+++ Coronavirus, minuto a minuto: Bachelet denuncia abusos en Latinoamérica por pandemia +++

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

03:24 Presidentes sudamericanos discuten acciones para enfrentar coronavirus

El presidente peruano, Martín Vizcarra, sostuvo este jueves una videoconferencia con los mandatarios de Colombia, Chile y Uruguay donde trataron los desafíos y acciones que se realizan en Sudamérica para enfrentar a la pandemia del nuevo coronavirus.

"El presidente Martín Vizcarra sostuvo una videoconferencia con los mandatarios de Colombia, Iván Duque, de Chile, Sebastián Piñera y del Uruguay, Luis Lacalle Pou, sobre los desafíos y acciones que se realizan en Sudamérica para enfrentar a la pandemia del nuevo coronavirus", indica un Twitter la presidencia peruana.

En el encuentro virtual también participó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro.

Perú es el segundo país que registra más contagios de COVID-19 de América Latina después de Brasil. En fallecidos es tercero, superado por Brasil y México.

03:15 Más de 181 funcionarios guatemaltecos se han contagiado de COVID-19

Más de 181 trabajadores del Estado de Guatemala han contraído el coronavirus en el país centroamericano, que hasta este jueves suma 2.265 contagios y 45 defunciones desde que el pasado 13 de marzo se registrara el primer enfermo de COVID-19.

La mayoría de casos se ha dado en la Policía Nacional Civil, con 113 agentes que han sido ingresados en las instalaciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, de acuerdo con cifras de la entidad.

Además, otros once agentes de tránsito de la Municipalidad de Guatemala han contraído el virus, que también ha alcanzado a cinco miembros del Ejército y nueve trabajadores de la división de mantenimiento del propio Seguro Social, según datos de la agencia española Efe.



03:07 Desempleo alcanzaría nivel récord de 5,5 % en México

La crisis del coronavirus conducirá a una tasa de desempleo récord de 5,5 % en México, estimó este jueves José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico (IDIC).

"Es básicamente la más elevada desde la crisis de 2009", advirtió De la Cruz.

En la presentación del sexto informe de "COVID Industrial", el especialista también alertó que el cierre de empresas por la pandemia conducirá a una cifra histórica de 34 millones de personas en el empleo informal. Esto significa un aumento de tres millones de personas en un trabajo sin acceso a la seguridad social en México, precisó.



Ver el video 02:23 Compartir Plan gradual de reactivación para Ciudad de México Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3cap9 Anuncian plan gradual de reactivación para Ciudad de México

03:00 Gobierno chileno distribuirá productos básicos a afectados por cuarentena

El presidente chileno, Sebastián Piñera, visitó este jueves un centro de acopio de alimentos y productos de higiene que serán distribuidos a partir de mañana a un 70 % de las familias vulnerables de la región metropolitana y otras ciudades del país que se encuentran en cuarentena por la pandemia del coronavirus.

La medida, que ha sido bautizada como "Alimentos para Chile", buscará entregar un total de 2,5 millones de cajas y los primeros en recibir el aporte estatal serán quienes viven en los barrios (comunas) capitalinos de Quinta Normal, Estación Central y Santiago Centro. Cada barrio recibirá 1.000 cajas.

El resto de las comunas que conforman el llamado Gran Santiago recibirán la ayuda a partir de este sábado.

02:52 EE.UU. registra 1.255 muertos por covid-19 en 24 horas (Johns Hopkins)

Estados Unidos registró 1.255 muertes por el nuevo coronavirus en las últimas 24 horas, alcanzando un total de 94.661 decesos desde el inicio de la pandemia, según el último recuento en tiempo real publicado el jueves por la Universidad John Hopkins.

El país, que ha sufrido el mayor número de muertos por covid-19, suma un total de 1.576.542 casos confirmados, informó la universidad con sede en Baltimore.

02:28 Bachelet denuncia abusos en Latinoamérica por pandemia

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió el jueves que algunos países de Latinoamérica han cometido excesos a través de medidas de emergencia que han implementado para enfrentar la pandemia del nuevo coronavirus, afectando los derechos más básicos de la población.

“El COVID está impactando ya los derechos humanos de las personas”, aseguró Michelle Bachelet en una conferencia virtual sobre seguridad en el Hemisferio Occidental organizada por la Universidad Internacional de la Florida. “En algunos países hemos visto un abuso, por decirlo así, en un exceso”, expresó.

Sin identificar a ningún país, la expresidenta de Chile dijo que en algunas de las naciones de la región se han incrementado por decreto las atribuciones presidenciales o se ha eliminado o limitado la libertad de movilidad para evitar aglomeraciones, como así también se ha limitado la libertad de expresión o la libertad de prensa.

