra 273 muertos y 4.219 casos confirmados

Las autoridades sanitarias de México informaron este sábado de que el país registró 273 fallecidos por COVID-19, 40 decesos más que el día anterior, y 4.219 enfermos confirmados, lo que supone un aumento de 375 casos en las últimas 24 horas.

En rueda de prensa, precisaron que, del total de casos confirmados desde el inicio de la pandemia, el 42 % se han recuperado, el 52 % permanecen bajo aislamiento y un 6 % han fallecido.

El gobierno de México decretó la emergencia sanitaria hasta el 30 de abril, lo que obliga a parar las actividades económicas no esenciales, y exhortó a la población a quedarse en casa, aunque la cuarentena no es obligatoria para no afectar a las millones de personas empleadas en el trabajo informal.

03:49 Repunte de contagios pero sin fallecidos en China

China registró 99 nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en el último día frente a los 46 de la víspera, en un periodo en el que, sin embargo, no se produjo ninguna muerte por la resultante neumonía COVID-19, informó este domingo (12.04.2020) la Comisión Nacional de Sanidad.

Las autoridades sanitarias precisaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT) del sábado, de esos 99 nuevos casos diagnosticados, 97 se detectaron en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos "importados".

Estos casos son una de las grandes preocupaciones de Pekín, que puso en marcha un veto temporal a la entrada de ciudadanos extranjeros al país el 28 de marzo, medida que por el momento no ha logrado reducir las cifras de contagios "importados", que suman ya 1.280.

03:27 EEUU alcanza 1.920 muertes por coronavirus en un día

Estados Unidos, el país que ha dado cuenta del mayor número de fallecidos por coronavirus en el mundo (20.000), registró este sábado 1.920 nuevos decesos, una terrible cifra que representa sin embargo un descenso sobre el viernes, según el conteo de referencia de la Universidad John Hopkins.

El viernes, el Covid-19 dejó 2.108 muertos en Estados Unidos, donde la epidemia ha matado a 20.506 personas, según cifras de esta universidad con sede en Baltimore (este).



03:11 Argentina alcanza los 89 muertos y supera los 2.000 contagios

Argentina superó este sábado la barrera de los 2.000 infectados de coronavirus al sumar 167 nuevos casos y totalizar 2.142 positivos, de los cuales 89 fallecieron, informó esta noche el Ministerio de Salud en Buenos Aires.

Por primera vez desde el inicio de la pandemia, la cifra de personas contagiadas con COVID-19 en Argentina incluye cinco casos registrados en las islas Malvinas, que fueron sumados a las estadísticas de la austral provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.



02:57 Alarma en Colombia por muerte de dos reclusos en cárcel hacinada

Las autoridades penitenciarias confirmaron este sábado (11.04.2020) dos casos letales de COVID-19 en una prisión hacinada del centro de Colombia, lo que obligó a aislar más de 1.700 reclusos en riesgo de contraer el virus.

"Toda la cárcel está aislada, todos los pabellones están aislados", indicó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). La decisión fue tomada luego de que se detectara un primer brote de la enfermedad en la cárcel de Villavicencio, en el departamento de Meta, con una población de 1.738 reos y un hacinamiento superior al 90%.

En un inicio, las autoridades barajaron la posibilidad de que un hombre de 63 años víctima mortal de la pandemia y liberado cinco días antes, se hubiera podido enfermar fuera de prisión. Pero este sábado detectaron dos nuevos casos de covid-19 en el penal, lo que hace temer un foco de propagación.

Se trata de un hombre de 78 años que falleció el martes y de otro reo que está hospitalizado. Los tres convivieron junto con 534 prisioneros en un mismo pabellón. Para mitigar la propagación de la enfermedad que deja 100 muertes y más de 2.700 contagios en Colombia, las autoridades optaron también por aislar en un pabellón especial a 60 adultos mayores y enfermos crónicos de la cárcel de Villavicencio.

