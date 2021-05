+Coronavirus hoy: EE. UU. advierte de contagios en interiores con distanciamiento+

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

04:18| Cuba comenzará inoculación masiva con Abdala y Soberana 02

Cuba realizará desde la próxima semana en La Habana un estudio de intervención sanitaria poblacional con sus candidatos vacunales Abdala y Soberana 02 contra el COVID-19, que serán administrados a más de 1,7 millones de habitantes de la capital.

El ministro de Salud Pública (MINSAP), José Ángel Portal, explicó durante una comparecencia en la televisión estatal que este estudio se realizará tras haber aplicado 415.161 dosis de ambos candidatos vacunales en las distintas fases de los ensayos clínicos y estudios de intervención en las que avalan una baja incidencia de eventos adversos y buena respuesta inmune.

03:57| Alcaldes hondureños piden vacunas a El Salvador

Alcaldes de varios municipios de Honduras solicitaron al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ayuda con vacunas ante la alta incidencia del COVID-19, informaron este viernes (07.05.2021) medios locales de prensa.

Uno de los alcaldes que le escribió a Bukele es el de San José de Colinas, departamento de Santa Bárbara, en el occidente hondureño, Amable de Jesús Hernández. El funcionario municipal dijo a Radio América, que transmite desde Tegucigalpa, que son varios los alcaldes de Santa Bárbara los que le han pedido ayuda a Bukele para contrarrestar la pandemia de COVID-19 en sus comunidades.

02:47| Panamá detecta el primer caso de la variante india del coronavirus

El Ministerio de Salud de Panamá (MINSA) informó este viernes (07.05.2021) del primer caso de la variante de India del nuevo coronavirus, detectado en un viajero que provenía de ese país a su llegada al Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país.

Se trata de un pasajero que arribó la semana pasada, a quien "de inmediato" se le aisló y realizaron todos los análisis establecidos en los protocolos de bioseguridad, dijo la entidad sanitaria. El MINSA explicó que se practicó la trazabilidad a los contactos de este viajero dentro de avión en el que viajaba, y aseguró que el paciente no ha presentado de momento "ningún síntoma severo".

02:44| Maduro dice que su Gobierno logró contener la segunda ola de COVID-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este viernes (07.05.2021) que su Gobierno logró contener el crecimiento de la segunda ola de COVID-19, y que durante este mes las autoridades se concentrarán en tratar de reducir el número de contagios cuya cifra diaria ronda los 1.000 casos.

"Hemos logrado contener, en una meseta alta, la expansión del coronavirus, hemos logrado contener la segunda ola del coronavirus, pero la meseta es muy alta, muy alta todavía", dijo el mandatario en un acto de su Gobierno. Indicó que la meta de las autoridades para este mes es reducir la cantidad de contagios.

02:31| Costa Rica sigue marcando récords de personas hospitalizadas

Costa Rica continuó este viernes (07.05.2021) con la tendencia al alza de personas hospitalizadas por COVID-19 que se ha venido presentando en las últimas semanas y marcó, por tercera jornada consecutiva, un récord con 1.175, de los cuales 433 están en unidades de cuidados intensivos.

Como ha ocurrido en las últimas semanas, las cifras de personas hospitalizadas se mantienen al alza y tienen a las unidades de cuidados intensivos saturadas y las áreas de salón para pacientes leves y moderados con una ocupación cercana al 85%, según los datos oficiales.

02:00| Gobierno de Ecuador anuncia retraso en llegada de vacunas

El Gobierno de Ecuador anunció este viernes (07.05.2021) que sufrió un desfase la llegada de unps 1,5 millones de vacunas contra el COVID-19, debido a que las farmacéuticas internacionales están abocadas a atender la crisis sanitaria por el coronavirus en India.

El ministro de Salud Pública, Camilo Salinas, según un comunicado de su despacho, dijo que existe un desfase en la llegada de dosis que corresponden a las farmacéuticas china Sinovac y la británica AstraZeneca y que, no obstante, los envíos a Ecuador se concretarían entre el 18 y 20 de mayo.

01:12| La UE adopta cautela sobre levantamiento de patentes

La Unión Europea (UE) expresó este viernes (07.05.2021) cautela ante la propuesta de levantar las patentes de las vacunas anticovid y destacó su papel de bloque exportador de dosis, en busca de definir una difícil posición común sobre el tema.

Desde el sorprendente anuncio del apoyo del Gobierno de Estados Unidos a una suspensión temporaria de las patentes, gesto que recibió el apoyo entusiasta de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UE reaccionó con escepticismo.