02:16 Congresista de EE.UU. se confina tras quejas en geriátrico de Florida

La congresista de EE.UU. Debbie Mucarsel-Powell se sometió a confinamiento por el riesgo de haber contraído COVID-19 en un hogar geriátrico de los Cayos de Florida que visitó tras quejas de familiares de residentes "preocupados por su seguridad" sanitaria y la falta de información sobre su estado.

Mucarsel-Powell, la primera ecuatoriana en el Congreso de EE.UU., señaló este jueves que el director del centro Crystal Health, en Plantation Key, donde dijo han muerto tres personas, le manifestó que el lugar era "seguro", pero solo después de la visita le advirtieron del riesgo.

"Posiblemente me expusieron al COVID-19, lo que valida las preocupaciones de mis electores con esta instalación", manifestó la congresista por Twitter.

Las muertes por coronavirus en estos hogares de la tercera edad en Florida, en los que aún están prohibidas las visitas de sus familiares, sobrepasaron hoy las mil, entre residentes y personas a cargo de su cuidado.

02:04 Bolsonaro dice que Ministerio de Salud apoya retorno del fútbol sin público

El presiente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves que el Ministerio de Salud apoya el retorno del fútbol, sin público, porque los jugadores se han mostrado "favorables" a reanudar los torneos, en una declaración que coincide con un nuevo récord diario de muertes y contagios por la COVID-19.

"En un primer momento había mucho jugador que era contrario al retorno, pero ahora hay otro entendimiento por parte de los jugadores para volver, obviamente sin hinchada", señaló Bolsonaro durante la transmisión en vivo de su programa semanal a través de la red social Facebook.

Según el mandatario, quien en reiteradas declaraciones ha minimizado la pandemia, "el Ministerio de Salud es favorable a dar un parecer en ese sentido para que podamos ver el fútbol los sábados y domingo. Eso incluso ayuda a mantener a las personas en casa y sin estrés".

Ver el video 01:53 Compartir Fútbol en tiempos del coronavirus Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3cYE6 Fútbol en tiempos del coronavirus

01:37 Empresas de Nueva York preparan equipos de protección "para meses"

Un grupo de empresas innovadoras de Nueva York que se han volcado para ayudar en el epicentro de la crisis del COVID-19, produciendo desde equipos de protección personal (PPE) hasta respiradores o test de coronavirus, están ahora asegurando material "para meses" en caso de un rebrote, según dijeron representantes este jueves.

La Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC), dependiente del Ayuntamiento, llamó a las empresas locales el pasado marzo para dar una respuesta de emergencia y desde entonces ha contribuido con 2,4 millones de viseras faciales y 3,2 millones de batas médicas, explicó en una rueda de prensa virtual su máximo ejecutivo, James Patchett.

"Nos preparamos para una cantidad de casos significativamente mayor de la que vivimos, estábamos anticipando decenas de miles de personas más en los hospitales durante el pico (de la crisis del coronavirus) respecto a lo que realmente ocurrió, así que ahora tenemos una capacidad mucho más alta que nos pone en una posición más fuerte", explicó.

01:25 Banderas de EE.UU. a media asta por víctimas de COVID-19, anunció Trump

Las banderas de Estados Unidos ondearán a media asta durante tres días en los edificios del gobierno para honrar a las víctimas de la COVID-19, anunció el presidente Donald Trump el jueves, cuando el país registró casi 94.000 muertos por la pandemia.

"Izaré a media asta las banderas en todos los Edificios Federales y Monumentos Nacionales en los próximos tres días en memoria de los estadounidenses que hemos perdido por el coronavirus", tuiteó Trump.

"El lunes, las banderas estarán a media asta en honor a los hombres y mujeres de nuestro ejército que han hecho el sacrificio supremo para nuestra nación", agregó en otro tuit.

01:09 Camioneros panameños rechazan acuerdo con C.Rica y sigue bloqueo fronterizo

El gremio de camioneros de Panamá rechazó este jueves por inconveniente un acuerdo alcanzado por los gobiernos panameño y de Costa Rica, para movilizar por este último país carga bajo estrictas medidas sanitarias por el COVID-19, y anunció que seguirá bloqueando el principal paso fronterizo entre ambas naciones.

"No creo que aceptemos eso, porque no nos conviene para nada. Por el momento, la frontera seguirá cerrada, hasta que llegar a un acuerdo" más favorable, dijo a Efe el presidente de la Asociación de Transportistas de Carga de Panamá (Atracapa), René Paredes.

Al menos medio centenar de camioneros panameños mantiene bloqueado desde el domingo pasado el Paso Canoas en rechazo a las medidas unilaterales que desde el lunes pasado restringen el tránsito del transporte de carga internacional por Costa Rica.

00:50 Guatemala critica a EE.UU. por enviar deportados con virus

El presidente de Guatemala cuestionó el jueves el trato recibido por Estados Unidos en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, en un aumento del tono de las autoridades del país centroamericano luego de semanas de frustraciones porque el gobierno estadounidense no ha dejado de deportar migrantes guatemaltecos contagiados con COVID-19.

“Eso de aliados con Estados Unidos no es cierto”, dijo el mandatario Alejandro Giammattei durante un foro de análisis público sobre la pandemia. “Guatemala es aliado de EEUU pero EEUU no es aliado de Guatemala. No nos tratan como un aliado”.

Hasta el jueves, 119 migrantes guatemaltecos han resultado contagiados del virus, luego de ser examinados en Guatemala. El miércoles un funcionario del Ministerio de Salud, que pidió no hacer público su nombre por no estar autorizado a hablar dijo que el miércoles tres migrantes más dieron positivo al virus y llegaron en un vuelo procedente de Alexandría, Luisiana, que llegó el pasado 13 de mayo con 65 pasajeros.

00:35 Apple y Google lanzan interfaz para rastreo de COVID-19

Apple y Google hicieron pública este jueves la tecnología que permitirá a autoridades sanitarias de todo el mundo a crear aplicaciones de rastreo de contactos ante infecciones de COVID-19.

La aplicación es una interfaz de programación de aplicaciones (API) compatible para Android o iOS, lo que permite una comunicación fluida entre ambas y la información que recaben pueda ser agregada, sin importa cuáles es el lenguaje informático de cada aparato.

Así, si una persona entra en contacto con otra que haya dado positivo o que después de la interacción dé positivo por coronavirus podrá recibir un aviso en su teléfono y someterse a una cuarentena para determinar si se produjo infección.

Las dos firmas, que sorprendieron a principios de abril con una alianza sin precedentes, indicaron que hasta la fecha varios estados de EE.UU. y 22 países ya han solicitado el acceso a su app.

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus y pulsa aquí.

00:29 Fumigan camiones de carga varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua

Las autoridades nicaragüenses comenzaron este jueves a fumigar cientos de camiones de carga que se encuentran varados en el puesto fronterizo Peñas Blancas, que Nicaragua comparte con Costa Rica.

El personal sanitario nicaragüense roció un líquido para desinfectar la parte externa de la cabina, chasis, llantas y la estructura que se encarga de salvaguardar los materiales que son transportados, según videos enviados por los transportistas.

Ver el video 02:59 Compartir Nicaragüenses enfrentan una cruda realidad por COVID-19 Enviar Facebook google+ Whatsapp Tumblr Meneame Digg linkedin Sonico Newsvine Enlace permanente https://p.dw.com/p/3cYmW Nicaragüenses enfrentan una cruda realidad por COVID-19

Desde el viernes pasado, cerca de un millar de camiones de carga se encuentran atrapados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, en una fila de hasta 24 kilómetros en el lado nicaragüense, según informó el presidente Daniel Ortega.

00:20 Piden captura de 10 alcaldes por presunta corrupción en Colombia

La Fiscalía de Colombia informó este jueves que pedirá la captura de diez alcaldes por presuntos actos de corrupción perpetrados con recursos para atender la emergencia por la pandemia del nuevo coronavirus.

"La Fiscalía General de la Nación imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado", indicó el ente acusador en un comunicado.

Entre los alcaldes está el de Armenia, capital del departamento céntrico del Quindío, y los de los municipios de Guaduas (Cundinamarca) y Palocabildo (Tolima), quienes ya fueron detenidos. La Fiscalía anunció que además indaga a 14 de los 32 gobernadores.

00:07 Perú mantiene altos índices de contagio

La epidemia de COVID-19 mantiene su alta tasa de contagio en Perú, el segundo país más afectado por la enfermedad en Latinoamérica, después de Brasil, al superar este jueves los 108.000 casos detectados y 3.100 fallecidos.

A pesar de la cuarentena vigente desde hace casi 70 días y la opinión del Gobierno de que ya se está en la meseta de la enfermedad, las últimas cifras oficiales mantuvieron en miles los casos nuevos detectados, atribuidos en parte a la gran cantidad de pruebas que se realizan diariamente.

Los datos ofrecidos este jueves por el Ministerio de Salud (Minsa) informaron de 4.749 nuevos casos, un nuevo récord diario que elevó el total de infectados a 108.769, y de otros 124 decesos, con lo que se llegó a 3.148 fallecidos desde que se detectó el primer caso en el país, el pasado 6 de marzo.

gs (efe, ap, afp, reuters)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |