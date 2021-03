+ Coronavirus hoy: Reino Unido alerta por cepa de Manaos +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés)

10:33 | El presidente de Ghana es el primer vacunado por COVAX

Nana Akufo-Addo, presidente de Ghana, es la primera persona del mundo en recibir una inyección de la vacuna contra COVID-19 financiada por Covax, la iniciativa para enfrentar la pandemia en países desfavorecidos.

Lea además: Presidente de Ghana recibe primera vacuna COVAX en el mundo

9:35 | Sanidad británica alerta por variante de Manaos

Las autoridades sanitarias británicas tratan de localizar a una de seis personas, tres en Inglaterra y tres en Escocia, infectadas con la variante de Manaos (Brasil) del coronavirus. Esta cepa, conocida como P1, fue detectada por primera vez en personas que viajaron a Japón desde Manaos el pasado enero, y se teme que las vacunas no sean tan efectivas ante ella.

Según la Sanidad, el individuo no identificado no completó el registro de localización cuando se sometió a un test de la covid-19 el pasado febrero, por lo que se desconoce su paradero. Así que se pide a quien no haya recibido el resultado de una prueba de covid-19 el 12 o 13 de febrero, que se ponga en contacto con las autoridades.

9:03 | Oslo decreta amplio cierre económico y social por mutación británica del coronavirus

Las autoridades de Oslo han decretado desde este lunes (1.03.2021) un amplio cierre de la actividad económica y social para frenar al aumento de casos de la variante británica del virus Sars-CoV2. Se prohibirán, como regla general, los actos al aire libre, con algunas excepciones como entierros, bodas y el deporte profesional. Las autoridades aconsejan además evitar las reuniones sociales y reducir las visitas a hogares particulares.

Las escuelas y centros de enseñanza superior cerrarán durante dos días y alternarán luego al menos dos semanas la educación presencial y a distancia, además de ampliar el número de test de coronavirus a alumnos y profesores. Las tiendas no esenciales cerrarán a partir de mañana, al igual que la restauración, aunque se permitirá la venta de comida a domicilio.

De acuerdo con el Instituto de Salud Pública, la variante B 1.1.7, detectada por primera vez en Reino Unido y más contagiosa, supone ya entre el 50 y el 70 % de los nuevos casos de covid-19 en la capital noruega.

8:57 | Reabren peluquerías en Alemania tras dos meses y medio de cierre por covid

Las peluquerías reabren este lunes en toda Alemania tras dos meses y medio, un primer paso de relajación de las restricciones a la actividad económica a la que en algunas regiones se suman floristerías, ferreterías y podólogos. La medida se justifica con la caída general de la incidencia acumulada en el país desde mediados de enero, pese a las recientes alarmas por que la propagación de las variantes más contagiosas por el país desaten una tercera ola.

La reapertura llega como antesala de la reunión virtual que celebrarán este miércoles la canciller alemana, Angela Merkel, y los 16 jefes de Gobierno de los estados federados, donde se analizará la situación y se deberían acordar los siguientes pasos.

rml (efe, afp)