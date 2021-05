+ Coronavirus hoy: UE logra acuerdo con BioNTech por al menos 900 millones de dosis adicionales +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

14.04 | Macron pide a EE.UU. eliminar su prohibición de exportar vacuna y componentes

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió expresamente este sábado (08.05.2021) a Estados Unidos que ponga fin a su prohibición de exportar vacunas y componentes de vacunas. "Llamo muy claramente a Estados Unidos a poner fin a las prohibiciones a la exportación, no solo de vacunas, sino de componentes de estas vacunas, que impiden la producción", dijo Macron, en una rueda de prensa al final de la cumbre social europea de Oporto (Portugal). Recalcó que "la clave para producir vacunas más rápido para los países pobres y de ingresos medios es producir más. Eliminar las prohibiciones de exportación". (EFE)

13.15 | Japón suma cifra récord de contagios desde enero después de extender alerta

Japón registró este sábado (08.05.2021) más de 7.000 nuevos casos de SARS-CoV-2 por primera vez desde el mes de enero apenas un día después de que el país asiático extendiera hasta el final de mayo el actual estado de emergencia. La capital, Tokio, que debe acoger los JJOO en algo más dos meses y medio, reportó 1.121 nuevos casos, su cifra más alta desde el el pasado 22 de enero, cuando aún estaba activado el segundo estado de emergencia. Más de una decena de prefecturas del país anotaron esta jornada máximos históricos, como la de Aichi (centro), con 575 casos, o la de Hokkaido (Norte), donde se han registrado 403 nuevos contagios. El país asiático declaró el pasado 23 de abril un tercer estado de emergencia en sus regiones más pobladas para tratar de controlar la subida de contagios. (EFE)

12.27 | Filipinas recibe más de 2 millones de vacunas AstraZeneca a través de COVAX

Filipinas recibió este sábado (08.05.2021) más de 2 millones de vacunas AstraZeneca contra el SARS-CoV-2 suministradas por el programa de distribución global COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). En un comunicado conjunto, la OMS y el Ministerio de Sanidad filipino indicaron que este cargamento se suma a las más de 525.600 dosis recibidas en marzo y forman parte de las 4,5 millones de vacunas que COVAX destinará en total a Filipinas. De las 526.600 dosis recibidas el mes pasado, las autoridades ya han inoculado casi la totalidad a personas mayores, con problemas de salud previos y sanitarios. Filipinas inició el 1 de marzo su plan de vacunación, que de momento avanza a un ritmo lento, tras haber vacunado a unos 2 millones de personas (1,7 millones de filipinos han recibido una primera dosis y 320.500 cuentan con la segunda) en un país con 110 millones de habitantes. (EFE)

12.11 | UE anuncia nuevo acuerdo con BioNTech/Pfizer para hasta 1.800 millones de dosis suplementarias

La Unión Europea alcanzó un acuerdo con los laboratorios BioNTech y Pfizer para adquirir hasta 1.800 millones de dosis adicionales de su vacuna contra el SARS-CoV-2, anunció este sábado (08.05.2021) la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. "Estoy feliz de anunciar que la Comisión acaba de aprobar un contrato que garantiza 900 millones de dosis (con opción a otros 900 millones) con Pfizer/BioNTech para los años 2021-2023", tuiteó Von der Leyen, durante una cumbre europea en Portugal. En su mensaje, Von der Leyen añadió que este nuevo acuerdo se verá seguido de "otros contratos y otras tecnologías de vacunas". En otro tuit, Von der Leyen había adelantado que los próximos pasos en la estrategia europea de inmunización contra el covid-19 incluyen la aplicación de inyecciones de refuerzo, lucha contra las variantes y la vacunación de adolescentes. (AFP)

11.24 | Papa Francisco respalda suspensión temporal de las patentes de las vacunas

El papa Francisco respaldó este sábado (08.05.2021) las iniciativas que piden la liberación de las patentes de las vacunas contra el coronavirus para favorecer el suministro a los países con menos recursos. "Una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas", dijo Francisco, en un mensaje enviado a los organizadores de un concierto benéfico que persigue entre otros una distribución más justa de las vacunas. En su discurso, el papa pidió "un espíritu de justicia que nos movilice para asegurar el acceso universal a la vacuna y la suspensión temporaria de derechos de propiedad intelectual". (AFP)

