+++ Coronavirus, minuto a minuto: 275.000 muertos en el mundo +++

18:26 (CET). Italia reduce a 194 los fallecidos con coronavirus en 24 horas

Italia registró 194 nuevos fallecidos con coronavirus en las últimas 24 horas y poco más de 1.000 nuevos contagios, unas cifras alentadoras que demuestran que el país sigue controlando la curva de contagios, de acuerdo con los datos divulgados este sábado (09.05.2020) por Protección Civil. El número total de fallecidos desde que se inició la emergencia en Italia el 21 de febrero alcanza los 30.395 y los casos de contagio totales superan los 218.000, siempre según la misma fuente. (EFE)

18:20 (CET). Protestas en Alemania contra las medidas restrictivas por la pandemia

Varios centenares de personas desafiaron este sábado (09.05.2020) en Berlín la prohibición de protestas con más de cincuenta personas como medida para contener la propagación del coronavirus y se concentraron en diversos puntos de la ciudad para reclamar su derecho a manifestarse. La policía de Berlín recordó a través de su cuenta de Twitter que "eso así no está permitido" según las medidas restrictivas y agregó que está hablando con los manifestantes y exigiéndoles que abandonen el lugar. "Muchas de las personas no entran en razón y permanecen en el lugar, algunos han escalado la fuente de la amistad de los pueblos y lanzan botellas desde la multitud a nuestros colegas", denunciaron las fuerzas de seguridad al aludir a una concentración en las inmediaciones de la plaza Alexanderplatz. Los agentes tomaron los datos personales de los manifestantes que no cumplieron las normas de higiene y distanciamiento y por no abandonar el lugar a pesar de las órdenes de la policía. También en otras ciudades se convocaron manifestaciones para protestar por las medidas restrictivas. Así, en Múnich, alrededor de tres mil personas se congregaron en la plaza Marienplatz, mientras que en Stuttgart lo hicieron varios miles de manifestantes. (EFE)

18:12 (CET). Río de Janeiro inaugura el hospital de campaña montado en el mítico Maracaná

Río de Janeiro, el segundo estado brasileño más azotado por la pandemia del coronavirus, inauguró este sábado (09.05.2020) el hospital de campaña construido en el mítico estadio del Maracaná, que será destinado a la atención de pacientes con COVID-19 en estado de gravedad. El hospital, que operará en el área externa del estadio, fue construido en 38 días y entregó 170 del total de 400 camas que tendrá. De las camas ya disponibles, 50 son de terapia intensiva y 120 de enfermería. Según la Gobernación del estado de Río, las 230 camas restantes deberán ser entregadas hasta el próximo viernes 15 de mayo. El hospital "es de alta complejidad", que, "comparado con lo que se hizo en China, en 30 días, tiene una complejidad aún mayor", señaló el gobernador Wilson Witzel, citado en un comunicado. (EFE)

17:11 (CET). El Reino Unido suma 346 muertes por COVID-19 en 24 horas, hasta 31.587

Las muertes por COVID-19 en el Reino Unido ascendieron este sábado (09.05.2020) a 31.587, tras sumar 346 en las últimas 24 horas, con lo que el país se mantiene como el más castigado por la pandemia en Europa, informó el Gobierno británico. En la rueda de prensa diaria, el ministro de Transporte, Grant Shapps, instó a la población a respetar las medidas de confinamiento hasta que el primer ministro conservador, Boris Johnson, explique el domingo su plan de desescalada. El periódico The Times asegura que, entre otras medidas, el Gobierno podría imponer una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen al Reino Unido de cualquier país menos Irlanda. (EFE)

Suscríbete a nuestro boletín especial sobre el coronavirus, pulsa aquí

17:09 (CET). Coronavirus deja más de 275.000 muertos en el mundo

La pandemia del nuevo coronavirus dejó más de 275.000 muertos en el mundo, casi el 85 por ciento de ellos en Europa y Estados Unidos, desde su aparición en China en diciembre, según un balance realizado por la AFP este sábado (09.05.2020) a partir de fuentes oficiales. En total, se registraron 275.018 decesos en el mundo (de 3.955.631 casos de contagio), 154.313 de los cuales en Europa (1.699.566 de casos), continente más afectado. Estados Unidos es el país con mayor número de muertes (77.280), seguido del Reino Unido (31.241), Italia (30.201), España (26.478) y Francia (26.230). (AFP)