02:44 Venezuela extiende por 30 días estado de alarma

Venezuela extenderá por 30 días el estado de alarma decretado el 13 de marzo tras detectar el nuevo coronavirus en su territorio, una decisión que implica prolongar una cuarentena nacional para combatir la enfermedad que deja nueve fallecidos y 175 contagiados en el país.

"Tenemos que seguir perseverando en la cuarentena, que nuestro pueblo realmente ha respondido con gran disciplina y sacrificio", indicó este sábado la vicepresidenta Delcy Rodríguez en una alocución televisada, anunciando la decisión gubernamental de extender el estado de alarma, una modalidad de estado de excepción que le otorga facultades especiales.

02:25 Región boliviana prolonga cuarentena

La región minera de Oruro, en el suroeste boliviano, que había logrado contener los contagios de coronavirus decidió prolongar hasta fin de abril la cuarentena después de conocerse nuevos casos y una muerte que quebraron un período de 22 días sin contagios.

"Ampliar la cuarentena hasta el 30 de abril de 2020 en el Departamento de Oruro (...) debiendo fortalecerse las medidas correspondientes de control y prevención", establece el acta suscrita por representantes de diversas organizaciones sociales del mencionado departamento.

La región andina de Oruro, a 3.800 metros de altitud, fue la primera en declararse en cuarentena en Bolivia, y se había convertido en un modelo de contención del coronavirus en el país, al permanecer por tres semanas sin nuevos casos gracias a la disciplina de sus habitantes, que guardaban cuarentena total.

02:10 Crece brote de COVID-19 en prisiones de migrantes en EE. UU.

El brote de coronavirus en distintas prisiones para migrantes en Estados Unidos creció significativamente pasando de 32 casos el miércoles a 61 dos días después, informó el Servicio de Inmigración (ICE).

"Hay 61 casos confirmados de COVID-19 entre las personas en custodia de ICE", informó el organismo. La mayoría de los contagiados están en centros cercanos a Nueva York, donde se registra el mayor brote de la infección respiratoria en Estados Unidos.

01:53 UE: aislamiento de ancianos podría extenderse hasta fin de año

Los contactos de las personas de edad avanzada posiblemente deberán mantenerse en un nivel limitado hasta el fin de año para protegerlas del nuevo coronavirus, comentó la presidenta de la Unión Europea (UE), Ursula von der Leyen, en comentarios publicados este domingo (12.04.2020).

"Sin una vacuna, tenemos que limitar tanto como sea posible el contacto con los ancianos", especialmente aquellos que viven en residencias especiales, dijo al diario alemán Bild que circula este domingo. "Sé que es difícil y que el aislamiento es una carga, pero es una cuestión de vida o muerte. Debemos ser disciplinados y pacientes", agregó.

"Los niños y los jóvenes disfrutarán de más libertad de movimiento antes que las personas mayores y aquellos con afecciones médicas preexistentes", dijo la dirigente alemana, quien expresó su confianza en que un laboratorio europeo desarrolle una vacuna hacia fin de año. "Para garantizar que las personas puedan vacunarse rápidamente, ya mantenemos conversaciones con los productores sobre las capacidades de producción mundial", añadió.



01:45 Disney World suspende sin sueldo a 43.000 empleados

Disney World de Orlando, en el estado de Florida, EE.UU., dejará de pagar a unos 43.000 trabajadores sindicalizados a partir del 19 de abril debido a la crisis del coronavirus, aunque mantendrá sus beneficios de salud y otros por un año, según un acuerdo alcanzado con la organización sindical que los representa.

En los últimos días se habían anunciado acuerdos similares con otros grupos de trabajadores de Disney World, que antes de cerrar sus parques, lugares de ocio y hoteles a mediados de marzo, daba empleo a 77.000 personas.

La compañía desconoce cuando podrá reanudar sus actividades y según el diario Orlando Sentinel, los 43.000 representados por STCU son el mayor grupo de trabajadores puestos en suspensión temporal de todo el centro de Florida.

01:34 Unos 2.800 mexicanos están varados en el mundo

Al menos 2.842 mexicanos permanecen varados en distintos países por la pandemia, mientras que otros 8.880 han regresado a México desde el inicio de la crisis, informó este sábado el secretario mexicano de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

De acuerdo con un mapa publicado por el canciller en redes sociales, el país con más mexicanos varados que quieren regresar es España, con 546 casos, seguido de Francia, con 224, y Alemania, con 205. Todavía operan vuelos comerciales entre México y estos tres países europeos.

En América Latina, hay 171 mexicanos varados en Argentina, 167 en Perú y 125 en Colombia, pero a raíz de la pandemia no están operando vuelos comerciales entre estos países y México.



01:26 Colombia llega al centenar de muertos entre ellos un médico

Colombia superó este sábado (11.04.2020) los 2.700 contagios de COVID-19 al confirmar 236 casos nuevos, mientras que la cifra de muertos llegó al centenar, al reportar 20 víctimas mortales en un día, informó el Ministerio de Salud. En total, hay 2.709 contagios, de los cuales 214 se han recuperado.

Uno de los fallecidos es un médico de 33 años, miembro del servicio de urgencias de la Clínica Colombia que falleció en ese mismo centro asistencial en Bogotá y se convirtió en el primer caso de un profesional de la salud que pierde la vida en el país por la pandemia.

01:10 Nueva York cree haber estabilizado la curva de muertes

Las autoridades de Nueva York, epicentro mundial del COVID-19, lanzaron este sábado (11.04.2020) un mensaje de esperanza anunciando una estabilización en el número de fallecimientos a causa del coronavirus en el estado y un declive en ingresos hospitalarios e intubaciones, a la vez que instaron a los ciudadanos a que se aferren a sus creencias para superar este "horrible" momento.

"La buena noticia es que el número de muertes se está estabilizando", dijo el gobernador neoyorquino, Andrew Cuomo, en los primeros segundos de su rueda de prensa diaria, en la que señaló además que "todos los números están yendo cuesta abajo".

Anunció, sin embargo, que el total de muertes del estado de Nueva York ha alcanzado las 8.627 después de que la jornada anterior se registraran 783 fallecimientos más, aunque subrayó que el jueves fueron 777 y el miércoles 799, lo que refleja que "la curva se está aplanando".

00:48 Brasil llega a 1.124 fallecidos, con 20.727 casos

El coronavirus en Brasil ya ha causado 1.124 muertes y la cifra de contagios ha llegado a 20.727, informó este sábado el Ministerio de Salud, que volvió advertir de que el país todavía está lejos del llamado pico de la pandemia y por primera en tres días, los fallecidos en las últimas 24 horas (67) no pasaron del centenar, en tanto que el número de casos confirmados se incrementó en 1.089 desde la víspera, para superar otra vez el millar en una sola jornada.

Las autoridades de salud volvieron a advertir sobre la "necesidad" de que los ciudadanos respeten todas las medidas de restricción de la circulación adoptadas por gobernadores o autoridades municipales. La gran preocupación, según subrayó el Ministerio de Salud en su boletín diario, es controlar el ritmo de contagios y "ganar tiempo" para equipar los hospitales, a fin de que estén listos para cuando se acerque el pico de la pandemia, previsto para fines de este mes o principios de mayo.

00:25 Honduras extiende la alerta roja hasta el 19 de abril

Las autoridades de Honduras extendieron este sábado la "alerta roja" hasta el próximo 19 de abril a causa de la pandemia del coronavirus, enfermedad de la que este país registra 392 casos positivos y 24 fallecimientos.

La alerta, decretada el pasado 14 de marzo, fue extendida en los 18 departamentos de Honduras, a solicitud de la Secretaría de Salud, indicó el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager). El país ya había ampliado el toque de queda a nivel nacional hasta la misma fecha.