01:07| Gremio médico boliviano cumple paro entre advertencias del Gobierno

El gremio médico boliviano realiza este viernes (07.05.2021) un paro de 24 horas entre las advertencias del Gobierno de que tomará medidas contra quienes suspendan sus labores y afecten los servicios de Salud en el país.

Los grupos de profesionales de la Salud decidieron ir a la huelga de nuevo en protesta por los salarios atrasados, el despido de personal especializado en COVID-19 y la negativa del Gobierno a derogar la Ley de Emergencia Sanitaria, que desde que fue aprobada a principio de este año mantiene en conflicto a este sector con el Ejecutivo de Luis Arce.

00:59| Uruguay supera los dos millones de dosis inoculadas

Uruguay superó este viernes (07.05.2021) los dos millones de dosis inoculadas contra COVID-19, la mayoría de ellas corresponden a la primera aplicación de la vacuna anglo-sueca AstraZeneca, la china Coronavac o la estadounidense Pfizer, mientras que más de 770.000 han recibido ya la segunda.

Según la aplicación CoronavirusUY, desarrollada por el Ministerio de Salud Pública, a las 18.32 hora local (21.32 GMT) de este viernes ya fueron vacunadas 16.943 de las 18.668 personas anotadas para esta jornada.

00:54| Autoridades de EE. UU. advierten de contagios en interiores con distanciamiento

Las autoridades sanitarias en Estados Unidos advirtieron este viernes (07.05.2021) del riesgo de contraer COVID-19 en interiores pese a mantener la distancia social de seguridad recomendada de 6 pies (1,82 metros).

"Aunque las infecciones por inhalación a distancias superiores a 6 pies de una fuente infecciosa son menos probables que a distancias más cercanas, el fenómeno se ha documentado repetidamente", indicaron en un documento los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).

00:32| El ibuprofeno no agrava la infección de COVID-19, según un estudio

Los medicamentos antiinflamatorios de la familia del ibuprofeno no aumentan el riesgo de enfermar gravemente de COVID-19 ni de morir, contrariamente a lo que se temía al principio de la pandemia, según un estudio publicado este sábado (08.05.2021).

"El uso de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) no se asocia con un aumento de la mortalidad ni de la gravedad del COVID-19", concluye este vasto estudio de las autoridades sanitarias británicas, publicado en la revista médica The Lancet Rheumatology.

00:30| Brasil apoya ahora negociaciones para liberar patentes de vacunas

Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia del coronavirus, cambió de posición al anunciar este viernes (07.05.2021) su respaldo a las negociaciones para liberar las patentes de la vacunas contra el COVID-19, impulsadas por Estados Unidos.

El Gobierno brasileño afirmó en un comunicado que recibió "con satisfacción la disposición" de EE. UU. de negociar, dentro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una "solución multilateral" a fin de "aumentar la producción y distribución de insumos y vacunas" a nivel global.

00:24| Pfizer cree que suspender patentes creará problemas de suministro

El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, opinó este viernes (07.05.2021) que la posible suspensión de las patentes de la vacuna contra el COVID-19, apoyada por EE. UU., creará problemas de suministro y "desincentivará" a otras empresas a tomar riesgos.

En una carta publicada en su cuenta de LinkedIn, Bourla reflexionó sobre esta iniciativa a la que han mostrado su oposición las principales fabricantes del sector y afirmó "categóricamente" que, de salir adelante, va a "crear más problemas" en lugar de mejorar la situación de la cadena de suministro.

00:21| Brasil roza las 420.000 muertes pese a caída de los decesos

Brasil roza las 420.000 muertes por COVID-19 desde el inicio de la pandemia pese a que el promedio diario de decesos continúa cayendo y este viernes (07.05.2021) se ubicó en su menor nivel en casi dos meses, informó el Ministerio de Salud.

Según el boletín divulgado por la cartera de Salud, el gigante latinoamericano registró en las últimas 24 horas 2.165 nuevas muertes por coronavirus, con lo que el total de víctimas ascendió a 419.114 en casi 14 meses de pandemia.

00:12| OMT: Aún falta liderazgo para crear corredores turísticos que permitan viajar

El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, opinó este viernes (07.05.2021) que "aún falta liderazgo en la creación de corredores turísticos que permitan viajar" con normalidad tras la pandemia y en consensuar los protocolos necesarios para ello.

"Hay mucha gente que ha tenido COVID, hay mucha gente que está vacunada ya, pero no hay ningún protocolo que permita a la gente viajar mañana, y el verano está aquí, no queremos perder el verano", señaló durante la Reunión de Ministros de Turismo de las Américas que la OMT celebra en el polo turístico de Punta Cana (este dominicano).

ama (efe, afp)