16:28 (CET). Un farmacéutico indio muere al probar un brebaje para curar el coronavirus

Un farmacéutico indio murió, y su jefe fue hospitalizado, tras haber tomado una bebida a base de plantas que prepararon con la esperanza de que pudiera curar la COVID-19, informó este sábado (09.05.2020) la policía. Los dos hombres trabajaban para una empresa especializada en fitoterapia y probaban el supuesto tratamiento -una mezcla de óxido nítrico y nitrato de sodio- en una casa situada en Chennai (sudeste de la India). K. Sivanesan, de 47 años, murió en la casa donde se desarrollaba el experimento. La víctima había desarrollado su fórmula investigando en internet y compró los ingredientes en un mercado local, según el jefe de la policía local, Ashok Kumar. Actualmente no existe medicamento o vacuna contra la COVID-19, lo que ha llevado a una carrera mundial para encontrar una cura para esta enfermedad que ha matado a al menos 300.000 personas. India, donde fue impuesto un confinamiento estricto para intentar contener la propagación del nuevo coronavirus, ha registrado cerca de 60.000 casos. (AFP)

DZC

La evolución de la pandemia del coronavirus Todo comenzó en Wuhan El 31.12.2019, China notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre una misteriosa neumonía en Wuhan, de cerca de unos 11 millones de habitantes. Expertos de todo el mundo comenzaron a tratar de identificar el agente causal. Se supone que se originó en un mercado de mariscos de la ciudad, que pronto fue cerrado. Inicialmente se informó que había alrededor de 40 personas infectadas.

La evolución de la pandemia del coronavirus Nueva cepa de coronavirus Los investigadores descartaron el virus Sars, la enfermedad respiratoria que se originó en China en 2002 y que mató a casi 800 personas. El 7 de enero, los científicos chinos identificaron un nuevo virus. Llamado provisionalmente 2019-nCoV y posteriormente Sars-Cov-2: causa fiebre, tos, dificultad respiratoria y puede evolucionar hacia una neumonía.

La evolución de la pandemia del coronavirus Primera muerte en China El 11 de enero de 2020, China anunció la primera muerte causada por el nuevo coronavirus. Un hombre de 61 años, que había estado comprando en el mercado de mariscos de Wuhan, murió de complicaciones por neumonía.

La evolución de la pandemia del coronavirus El virus afecta a los países vecinos En los días siguientes, países como Tailandia y el Japón comenzaron a notificar casos de infecciones en personas que habían visitado el mismo mercado en Wuhan. En la ciudad china, se confirma la segunda muerte. Para el 20 de enero, tres personas habían muerto en China y más de 200 estaban infectadas.

La evolución de la pandemia del coronavirus Transmisión entre humanos Los investigadores se centran en averiguar cómo se transmite el agente. Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa que pueden pasar de animales a personas. Algunos coronavirus pueden ser transmitidos por la tos y los estornudos. El 20 de enero se confirmó que el virus puede ser transmitido directamente entre personas.

La evolución de la pandemia del coronavirus Millones bajo cuarentena El 23 de enero, Wuhan fue puesto en cuarentena en un intento de limitar la propagación del virus. Se suspendió el transporte público y los trabajadores comenzaron a construir un nuevo hospital para tratar a los pacientes infectados, que sumaban más de 830 el 24 de enero. El número de muertos se había elevado a 26. El aislamiento se extendió a otras 13 ciudades, afectando a 36 millones de personas.

La evolución de la pandemia del coronavirus ¿Emergencia mundial? Cada vez se confirman más casos fuera de China, como en Corea del Sur, Estados Unidos, Nepal, Tailandia, Hong Kong, Singapur, Malasia y Taiwán. A medida que aumentaba el número de infecciones, la Organización Mundial de la Salud determinó el 23 de enero que era "demasiado pronto" para declarar una emergencia de salud pública mundial.

La evolución de la pandemia del coronavirus El coronavirus llega a Europa El 24 de enero, las autoridades francesas confirmaron tres casos del nuevo coronavirus dentro de sus fronteras, marcando la llegada de la enfermedad a Europa. Horas después, Australia confirmó que cuatro personas habían sido infectadas.

La evolución de la pandemia del coronavirus Cancelación de festividades Las festividades del Año Nuevo Lunar en China comenzaron el 25 de enero. Para contener el brote, las autoridades cancelaron muchos eventos, ya que millones de chinos viajan y participan en celebraciones públicas. El número de muertos aumentó a 41, con más de 1.300 infectados en todo el mundo, especialmente en China.

La evolución de la pandemia del coronavirus Primer caso en Alemania El 27 de enero, Alemania dijo que estaba considerando retirar a los ciudadanos alemanes de Wuhan. Ese día se detectó el primer caso en el país europeo. Investigadores alemanes en Marburgo forman parte de los esfuerzos internacionales para trabajar en una posible vacuna. El 28 de enero, el número de muertes en todo el mundo superó las 100, y el número de infectados llegó a casi 4.500.

La evolución de la pandemia del coronavirus Prolongación de las vacaciones en China A finales de enero, 17 ciudades chinas, más de 50 millones de personas, quedaron aisladas. Las vacaciones de Año Nuevo Lunar se extendieron tres días para limitar el flujo de personas. Camboya confirmó su primer caso, Mongolia cerró la frontera con China para los automóviles y Rusia suspendió las operaciones turísticas en China.

La evolución de la pandemia del coronavirus Primera muerte fuera de China Las autoridades de Filipinas informaron el 2 de febrero de 2020 de que un hombre de 44 años había muerto en el país por coronavirus, lo que supuso la primera muerte relacionada con la enfermedad fuera de China. El paciente era de la ciudad china de Wuhan y fue admitido en un hospital de Manila el 25 de enero. Más tarde, Japón, Francia, Hong Kong y Taiwán también confirmaron muertes.

La evolución de la pandemia del coronavirus Muere el médico chino que trató de advertir a las autoridades sobre la Covid-19 El doctor chino Li Wenliang murió el 7 de febrero después de contraer Sars-Cov-2. En enero, había tratado de advertir a las autoridades de su país sobre la epidemia y la posibilidad de que la COVID-19 se saliera de control, pero fue reprimido. Li fue obligado a firmar un documento que declaraba que sus advertencias eran infundadas.

La evolución de la pandemia del coronavirus El número de muertes supera al de Sars El 9 de febrero de 2020, China informó de que el número de muertes por COVID-19 había llegado a 811, superando las 774 víctimas del brote del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (Sars), también causado por un coronavirus, entre 2002 y 2003.

La evolución de la pandemia del coronavirus Repatriaciones a Brasil También el 9 de febrero, 34 brasileños y familiares repatriados de China llegaron a Brasil debido al coronavirus. Dos aviones de la Fuerza Aérea Brasileña aterrizaron en la base aérea de Anápolis en Goiás, donde los pasajeros fueron puestos en cuarentena. Un equipo de apoyo de 24 miembros, incluyendo médicos, diplomáticos, periodistas y la tripulación, también estaba a bordo.

La evolución de la pandemia del coronavirus Primer caso en África El coronavirus llegó a África a mediados de febrero. El 14 de febrero, el Ministerio de Salud de Egipto informó sobre la primera persona infectada con Sars-Cov-2 en el país y también en el continente africano. Días más tarde, el 25 de febrero, Argelia confirmó su primer caso, un italiano que llegó al país el 17, convirtiéndose así en el segundo caso en África.

La evolución de la pandemia del coronavirus Los casos confirmados pasan de 70.000 en China Los casos de infección con la enfermedad de la COVID-19, superaron la marca de 70.000 en la China el 17 de febrero de 2020. El número de muertos por la enfermedad llegó a 1.770. Fuera de China, el número de casos ha aumentado de 500 y el número de muertes confirmadas llega a cinco.

La evolución de la pandemia del coronavirus Desembarco de la Princesa del Diamante Las aproximadamente 3.700 personas a bordo del crucero Diamond Princess comenzaron a desembarcar en Yokohama, Japón, el 19 de febrero, después de más de dos semanas de aislamiento debido al brote de coronavirus. En ese momento, el barco concentraba el mayor número de infecciones fuera de China, con más de 600 casos.

La evolución de la pandemia del coronavirus El Carnaval de Venecia termina anticipadamente Once ciudades fueron aisladas el 23 de febrero debido a la rápida propagación del virus en el norte de Italia. Italia se convierte en el primer país fuera de Asia que aísla poblaciones enteras, y es también la nación europea con más casos de COVID-19. En vista de esto, el tradicional Carnaval de Venecia se cerró antes de lo previsto.

