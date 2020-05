+++ Coronavirus, minuto a minuto: pandemia avanza en América Latina con sombrío pronóstico +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

Balance de la pandemia

El nuevo coronavirus ha provocado al menos 329.799 muertos en el mundo desde que apareció en diciembre, según un balance de la agencia de noticias AFP sobre la base de fuentes oficiales, este jueves a las 19H00 GMT.

Cifra acumulada de contagios: 5.049.390 en 196 países o territorios.

Cantidad de personas curadas: 1.867.800.

En las últimas 24 horas se registraron 4.563 nuevas muertes y 106.338 contagios en el mundo.

Los países mas afectados por el COVID-19 a nivel global:

* Estados Unidos: 93.863 muertos y 1.562.714 contagios. Las autoridades estiman que 294.312 personas sanaron.

* Reino Unido: 36.042 muertos / 250.908 contagios.

* Italia: 32.486 muertos / 228.006 contagios.

* Francia: 28.215 muertos / 181.826 contagios.

* España: 27.940 muertos / 233.037 contagios.

07:45 Coronavirus avanza en América Latina con sombrío pronóstico

El coronavirus avanza inexorable en América Latina, con cerca de 640.000 casos y más de 35.000 muertos, dejando oscuros pronósticos en materia económica y de empleo, mientras Europa regresa lentamente a la vida y China se dispone a cantar "victoria" contra el virus.

El número de casos en el mundo se multiplicó por dos en un mes, con una aceleración impresionante de los contagios en América Latina y el Caribe, superando este jueves los cinco millones de infectados, según el último recuento basado en fuentes oficiales.

La pandemia dejará 11,5 millones de nuevos desempleados en 2020 en América Latina, un aumento de 3,4 puntos porcentuales, lo cual llevará el número total de desocupados a 37,7 millones de personas, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo presentado este jueves en Santiago.

07:33 EE.UU. pierde 38,6 millones de empleos

Estados Unidos alcanzó el jueves los 38,6 millones de pedidos de subsidio de desempleo desde mediados de marzo por la pandemia, y el secretario del Tesoro advirtió de la "fuerte probabilidad" de más ayuda tras los 3 billones de dólares ya inyectados a la economía.

El Departamento del Trabajo informó que otros 2,43 millones de personas se acogieron al seguro de paro la semana del 10 al 16 de mayo, llevando a una cifra sin precedentes el total de desempleados en el país en las últimas nueve semanas por la paralización de las actividades para frenar los contagios de la COVID-19.

Pero las pérdidas semanales de empleo podrían acercarse a los 4,7 millones, si se suman los 2,22 millones de beneficiados bajo el programa de Asistencia Federal de Desempleo para la Pandemia, dirigido a cuentapropistas que tradicionalmente no calificarían.

07:16 Panamá prepara plan para atraer hasta US$ 5.000 millones de inversión

El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, destacó este jueves el rol del sector privado en la recuperación económica del país frente a la crisis del COVID-19, y anunció que su Gobierno prepara un plan que busca atraer hasta 5.000 millones de dólares para asociaciones público-privadas.

La economía de Panamá se contraerá este año en un 2 %, según todas las previsiones, mientras que analistas han dicho el desempleo podría llegar al 20 %, muy por encima del 7,1 % que registraba antes de la crisis, en un país donde cerca del 50 % de la población está ocupada en el sector informal.

06:49 La cárcel más grande de Haití registra casos de COVID-19

Varios detenidos de la cárcel de Puerto Príncipe, superpoblada e insalubre, tienen coronavirus, indicó este jueves el director de esa prisión, la más grande de Haití.

"Les confirmo que la COVID-19 ha entrado en la cárcel", dijo por teléfono Charles Nazaire Noël. "Hemos librado una dura batalla para evitar eso, pero, desgraciadamente, ha pasado", añadió.

La semana pasada, unos 50 presos de esa prisión tuvieron fiebre, por lo que las autoridades sanitarias les realizaron pruebas de COVID-19.