11.21 | Pakistán impone cierre durante fiesta musulmana ante repunte de contagios

Pakistán inició este sábado (08.05.2021) un cierre de nueve días que afecta los viajes y sitios turísticos, en un esfuerzo por contener un repunte de contagios durante la fiesta musulmana del Aíd al Fitr. Golpeado por una tercera ola de infecciones y preocupado por la crisis en la vecina India, el gobierno paquistaní impuso las restricciones más severas desde abril de 2020, cuando cerró el país durante un mes. "Estas medidas son necesarias por la situación extremadamente peligrosa que se ha creado en la región con la propagación de las mutaciones virulentas del virus", tuiteó el ministro de Planificación, Asad Umar, quien dirige la respuesta gubernamental a la pandemia. La fiesta del Aíd, que marca la ruptura del ayuno al final del mes del Ramadán, suele provocar movimientos masivos de personas en el país y a sitios turísticos. (AFP)

10.27 | Bélgica continúa desconfinamiento con apertura de terrazas y fin toque queda

Bélgica entra este sábado (08.05.2021) en la tercera fase de su desconfinamiento paulatino con la reapertura de las terrazas de los cafés y restaurantes, y el fin del toque de queda desde la pasada medianoche, con lo que el sector que queda aún con restricciones estrictas es el cultural. Un máximo de cuatro personas en cada mesa, salvo que sea una familia que viva en un mismo hogar, separación entre mesas de 1,5 metros, uso de mascarillas cuando los clientes no estén sentados y sin servicio de bar en el interior son algunas de las reglas que los bares y restaurantes deben aplicar para abrir sus terrazas, de ocho de la mañana a diez de la noche, según el decreto ministerial publicado el viernes a última hora. En Bélgica, donde el jueves pasado se superó el millón de contagios (en una población de 11,4 millones de personas) y un tercio de la población ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna, la desescalada comenzó el 19 de abril con el fin, entre otras medidas, de la prohibición de viajes no esenciales al extranjero, y el 26 con la apertura de los comercios no esenciales y de profesiones de contacto, como peluquerías. (EFE)

09.49 | Sigue bajando la incidencia en Alemania en tercera ola, que da por controlada

La incidencia acumulada en siete días cayó en el conjunto de Alemania hasta 121,5 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes, frente a 125,7 del viernes y 148,6 hace una semana en esta tercera ola de la pandemia, que el Instituto Robert Koch (RKI) de virología da por controlada. Las autoridades sanitarias notificaron 15.685 nuevos contagios en un día y 238 decesos. El sábado pasado, Alemania había registrado 18.935 nuevas infecciones y 232 muertes en 24 horas. El factor semanal de reproducción está en 0,91, lo que implica que cada cien infectados contagian de media a otras 91 personas. (EFE)

08.14 | El aumento récord de los casos de coronavirus presagia una crisis en Nepal

Las autoridades y el sector sanitario de Nepal luchan para frenar el aumento repentino y masivo de casos de SARS-CoV-2, favorecido por el terrible brote de la epidemia en la vecina India. En tres semanas, los contagios se han acelerado, con dos de cada cinco test positivos. El jueves el país, de unos 30 millones de habitantes, registró un récord nacional en el aumento diario de los casos: 8.970. De los más de 3.500 fallecimientos registrados desde el comienzo de la pandemia, 400 se han producido en las últimas dos semanas, según datos oficiales. "Los servicios sanitarios están desbordados (...) la situación podría deteriorarse en los próximos días", declaró Hemanta Chandra Ojha, de la División de epidemiología y control de enfermedades. "Tenemos oxígeno, pero faltan ventiladores e instalaciones de cuidados intensivos para tratar los casos graves". La frontera de 1.850 km entre India y Nepal está abierta y la gente la cruza para trabajar o visitar a familiares. Y muchos nepaleses regresan al país, contagiando a sus cercanos. (AFP)

DZC