La evolución de la pandemia del coronavirus Carrera por los suministros en Italia Las autoridades italianas afirmaron el 25 de febrero que los casos de coronavirus en el país crecieron un 45% en un solo día, con 12 muertos y 322 infectados, un centenar más que el día anterior. Los italianos se apresuran a los mercados, y los productos empiezan a faltar en las estanterías. Austria, Croacia y Suiza confirman sus primeros casos de COVID-19.

La evolución de la pandemia del coronavirus El virus llega a Brasil Para el 26 de febrero, el nuevo coronavirus se había extendido a más de 40 países, mató a más de 2.700 personas e infectó a más de 80.000, de las cuales unas 30.000 se habían recuperado. En la misma fecha, el Gobierno brasileño confirmó el primer caso en el país: un hombre de 61 años que viajó a Italia por trabajo.

La evolución de la pandemia del coronavirus "Muy bajo riesgo en EE. UU." También el 26 de febrero, el presidente de Estados Unidos Donald Trump minimizó la amenaza del coronavirus en un intento de calmar el mercado financiero. Dijo que el riesgo de una epidemia en su país era "muy bajo" y que EE. UU. están "muy preparados" para hacer frente a la amenaza. También declaró que el número de casos diagnosticados en EE. UU. podría caer a cero en los días siguientes.

La evolución de la pandemia del coronavirus Nivel máximo de alerta La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó la alerta de riesgo del coronavirus de "alto" a "muy alto" el 28 de febrero, debido al aumento de las infecciones y los países afectados. Para esa fecha, la enfermedad había llegado a más de 50 naciones. Alemania canceló la tradicional feria ITB, una importante reunión del sector turístico internacional.

La evolución de la pandemia del coronavirus El brote disminuye la contaminación en China Las imágenes satelitales publicadas por la NASA mostraron un descenso en los niveles de dióxido de nitrógeno en China. La agencia espacial de Estados Unidos informó el 1 de marzo que esto se debió "al menos en parte" a la desaceleración económica causada por el brote de coronavirus. Los datos publicados el mismo día mostraron 3.000 muertes y más de 88.000 infecciones en más de 60 países.

La evolución de la pandemia del coronavirus Impacto en la economía mundial La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) redujo el 2 de marzo su pronóstico de avance de la economía en 2020 al 2,4 por ciento, el nivel más bajo desde 2009, pero dijo que el índice podría ser solo del 1,5 por ciento si el brote no se controla. La Organización Mundial del Comercio (OMC) anunció que espera un impacto "sustancial" en la economía mundial.

La evolución de la pandemia del coronavirus Sin apretón de manos El miedo causó una situación inusual en Berlín. Poco antes de una reunión de trabajo el 4 de marzo, Horst Seehofer, el ministro del Interior alemán, rechazó un apretón de manos de la canciller federal alemana Angela Merkel. La jefa de Gobierno tomó el comportamiento del ministro con humor. "Así debe ser", dijo, mientras se sentaba en la mesa.

La evolución de la pandemia del coronavirus Aulas vacías El Gobierno italiano ordenó el cierre de escuelas y universidades en todo su territorio el 4 de marzo, como medida preventiva contra el avance del coronavirus Sars-Cov-2. El brote de la enfermedad COVID-19 en el país fue el más letal fuera de China en esa fecha, cuando Italia registró 107 muertes.

La evolución de la pandemia del coronavirus Más de 100.000 infectados El número de casos de infección por el coronavirus Sars-Cov-2 en todo el mundo superó la marca de 100.000 el 6 de marzo, mientras que el número total de muertes superó las 3.400. La enfermedad de COVID-19 se registró en más de 90 países. En Brasil, las infecciones confirmadas aumentaron de 8 a 13 en un período de 24 horas. En Italia se contaron casi 200 muertes.

La evolución de la pandemia del coronavirus Un hotel en cuarentena se derrumba en China Un hotel con unas 70 personas en cuarentena se derrumbó el 7 de marzo en Quanzhou, sudeste de China, matando a 29 personas. El número de infecciones confirmadas llegó a 14 en Brasil, con 768 casos sospechosos. La noche anterior, el presidente Jair Bolsonaro aseguró en una declaración que, aunque la crisis de la enfermedad podría empeorar, "no hay razón para entrar en pánico".

La evolución de la pandemia del coronavirus Italia impone una cuarentena en todo el territorio El 9 de marzo, el Gobierno en Roma impuso restricciones de viaje a sus 60 millones de ciudadanos y prohibió las reuniones públicas para tratar de contener el coronavirus. Los residentes solo pueden abandonar la zona en la que viven con justificación. El mismo día, Alemania registró 1.112 infecciones y las dos primeras muertes por COVID-19 en el país.