Once de los 12 detenidos sometidos a test dieron positivo, según los resultados obtenido el 15 de mayo pero publicados este jueves.

06:37 Centroamérica perderá US$3.850 millones de recaudación tributaria

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) advirtió este jueves que Centroamérica perderá alrededor de 3.850 millones de dólares de la recaudación tributaria durante 2020 debido al COVID-19.

La entidad no gubernamental con sede en Guatemala puntualizó que la cifra fue determinada tras analizar "las proyecciones de crecimiento oficiales" y "los resultados más actualizados de recolección de impuestos", y que los 3.850 millones de dólares son equivalentes al 0,92 % del producto interno bruto regional.

El ICEFI especificó en un comunicado de prensa que la baja es "resultado de los efectos de la pandemia del COVID-19", que ha mantenido confinados a los países de la región por espacios variados de tiempo cada uno, salvo por Nicaragua, sin una orden oficial de cuarentena.

06:30 Casa Blanca pide difundir directrices para reabrir iglesias

El presidente Donald Trump anunció el jueves que le pidió a las autoridades de salud publicar las directrices para la reapertura de las iglesias cerradas por el coronavirus, después de que su gobierno se rehusó a hacerlo durante semanas.

Mientras visitaba Michigan, el mandatario dijo que había conversado sobre el asunto con los responsables de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés).

“Dije: ‘más vale que las den a conocer’. Y lo están haciendo”, afirmó Trump en una planta de la Ford Motor Co. reconvertida para fabricar respiradores artificiales, en el municipio Ypsilanti. “Y van a emitir algo hoy o mañana sobre las iglesias. Tenemos que abrir nuestras iglesias”.

06:00 Brasil con nuevo y trágico récord: 1.188 muertos en 24 horas

El gobierno de Brasil reportó este jueves un nuevo récord de muertes por coronavirus en el país, con 1.188 decesos en las últimas 24 horas, lo que llevó el total a superar los 20.000. Además, se registraron más de 18.500 nuevos casos, por lo que la cifra ya se ubica por encima de los 300.000.

Ver el video 02:10

De esta manera, Brasil se mantiene como el tercer país con más infectados en todo el mundo, sólo detrás de Estados Unidos (1.573.742) y Rusia (317.554), y como el sexto con más fallecidos, según datos aportados por la Universidad Johns Hopkins.

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en Brasil puede agravarse cuando la enfermedad alcance a los 7,8 millones de brasileños que viven a más de 4 horas de distancia de hospitales adecuados. La alerta fue hecha este jueves por la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz), el mayor centro de investigación médica en América Latina, vinculado al Ministerio de Salud de Brasil, en un informe sobre los “riesgos de la interiorización del COVID-19”.

05:18 Comunidades indígenas y campesinas reclaman por desatención en Perú

Representantes de comunidades indígenas y campesinas de Perú reclamaron por la aparente desatención del gobierno en esta crisis sanitaria por el COVID-19, dado que tienen que enfrentar la pandemia sin acceso a servicios de salud, educación virtual, ni bonos económicos para los más vulnerables.

"Los pueblos indígenas seguimos siendo atropellados en nuestros derechos", expresó este jueves el presidente Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca, Alfonso López, durante el webinar "Comunidades indígenas frente a la pandemia: estrategias y retos pendientes".

Ver el video 02:00

La pandemia ha causado más de 108.000 contagios en Perú y 3.148 fallecidos, e igualmente se ha extendido en comunidades indígenas amazónicas de las regiones de Loreto y Ucayali, principalmente, donde ha causado la muerte de una autoridad nativa y al menos 43 casos de coronavirus.

05:08 Australia extiende por tres meses prohibición a llegada de cruceros

Australia extendió el viernes la prohibición a la mayoría de los cruceros internacionales por período de tres meses, hasta mediados de septiembre, sin hacer cualquier mención de una esperada exención para viajar a la vecina Nueva Zelanda.

La prohibición se aplica a cualquier crucero capaz de transportar más de 100 pasajeros, anunció la Fuerza Fronteriza de Australia en un comunicado.

Es el último golpe para la multimillonaria industria de cruceros, que ya enfrenta largas prohibiciones en países desde Estados Unidos hasta las islas Seychelles.

05:00 Noreste de China sigue registrando nuevos contagios, aunque en cifras mínimas

El noreste de China, donde desde hace semanas se detecta un pequeño brote del coronavirus SARS-CoV-2, continúa registrando nuevas infecciones en cifras mínimas, con dos nuevos positivos de los cuatro contabilizados este jueves en todo el país, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad.

Los dos casos del noreste se produjeron por contagio local en la provincia de Jilin, donde en las últimas dos semanas se han diagnosticado más de una treintena de infectados.

Los dos casos restantes se registraron en la provincia central de Sichuán y corresponden a viajeros procedentes del extranjero, por lo que se trata de los llamados casos "importados".

04:47 Cuba suma 8 nuevos casos y un fallecido tras semana sin muertes

Cuba rompió su racha favorable de una semana sin muertes al sumar este jueves con un nuevo deceso por COVID-19, en una jornada en la que mantiene la tendencia a la baja en los contagios diarios con 8 nuevos casos del virus, para un total de 1.908, según cifras del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El fallecido es un cubano de 78 años con varios padecimientos anteriores y desnutrición severa, infectado en un centro de acogida para personas sin techo en las afueras de La Habana, donde surgió uno de los mayores brotes de coronavirus en la isla.

Así, el país caribeño eleva a 80 su acumulado de víctimas mortales por la epidemia.



04:25 Banco de Japón destina 254.590 millones de euros a préstamos para pymes

El Banco de Japón (BoJ) anunció hoy un nuevo esquema de préstamos para empresas por valor de 30 billones de yenes (254.590 millones de euros/ 278.760 millones de dólares) para ofrecerles liquidez frente a las dificultades causadas por la pandemia.

Esta iniciativa fue aprobada por la junta de política monetaria del banco central nipón durante una reunión extraordinaria celebrada este viernes, que se centró en discutir acciones adicionales de apoyo al sector privado ante el impacto que ha causado el COVID-19 y las medidas para contener su propagación.

04:13 Cada 32 minutos muere una persona en Chile por coronavirus

Los contagios del coronavirus no dan tregua en Chile y el jueves se informó que durante la última jornada murió una persona cada 32 minutos.

En total se acumularon 49, lo que llevó el total de decesos a 589 desde la llegada del virus hace dos meses y medio a un país que tiene 57.581 contagiados.

El incremento de nuevos infectados diarios, unos 3.750 los últimos días —de los cuales unos 37 necesitarán camas de cuidados intensivos y ventiladores mecánicos_, es una de las mayores preocupaciones de las autoridades, que el jueves anunciaron que a fin de mes el país contará con 3.311 unidades de uso crítico, el triple de las disponibles a principios de marzo en el sistema público.

04:00 China renuncia a definir sus metas de crecimiento para 2020

China adoptó la decisión de no establecer un objetivo de crecimiento anual este año, dijo el viernes el primer ministro Li Keqiang, en un paso inusual para el gigante asiático, gravemente golpeado por la pandemia del nuevo coronavirus.

"Nuestro país enfrentará ciertos factores que son difíciles de predecir", dijo en la apertura del Congreso Nacional del Pueblo, y por ello el gobierno "dará prioridad a estabilizar el empleo y garantizar el nivel de vida".

China continental (sin incluir Hong Kong y Macao), donde la epidemia estalló a finales de diciembre, registra un total de 82.967 personas contagiadas, de las cuales 4.634 murieron y 78.249 sanaron totalmente. En las últimas 24 horas se han registrado dos nuevos casos y ningún deceso.

03:55 Wall Street cierra en rojo y el Dow baja un 0,41 % tras cifras de desempleo

Wall Street cerró este jueves en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, descendió un 0,41 % tras conocerse el incremento del desempleo de EE.UU, a lo que se une un aumento de tensiones entre Washington y Pekín.

Al término de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones retrocedió 101,78 puntos, situándose en 24.474,12 enteros, lastrado por grandes tecnológicas como International Business Machines (-1,80 %), Intel (-1,77 %) o Cisco Systems (-1,76 %).

03:47 Uruguay retomará clases presenciales en junio de manera gradual y voluntaria

El alumnado de Uruguay volverá a las clases presenciales a partir de junio siguiendo un calendario de tres etapas y con asistencia voluntaria, informó este jueves el presidente del país, Luis Lacalle Pou.

"Tenemos un respaldo muy importante de los científicos uruguayos, que elaboraron un protocolo que fue discutido", dijo el mandatario en conferencia de prensa tras reunirse este jueves con el comité asesor en materia de COVID-19.

Uruguay suspendió todas las clases presenciales el 13 de marzo, cuando detectó los primeros casos de coronavirus y declaró la "emergencia sanitaria", y a finales de abril habilitó la vuelta voluntaria a las escuelas rurales de todos los departamentos, a excepción de Montevideo y Canelones, con una asistencia que ronda el 50 %, según detalló este jueves Lacalle Pou.

03:40 México suma 6.510 muertos y casi 60.000 contagios

México registró este jueves 2.973 nuevos casos de COVID-19, la mayor cifra para un solo día, y 420 decesos atribuidos a esta enfermedad, con lo que suma 59.567 contagios y 6.510 fallecimientos desde el principio de la pandemia, informaron sus autoridades sanitarias.

El informe de las últimas 24 horas refleja un aumento del 5,3 % con respecto a los 56.594 casos acumulados que había el día anterior, dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud del Gobierno mexicano, Hugo López-Gatell.

Los 2.973 nuevos casos representan el mayor número para un día desde el inicio de la pandemia, el 28 de febrero pasado, además de que por octavo día consecutivo se rebasaron los 2.000 contagios diarios en el país.

03:29 Presidentes sudamericanos discuten acciones para enfrentar coronavirus

El presidente peruano, Martín Vizcarra, sostuvo este jueves una videoconferencia con los mandatarios de Colombia, Chile y Uruguay donde trataron los desafíos y acciones que se realizan en Sudamérica para enfrentar a la pandemia del nuevo coronavirus.

"El presidente Martín Vizcarra sostuvo una videoconferencia con los mandatarios de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera y del Uruguay, Luis Lacalle Pou, sobre los desafíos y acciones que se realizan en Sudamérica para enfrentar a la pandemia del nuevo coronavirus", indica un Twitter la presidencia peruana.

En el encuentro virtual también participó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Perú es el segundo país que registra más contagios de COVID-19 de América Latina después de Brasil. En fallecidos es tercero, superado por Brasil y México.

03:22 España va a la playa... pero con mascarillas

La mascarilla es obligatoria desde este jueves en todos los lugares públicos de España, cerrados o al aire libre, cuando no se pueda mantener una distancia mínima de dos metros entre personas para prevenir el contagio de coronavirus, mientras la epidemia mantiene una clara tendencia descendente clar.

El número de muertos diarios bajó hoy a 48, el quinto día consecutivo por debajo del centenar, informó el Ministerio de Sanidad, a falta de confirmar los datos de la región de Cataluña, una de las más afectadas.

El número total de defunciones asciende a 27.940, mientras que los nuevos contagios bajaron a 344 en las últimas 24 horas y suman 233.037.

La evolución "es muy favorable", pero con prudencia porque se detectan algunos "pequeños focos" de transmisión, advirtió el portavoz ministerial de Sanidad, el epidemiólogo Fernado Simón.

03:15 Más de 181 funcionarios guatemaltecos se han contagiado de COVID-19

Más de 181 trabajadores del Estado de Guatemala han contraído el coronavirus en el país centroamericano, que hasta este jueves suma 2.265 contagios y 45 defunciones desde que el pasado 13 de marzo se registrara el primer enfermo de COVID-19.

La mayoría de casos se ha dado en la Policía Nacional Civil, con 113 agentes que han sido ingresados en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de acuerdo con cifras de la entidad.

Además, otros once agentes de tránsito de la Municipalidad de Guatemala han contraído el virus, que también ha alcanzado a cinco miembros del Ejército y nueve trabajadores de la división de mantenimiento del propio Seguro Social, según datos de la agencia española efe.

03:07 Desempleo alcanzaría nivel récord de 5,5 % en México

La crisis del coronavirus conducirá a una tasa de desempleo récord de 5,5 % en México, estimó este jueves José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC).

"Es básicamente la más elevada desde la crisis de 2009", advirtió De la Cruz.

En la presentación del sexto informe de "COVID Industrial", el especialista también alertó que el cierre de empresas por la pandemia conducirá a una cifra histórica de 34 millones de personas en el empleo informal. Esto significa un aumento de tres millones de personas en un trabajo sin acceso a la seguridad social en México, precisó.



Ver el video 02:23

03:00 Gobierno chileno distribuirá productos básicos a afectados por cuarentena

El presidente chileno, Sebastián Piñera, visitó este jueves un centro de acopio de alimentos y productos de higiene que serán distribuidos a partir de mañana a un 70 % de las familias vulnerables de la región metropolitana y otras ciudades del país que se encuentran en cuarentena por la pandemia del coronavirus.

La medida, que ha sido bautizada como "Alimentos para Chile", buscará entregar un total de 2,5 millones de cajas y los primeros en recibir el aporte estatal serán quienes viven en los barrios (comunas) capitalinos de Quinta Normal, Estación Central y Santiago Centro. Cada barrio recibirá 1.000 cajas.

El resto de las comunas que conforman el llamado Gran Santiago recibirán la ayuda a partir de este sábado.

02:52 EE.UU. registra 1.255 muertos por COVID-19 en 24 horas (Johns Hopkins)

Estados Unidos registró 1.255 muertes por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 94.661 decesos desde el inicio de la pandemia, según el último recuento en tiempo real publicado el jueves por la Universidad John Hopkins.

El país, que ha sufrido el mayor número de muertos por covid-19, suma un total de 1.576.542 casos confirmados, informó la universidad con sede en Baltimore.

02:28 Bachelet denuncia abusos en Latinoamérica por pandemia

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el jueves que algunos países de Latinoamérica han cometido excesos a través de medidas de emergencia que han implementado para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, afectando los derechos más básicos de la población.

“El COVID está impactando ya los derechos humanos de las personas”, aseguró Michelle Bachelet en una conferencia virtual sobre seguridad en el Hemisferio Occidental organizada por la Universidad Internacional de la Florida. “En algunos países hemos visto un abuso, por decirlo así, en un exceso”, expresó.

Sin identificar a ningún país, la expresidenta de Chile dijo que en algunas de las naciones de la región se han incrementado por decreto las atribuciones presidenciales o se ha eliminado o limitado la libertad de movilidad para evitar aglomeraciones, como así también se ha limitado la libertad de expresión o la libertad de prensa.

02:16 Congresista de EE.UU. se confina tras quejas en geriátrico de Florida

La congresista de EE.UU. Debbie Mucarsel-Powell se sometió a confinamiento por el riesgo de haber contraído COVID-19 en un hogar geriátrico de los Cayos de Florida que visitó tras quejas de familiares de residentes "preocupados por su seguridad" sanitaria y la falta de información sobre su estado.

Mucarsel-Powell, la primera ecuatoriana en el Congreso de EE.UU., señaló este jueves que el director del centro Crystal Health, en Plantation Key, donde dijo han muerto tres personas, le manifestó que el lugar era "seguro", pero solo después de la visita le advirtieron del riesgo.

"Posiblemente me expusieron al COVID-19, lo que valida las preocupaciones de mis electores con esta instalación", manifestó la congresista por Twitter.

Las muertes por coronavirus en estos hogares de la tercera edad en Florida, en los que aún están prohibidas las visitas de sus familiares, sobrepasaron hoy las mil, entre residentes y personas a cargo de su cuidado.

02:04 Bolsonaro dice que Ministerio de Salud apoya retorno del fútbol sin público

El presiente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que el Ministerio de Salud apoya el retorno del fútbol, sin público, porque los jugadores se han mostrado "favorables" a reanudar los torneos, en una declaración que coincide con un nuevo récord diario de muertes y contagios por la COVID-19.

"En un primer momento había mucho jugador que era contrario al retorno, pero ahora hay otro entendimiento por parte de los jugadores para volver, obviamente sin hinchada", señaló Bolsonaro durante la transmisión en vivo de su programa semanal a través de la red social Facebook.

Según el mandatario, quien en reiteradas declaraciones ha minimizado la pandemia, "el Ministerio de Salud es favorable a dar un parecer en ese sentido para que podamos ver el fútbol los sábados y domingo. Eso incluso ayuda a mantener a las personas en casa y sin estrés".

Ver el video 01:53

01:37 Empresas de Nueva York preparan equipos de protección "para meses"

Un grupo de empresas innovadoras de Nueva York que se han volcado para ayudar en el epicentro de la crisis del COVID-19, produciendo desde equipos de protección personal (PPE) hasta respiradores o test de coronavirus, están ahora asegurando material "para meses" en caso de un rebrote, según dijeron representantes este jueves.

La Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC), dependiente del Ayuntamiento, llamó a las empresas locales el pasado marzo para dar una respuesta de emergencia y desde entonces ha contribuido con 2,4 millones de viseras faciales y 3,2 millones de batas médicas, explicó en una rueda de prensa virtual su máximo ejecutivo, James Patchett.

"Nos preparamos para una cantidad de casos significativamente mayor de la que vivimos, estábamos anticipando decenas de miles de personas más en los hospitales durante el pico (de la crisis del coronavirus) respecto a lo que realmente ocurrió, así que ahora tenemos una capacidad mucho más alta que nos pone en una posición más fuerte", explicó.

01:25 Banderas de EE.UU. a media asta por víctimas de COVID-19, anunció Trump

Las banderas de Estados Unidos ondearán a media asta durante tres días en los edificios del gobierno para honrar a las víctimas de la COVID-19, anunció el presidente Donald Trump el jueves, cuando el país registró casi 94.000 muertos por la pandemia.

"Izaré a media asta las banderas en todos los Edificios Federales y Monumentos Nacionales en los próximos tres días en memoria de los estadounidenses que hemos perdido por el coronavirus", tuiteó Trump.

"El lunes, las banderas estarán a media asta en honor a los hombres y mujeres de nuestro ejército que han hecho el sacrificio supremo para nuestra nación", agregó en otro tuit.

01:09 Camioneros panameños rechazan acuerdo con C.Rica y sigue bloqueo fronterizo

El gremio de camioneros de Panamá rechazó este jueves por inconveniente un acuerdo alcanzado por los gobiernos panameño y de Costa Rica, para movilizar por este último país carga bajo estrictas medidas sanitarias por el COVID-19, y anunció que seguirá bloqueando el principal paso fronterizo entre ambas naciones.

"No creo que aceptemos eso, porque no nos conviene para nada. Por el momento, la frontera seguirá cerrada, hasta que llegar a un acuerdo" más favorable, dijo a Efe el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Panamá (Atracapa), René Paredes.

Al menos medio centenar de camioneros panameños mantiene bloqueado desde el domingo pasado el Paso Canoas en rechazo a las medidas unilaterales que desde el lunes pasado restringen el tránsito del transporte de carga internacional por Costa Rica.

00:50 Guatemala critica a EE.UU. por enviar deportados con virus

El presidente de Guatemala cuestionó el jueves el trato recibido por Estados Unidos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, en un aumento del tono de las autoridades del país centroamericano luego de semanas de frustraciones porque el gobierno estadounidense no ha dejado de deportar migrantes guatemaltecos contagiados con COVID-19.

“Eso de aliados con Estados Unidos no es cierto”, dijo el mandatario Alejandro Giammattei durante un foro de análisis público sobre la pandemia. “Guatemala es aliado de EEUU pero EEUU no es aliado de Guatemala. No nos tratan como un aliado”.

Hasta el jueves, 119 migrantes guatemaltecos han resultado contagiados del virus, luego de ser examinados en Guatemala. El miércoles un funcionario del Ministerio de Salud, que pidió no hacer público su nombre por no estar autorizado a hablar dijo que el miércoles tres migrantes más dieron positivo al virus y llegaron en un vuelo procedente de Alexandría, Luisiana, que llegó el pasado 13 de mayo con 65 pasajeros.

00:35 Apple y Google lanzan interfaz para rastreo de COVID-19

Apple y Google hicieron pública este jueves la tecnología que permitirá a autoridades sanitarias de todo el mundo a crear aplicaciones de rastreo de contactos ante infecciones de COVID-19.

La aplicación es una interfaz de programación de aplicaciones (API) compatible para Android o iOS, lo que permite una comunicación fluida entre ambas y la información que recaben pueda ser agregada, sin importa cuáles es el lenguaje informático de cada aparato.

Así, si una persona entra en contacto con otra que haya dado positivo o que después de la interacción dé positivo por coronavirus podrá recibir un aviso en su teléfono y someterse a una cuarentena para determinar si se produjo infección.

Las dos firmas, que sorprendieron a principios de abril con una alianza sin precedentes, indicaron que hasta la fecha varios estados de EE.UU. y 22 países ya han solicitado el acceso a su app.

00:29 Fumigan camiones de carga varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua

Las autoridades nicaragüenses comenzaron este jueves a fumigar cientos de camiones de carga que se encuentran varados en el puesto fronterizo Peñas Blancas, que Nicaragua comparte con Costa Rica.

El personal sanitario nicaragüense roció un líquido para desinfectar la parte externa de la cabina, chasis, llantas y la estructura que se encarga de salvaguardar los materiales que son transportados, según videos enviados por los transportistas.

Ver el video 02:59

Desde el viernes pasado, cerca de un millar de camiones de carga se encuentran atrapados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en una fila de hasta 24 kilómetros en el lado nicaragüense, según informó el presidente Daniel Ortega.

00:20 Piden captura de 10 alcaldes por presunta corrupción en Colombia

La Fiscalía de Colombia informó este jueves que pedirá la captura de diez alcaldes por presuntos actos de corrupción perpetrados con recursos para atender la emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus.

"La Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado", indicó el ente acusador en un comunicado.

Entre los alcaldes está el de Armenia, capital del departamento céntrico del Quindío, y los de los municipios de Guaduas (Cundinamarca) y Palocabildo (Tolima), quienes ya fueron detenidos. La Fiscalía anunció que además indaga a 14 de los 32 gobernadores.

00:07 Perú mantiene altos índices de contagio

La epidemia de COVID-19 mantiene su alta tasa de contagio en Perú, el segundo país más afectado por la enfermedad en Latinoamérica, después de Brasil, al superar este jueves los 108.000 casos detectados y 3.100 fallecidos.

A pesar de la cuarentena vigente desde hace casi 70 días y la opinión del Gobierno de que ya se está en la meseta de la enfermedad, las últimas cifras oficiales mantuvieron en miles los casos nuevos detectados, atribuidos en parte a la gran cantidad de pruebas que se realizan diariamente.

Los datos ofrecidos este jueves por el Ministerio de Salud (Minsa) informaron de 4.749 nuevos casos, un nuevo récord diario que elevó el total de infectados a 108.769, y de otros 124 decesos, con lo que se llegó a 3.148 fallecidos desde que se detectó el primer caso en el país, el pasado 6 de marzo.

gs (efe, ap, afp, reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.