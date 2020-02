El coronavirus no cede terreno

Es un pronóstico sombrío: el jefe del grupo de expertos del gobierno chino, Zhong Nanshan, supone que la epidemia del coronavirus no se estabilizará sino hasta finales de abril. Mientras tanto, el número de infectados y muertos sigue aumentando. Las autoridades de China informan actualmente de cerca de 73.000 infectados y 1.868 muertos. Se registraron 98 nuevas muertes, la mayoría en la provincia de Hubei, donde comenzó la epidemia y que las autoridades aislaron en gran medida del mundo exterior.

Zhong Nanshan, eminencia china en materia de coronavirus

Zhong Nanshan no solo lidera el grupo de expertos del gobierno chino, sino que también es considerado uno de los principales expertos chinos en el coronavirus. Él espera que el brote de COVID-19 alcance su punto máximo a fines de febrero. "Alcanzar el nivel más alto no significa el punto de inflexión", dice el reconocido médico. Sin embargo, las medidas radicales para contener el virus tendrían un efecto. Incluso la ola de migrantes que regresan a casa después de las vacaciones del Año Nuevo chino, que se extendió debido al virus, "podría no provocar un gran aumento", dijo Zhong.

Jefe del hospital entre las víctimas

Por primera vez, un gerente del hospital también ha sido víctima de la nueva enfermedad pulmonar. Liu Zhiming, director del Hospital Wuchang en la capital de la provincia de Hubei, Wuhan, murió el lunes. Todos los esfuerzos para salvar su vida fueron en vano, informó el canal de televisión estatal CCTV. Un colega del director del hospital informó que el médico jefe tenía buena salud y que no esperaba morir de la enfermedad pulmonar.

Según la información oficial china, un total de al menos siete médicos en el país han muerto como resultado de la epidemia. Otros 1.716 médicos y otro personal médico se han infectado. La muerte del joven oftalmólogo Li Wenliang, quien falleció por la infección a principios de este mes, causó un gran revuelo. Li fue uno de los primeros en advertir sobre el virus. Sin embargo, según su relato, la policía trató de silenciarlo. Su muerte causó gran consternación en las redes sociales chinas, donde se repitió el llamado a la libertad de expresión.

Ofrenda luctuosa en memoria del médico Li Wenliang. (archivo)

Más efectos sobre la economía

Debido a la epidemia, el salón del automóvil internacional en Beijing se pospondrá. Como dijeron los organizadores, la decisión se tomó "para garantizar la salud y la seguridad de los expositores y participantes". Se suponía que la feria más importante en el mercado de automóviles más grande del mundo se celebraría en la capital china del 21 al 30 de abril. No hay nueva fecha para su realización.

La corporación Apple perderá su pronóstico de ventas para el trimestre actual, al que le quedan unas pocas semanas, debido al brote del coronavirus. Hay cuellos de botella en el suministro de iPhones porque la producción en China está aumentando más lentamente de lo planeado. Todas las plantas de producción están funcionando nuevamente. Los cuellos de botella en el suministro de iPhone afectarían temporalmente las ventas en todo el mundo. Además, las ventas de dispositivos Apple en China se han reducido recientemente, ya que muchas tiendas se cerraron temporalmente.