La evolución de la pandemia del coronavirus OMS declara pandemia La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró el 11 de marzo que la propagación de la COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia, observando que el número de casos fuera de China se multiplicó por 13 y el de los países afectados se triplicó en solo dos semanas. "Pandemia" se refiere a la propagación de una enfermedad en varios países o continentes.

La evolución de la pandemia del coronavirus Trump suspende los viajes de europeos a EE. UU. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció en la noche del 11 de marzo, la suspensión de todos los viajes de ciudadanos no estadounidenses de 26 naciones de Europa al país para prevenir la propagación del coronavirus. En ese momento, EE. UU. tenían más de 1.200 casos de coronavirus y 36 muertes. El 13 de marzo, Trump declaró una emergencia nacional.

La evolución de la pandemia del coronavirus Estado de emergencia en España España declaró el 14 de marzo el estado de emergencia durante 15 días para contener la propagación del coronavirus, cuando el país ya tenía casi 6.000 casos de infección, con unos 180 muertos. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que el país había decidido limitar la libre circulación de la población, poniendo así unos 47 millones de personas en cuarentena parcial.

La evolución de la pandemia del coronavirus Alemania cierra las fronteras Como parte de los esfuerzos para contener la proliferación del nuevo coronavirus, Alemania cerró sus fronteras con Francia, Austria, Suiza y Dinamarca el 16 de marzo.

La evolución de la pandemia del coronavirus Cautela en América del Sur Argentina anunció el cierre de sus fronteras a partir del 16 de marzo por lo menos durante 15 días. Bolivia, Colombia y Uruguay prohibieron la entrada de personas procedentes de Europa y otras zonas de riesgo. Venezuela declaró la "cuarentena social colectiva".

La evolución de la pandemia del coronavirus Las infecciones en el mundo superan a los casos en China El número de casos de coronavirus fuera de China superó al de personas infectadas registradas en el país asiático el 16 de marzo. Según datos de la Universidad Johns Hopkins, en China había 81.020 personas infectadas en esa fecha, mientras que el resto del mundo superó la marca de 88.367. El 19 de marzo, el número de muertes por coronavirus en Italia superó al de China.

La evolución de la pandemia del coronavirus China sin nuevas transmisiones Por primera vez desde el comienzo de la pandemia, China anunció el 19 de marzo que no había registrado ningún caso nuevo de COVID-19 transmitido localmente en las últimas 24 horas. Sin embargo, hubo 34 casos importados de otros países. Tres días después, el país volvería a registrar un caso de transmisión local.

La evolución de la pandemia del coronavirus Récord de muertes diarias en Italia Italia registró 793 muertes en 24 horas el 21 de marzo, el mayor número de muertes diarias en el país europeo desde que se detectó el primer caso de coronavirus. Al día siguiente, el Gobierno italiano detuvo temporalmente todas las actividades productivas del país, excepto las esenciales.

La evolución de la pandemia del coronavirus Merkel en cuarentena Después de anunciar que las reuniones de más de dos personas en todo el país estaban prohibidas y sujetas a multas, la canciller Federal alemana fue informada de que había entrado en contacto con un médico infectado dos días antes. En la noche del 22 de marzo, Angela Merkel fue a la cuarentena de su casa, desde donde continuó con sus deberes. Su prueba de coronavirus fue negativa.

La evolución de la pandemia del coronavirus Aislamiento total en el Reino Unido El primer ministro británico Boris Johnson ordenó el 23 de marzo el aislamiento total del país. Hasta entonces, Johnson abogaba por la llamada "inmunización de rebaño", es decir, permitir que la población que entra en contacto con el virus desarrolle su inmunidad.

La evolución de la pandemia del coronavirus Los Juegos Olímpicos de Tokio se posponen Después de semanas de presión, el 24 de marzo los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio se pospusieron al 2021 debido a la pandemia COVID-19. Seis días después, el Comité Olímpico Internacional (COI) y los organizadores anunciaron la nueva fecha del evento: del 23 de julio al 8 de agosto de 2021. Los Juegos Paralímpicos fueron reprogramados para el 24 de agosto al 5 de septiembre.

La evolución de la pandemia del coronavirus India impone el confinamiento obligatorio en todo el territorio India, el segundo país más poblado del mundo con una población de 1.300 millones de habitantes, anunció el 24 de marzo la imposición de un confinamiento obligatorio total durante 21 días en todo el país para evitar la propagación de la COVID-19. El mismo día, Egipto anunció un toque de queda de dos semanas entre las 7 y las 6 de la tarde en todo el país.

La evolución de la pandemia del coronavirus São Paulo y Río en cuarentena También el 24 de marzo, el estado de São Paulo y la ciudad de Río de Janeiro comenzaron la cuarentena obligatoria por determinación de la administración local, con el cierre del comercio no esencial y restricciones al movimiento de personas, además del cierre de escuelas, que ya había sido determinado previamente. En São Paulo, la medida afecta a 54 millones de habitantes en 645 municipios.

La evolución de la pandemia del coronavirus Un hospital construye una morgue improvisada en la ciudad de Nueva York Trabajadores vestidos con ropa de camuflaje montaron una improvisada morgue en las afueras del Hospital Bellevue en la ciudad de Nueva York, la ciudad más afectada por el coronavirus en Estados Unidos. Se levantaron varias tiendas blancas para hacer frente a un posible aumento exponencial del número de muertes por infecciones de Sars-Cov-2.

La evolución de la pandemia del coronavirus EE. UU. se convierten en el país con más casos Los datos de la Universidad Johns Hopkins indican que EE.UU. han ocupado el primer lugar entre los países con más casos de COVID-19, superando a China e Italia en el mismo día. Según la encuesta, el país contó 82.404 casos el 26 de marzo.

La evolución de la pandemia del coronavirus Se aprueba un paquete multimillonario en Alemania El 27.03., el Bundesrat (consejo de los estados federados alemanes) aprobó el paquete elaborado por el Gobierno alemán para combatir la nueva crisis del coronavirus. El paquete incluye un fondo de 600.000 millones de euros para grandes empresas y un presupuesto suplementario de emergencia de 156.000 millones de euros en nuevas deudas, y es el más grande del período de posguerra.

La evolución de la pandemia del coronavirus Boris Johnson diagnosticado con coronavirus El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció el 27 de marzo que dio positivo en el test de coronavirus. Dijo que permanecería aislado, pero que continuaría coordinando el trabajo del Gobierno. El 5 de abril, Johnson fue admitido en un hospital como resultado de la enfermedad y, al día siguiente, fue trasladado a la UCI debido al empeoramiento de su estado de salud.

La evolución de la pandemia del coronavirus El papa dirige la oración en la plaza vacía de San Pedro El 27 de marzo, el papa Francisco realizó una histórica bendición "Urbi et Orbi", con la Plaza de San Pedro completamente vacía para prevenir la propagación del coronavirus. El líder de la Iglesia Católica habló con los fieles, quienes pudieron verlo en vivo a través de la página web del Vaticano y otros medios.

La evolución de la pandemia del coronavirus EE. UU. lanza un programa de 2 billones de dólares También el 27 de marzo, el presidente de Estados Unidos Donald Trump lanzó un programa de 2 billones de dólares, aprobado con amplio apoyo del Congreso, para ayudar a amortiguar los impactos de la COVID-19 en los ciudadanos y las empresas. El plan es el más grande de la historia del mundo, y es mayor que el PIB de Brasil.

La evolución de la pandemia del coronavirus España supera a China en número de casos El 30 de marzo, España pasó a China en número de casos de coronavirus. En esa fecha, el país europeo tenía 6.398 nuevos casos, lo que eleva el total a 85.195. China representaba alrededor de 82.000. El país europeo también tuvo más del doble de muertes que China: 7.340.

La evolución de la pandemia del coronavirus Los casos de coronavirus superan el millón en el mundo El número de infecciones confirmadas por Sars-Cov-2 superó el millón en todo el mundo el 2 de abril. El número de muertos, a su vez, superó los 50.000. El país con mayor número de casos fue Estados Unidos, con más de 240.000, seguido de Italia, con 115.000, y España, con 112.000. Sin embargo, se cree que el número real de infecciones es aún mayor, ya que muchos países no hacen suficientes pruebas.

La evolución de la pandemia del coronavirus Más de la mitad de la población mundial está confinada El 2 de abril, más de 3.900 millones de personas –más de la mitad de la humanidad– fueron confinadas a sus casas debido a la pandemia del coronavirus. En más de 90 países y territorios ya se han aplicado medidas de prevención de virus, que incluyen confinamientos, toques de queda y cuarentenas obligatorias o recomendadas.

La evolución de la pandemia del coronavirus La reina compara la situación con la Segunda Guerra Mundial En un discurso en la televisión el 5 de abril, la reina Isabel II dijo que el período actual le recordaba a una emisión de radio que hizo a los 14 años durante la Segunda Guerra Mundial. "Hoy, una vez más, muchos sentirán una dolorosa sensación de separación de sus seres queridos", dijo la reina. "Esta vez, nos unimos a todas las naciones del mundo en un esfuerzo común".

La evolución de la pandemia del coronavirus Un tigre contrae un coronavirus en Nueva York Un tigre de Malasia que vive en un zoológico en Nueva York se convirtió, el 6 de abril, en el primer caso conocido en el mundo de un tigre que contrajo el coronavirus. Se sospecha que un funcionario del zoológico –infectado pero asintomático– transmitió el patógeno al animal. Anteriormente, un gato doméstico en Bélgica y dos perros en Hong Kong habían dado positivo al coronavirus.

La evolución de la pandemia del coronavirus China no registra muertes por COVID-19 por primera vez desde enero El 7 de abril, por primera vez desde enero, cuando comenzó a publicar cifras sobre el nuevo coronavirus, China no registró ninguna muerte por COVID-19. Las autoridades chinas informaron de que en las últimas 24 horas solo se habían registrado 32 nuevos casos en China, todos ellos del extranjero, los llamados casos importados.

La evolución de la pandemia del coronavirus El número de víctimas en Nueva York supera el 11-S El 7 de abril, el número de muertes por COVID-19 en la ciudad de Nueva York (3.485) superó el número de muertes en el ataque al Word Trade Center el 11 de septiembre de 2001. En el ataque terrorista, hubo 2.753 muertes en la ciudad.

La evolución de la pandemia del coronavirus Turquía decreta el toque de queda El Gobierno turco decretó un toque de queda de 48 horas el 10 de abril en 31 ciudades, entre ellas la mayor metrópoli del país, Estambul, y la capital, Ankara. En esa fecha, el país registró 47.000 casos de COVID-19 y 1.006 muertes. La medida, anunciada unas horas antes de que entrara en vigor, causó un apuro, disturbios y multitudes de personas en los mercados.

La evolución de la pandemia del coronavirus EE. UU. supera a Italia y es el país con más muertes en el mundo Los Estados Unidos superaron a Italia en cuanto a número de muertes por coronavirus el 11 de abril, convirtiéndose en el país con más víctimas en el mundo. En esa fecha, el país totalizaba 19.602 muertes, mientras que Italia tenía 19.468. Estados Unidos ya era el país con el mayor número de casos confirmados, superando las 507.000 infecciones.

La evolución de la pandemia del coronavirus Cristo honra a los profesionales de la salud Para honrar a los profesionales de la salud, el Cristo Redentor de Río de Janeiro obtuvo una iluminación especial en la noche del Domingo de Pascua (12.04.). En la estatua se proyectaron banderas de países afectados por la pandemia, como China, Estados Unidos, España, Italia y Brasil, y mensajes y dibujos optimistas de niños.

La evolución de la pandemia del coronavirus Las muertes en Wuhan aumentan al menos en un 50 % El total de muertes en el epicentro original de la COVID-19 es al menos un 50 % más alto que las cifras reportadas anteriormente. Un error en el conteo anterior ocurrió debido a una sobrecarga en el sistema de salud de la ciudad. El número de muertos aumentó en 1.290 hasta llegar a 3.869. La actualización de los datos elevó el número total de muertes en China a 4.632.

La evolución de la pandemia del coronavirus Oraciones en casa en el Ramadán saudita Las oraciones del mes santo de ayuno de los musulmanes se darán en las mismas casas de los fieles por la COVID-19, anunció el gran muftí de Arabia Saudita. El país ha suspendido las oraciones en todos los lugares, incluyendo las sagradas mezquitas de La Meca y Medina. Ambas permanecen cerradas para la peregrinación, al igual que otros lugares sagrados del islam.

La evolución de la pandemia del coronavirus El PIB de China se desploma La economía de China cayó por primera vez en décadas en el primer trimestre de 2020, debido a la pandemia de coronavirus, que prácticamente desaceleró la actividad económica en el país asiático. La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) anunció que el PIB de China cayó un 6,8 % en el período de enero a marzo, en comparación con el mismo trimestre del año pasado. (17.04.2020)

La evolución de la pandemia del coronavirus La epidemia se vuelve "controlable" en Alemania El ministro de Salud de Alemania, Jens Spahn, dijo que la epidemia de coronavirus del país se había vuelto "controlable", y los indicadores apuntaban a una desaceleración significativa en la tasa de infecciones. Spahn dijo que el aumento de casos en Alemania ya no es exponencial, sino lineal. Los datos del RKI indican que la tasa de infección se ha reducido a 0.7 en promedio. (18.04.2020)

La evolución de la pandemia del coronavirus No hay certeza sobre la inmunidad después del contagio, dice la OMS Después de informes en Corea del Sur de que los pacientes considerados curados dieron positivo nuevamente, la OMS dijo que no se puede decir con certeza que la presencia de anticuerpos contra el coronavirus proporciona una protección completa contra una segunda infección. "No lo sabemos", dijo Mike Ryan, director ejecutivo del programa de emergencia de la organización. (17.04.2020)

La evolución de la pandemia del coronavirus Laboratorio chino niega ser responsable de virus Un laboratorio de Wuhan nombrado por EE. UU. como posible lugar de nacimiento del nuevo coronavirus negó tener responsabilidad alguna.Trump había dicho que su país estaba investigando rumores sobre el origen del virus, uno de los cuales sería que un trabajador de laboratorio se habría infectado accidentalmente y habría propagado la enfermedad. (19.04.2020)

La evolución de la pandemia del coronavirus El precio del petróleo se desploma en EE. UU. Por primera vez en la historia, los contratos de futuros de petróleo de WTI, un punto de referencia en EE. UU., cerraron el día bajo cero, con un valor de 37,64 dólares negativos por barril. Es decir, los vendedores estaban pagando para que otros inversores se hicieran cargo de los contratos de mayo, en medio de la caída del consumo y la falta de espacio de almacenamiento debido a la pandemia

La evolución de la pandemia del coronavirus Se cancela el Oktoberfest de Múnich El festival de cerveza más grande del mundo, el Oktoberfest de Múnich, ha sido cancelado debido a la pandemia. Alrededor de un tercio de los visitantes de la fiesta generalmente provienen del extranjero, lo que propagaría aún más el virus. Si esto sucediera, la reputación de Múnich y Baviera se dañaría durante mucho tiempo, enfatizó el gobernador del estado alemán, Markus Söder. (21.04.2020)

La evolución de la pandemia del coronavirus Trump suspende green cards El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspende la emisión de visados de residencia permanente durante al menos 60 días. El objetivo, según Trump, es proteger a los trabajadores locales en medio de la pandemia de coronavirus.

La evolución de la pandemia del coronavirus Los líderes europeos acuerdan crear un fondo de recuperación En una videoconferencia, los líderes de los 27 estados miembros de la Unión Europea acordaron la creación de un fondo de emergencia para ayudar a la recuperación de la economía del bloque. Los dirigentes también respaldaron un acuerdo anterior sobre un paquete de 540.000 millones de euros para apoyar a los países, las empresas y los trabajadores durante la pandemia.

La evolución de la pandemia del coronavirus Sitios sagrados de musulmanes vacíos en medio del Ramadán El mes de Ramadán comenzó con el cierre de los lugares sagrados para los musulmanes en Arabia Saudita y Jerusalén debido a la pandemia de COVID-19. En un hecho poco frecuente en los 1.400 años de historia del islam, la Gran Mezquita de La Meca y la mezquita del profeta en Medina -los dos lugares más sagrados para los musulmanes- permanecerán cerradas al público durante el período de ayuno.

La evolución de la pandemia del coronavirus Más de 3 millones de casos confirmados en todo el mundo El número de casos confirmados de COVID-19 en todo el mundo ha superado los 3 millones. Estados Unidos registran casi un tercio de las infecciones, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Con cerca de 55.000 muertes, la pérdida de vidas causada por el nuevo coronavirus en EE. UU. se acerca a las 58.000 muertes de soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam en la década de 1970.

La evolución de la pandemia del coronavirus Alemania anuncia una amplia relajación de las restricciones Alemania anuncia la apertura de todas sus tiendas y el regreso de la Bundesliga. Las restricciones al contacto social siguen en vigor hasta el 5 de junio, pero con un aflojamiento gradual. Naciones y entidades han puesto en marcha una iniciativa para financiar la investigación sobre el COVID-19. La Comisión Europea dona 1.000 millones de euros.



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |