+ Coronavirus hoy: Paraguay y Costa Rica reciben donaciones de vacunas +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

21.27 | Florida acumula 1.338 muertes adicionales por COVID-19, un nuevo récord

El estado de Florida (EE.UU.) reportó este jueves (02.09.2021) 1.338 muertes ocasionadas por la pandemia de coronavirus, un nuevo récord en un solo boletín de datos, con la suma además de 21.392 casos nuevos de contagios diarios, según cifras de los federales los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). "Este es el número de muertos más alto que hemos visto en un solo informe. Debería conmocionarnos hasta la médula", tuiteó al conocerse las cifras la comisionada de Agricultura estatal, Nikki Fried. Por su parte, el diario Miami Herald, que lleva sus propias cuentas en ausencia de un informe estatal diario, tanto de casos de contagio como de fallecimientos, señaló que alrededor del 70 por ciento de las muertes reportadas hoy corresponden a las últimas dos semanas. La mayoría de estos decesos, detalló el rotativo, ocurrieron durante el aumento repentino de casos de COVID-19 en Florida impulsado por la variante delta. (EFE)

21.16 | Ecuador recibe 222.900 dosis de AstraZeneca para continuar plan de vacunación

Ecuador recibió este jueves (02.09.2021) otras 222.900 dosis de la vacuna AstraZeneca para sumarlas al plan de vacunación que adelanta el Ejecutivo de Guillermo Lasso, que asegura haber logrado vacunar a más de nueve millones de personas en los primeros cien días de Gobierno, como ofreció en campaña electoral. El nuevo cargamento llegó al aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, y será incorporado al cronograma de segundas dosis que se aplicarán durante esta semana. Con este nuevo lote, hasta el momento se registra un total de 2,9 millones de vacunas de esa farmacéutica que han llegado al país, incluida la última donación realizada por el Gobierno de Canadá. En Ecuador se aplican además vacunas de BioNTech/Pfizer y Sinovac, así como las CanSino, que son monodosis. Hasta el momento, han arribado alrededor de 22,5 millones de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2 a Ecuador, país con más de 17 millones de habitantes. (EFE)

20.33 | Nueva variante mu detonó letal pico de casos en Colombia, afirman autoridades

La nueva variante del coronavirus detectada por primera vez en Colombia y bautizada como "mu" fue la causante de la ola más mortífera de la pandemia en el país, informaron las autoridades sanitarias. "Efectivamente (mu) es la variante predominante en Colombia y fue la que mantuvo el tercer pico. Durante todo ese tiempo que hemos hecho vigilancia genómica, (y) más o menos el 60 por ciento de las muertes que secuenciamos son de ese linaje", afirmó a RCN Radio Marcela Mercado, directiva del Instituto Nacional de Salud. Entre abril y junio de este año, los contagios y muertes alcanzaron cifras récord, y llevaron al borde del colapso al sistema hospitalario colombiano. La variante B.1.621, según la nomenclatura científica, fue clasificada como "variante de interés" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y apareció por primera vez en la costa Atlántica colombiana (norte) en enero. "Ya la encontramos en más de 43 países y ha demostrado alta contagiosidad", alertó Mercado. (AFP)

20.28 | Canadá donó a Costa Rica 319.200 dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2

El Gobierno de Canadá donó a Costa Rica 319.200 dosis de vacunas contra el coronavirus, que llegarán al país centroamericano el fin de semana, informó este jueves (02.09.2021) la Casa Presidencial. Las vacunas donadas por Canadá son de la casa farmacéutica AstraZeneca y, según el Gobierno costarricense, se trata de un resultado del trabajo realizado por la Cancillería con el Gobierno de Canadá para concretar la donación y la logística de transporte. "El mes de celebración del bicentenario inicia con grandes noticias, inicia con la semana con mayor entrega de vacunas hasta la fecha con la donación del Gobierno de Canadá. Esta entrega permitirá fortalecer y acelerar la aplicación de primeras y segundas dosis”, afirmó el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado. Con esta donación Costa Rica alcanzará un total de 5.758.005 dosis de vacunas recibidas, de las cuales 3.987.555 son del contrato de compra con Pfizer/BioNTech, 775.200 del contrato con AstraZeneca; 172.950 del mecanismo Covax, 503.100 de una donación de Estados Unidos y 319.200 de la donación de Canadá. (EFE)

19.42 | Baja la presión por casos de COVID-19 en los hospitales franceses

Francia registró una ligera reducción en las hospitalizaciones por COVID-19 y suma ya un poco más de dos tercios de la población totalmente vacunada, informaron este jueves (02.09.2021) las autoridades sanitarias. Las personas que están en unidades de cuidados intensivos se situaron en los 2.275, que representan 19 menos que el martes. En las últimas 24 horas se han registrado 104 fallecimientos relacionados con la enfermedad en Francia, 19 menos que el martes. Desde el estallido de la epidemia a inicios de 2020, Francia acumula cerca de 6,80 millones de infecciones y 114.683 fallecimientos. Desde finales de diciembre, fecha del inicio de la campaña de vacunación, casi 44,83 millones de personas tienen la pauta completa, un porcentaje equivalente al 66,5 por ciento de la población francesa. (EFE)

19.26 | Guatemala recibe 169.500 dosis de vacunas BioNTech/Pfizer adquiridas mediante Covax

Las autoridades sanitarias de Guatemala recibieron este jueves (02.09.2021) 169.500 dosis de vacunas BioNTech/Pfizer contra el SARS-CoV-2, adquiridas a través del mecanismo Covax, de la Organización Mundial de a Salud (OMS), para combatir la pandemia. El lote de inmunizadores arribó en la mañana a las instalaciones del aeropuerto internacional La Aurora, de la capital guatemalteca, para luego ser distribuido entre las diferentes áreas de salud. Con esta entrega, Guatemala suma 7.924.920 dosis de vacunas recibidas en totaldesde febrero de 2021, incluidas 2,7 millones adquiridas mediante Covax. El país centroamericano también ha comprado vacunas a Rusia y ha sido beneficiado con donaciones de dosis procedentes de Estados Unidos, España, México, Israel e India. (EFE)

18.32 | Cuba mantiene la tendencia a la baja en contagios de coronavirus

Cuba registró este jueves (02.09.2021) 6.208 nuevos casos de coronavirus, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap) en su parte diario, y continúa con la tendencia a la baja en el número de contagios diarios tras marcar máximos de más de 9.000 las pasadas semanas. El número de fallecidos en esta jornada, sin embargo, se mantuvo alto, con 87 decesos, once más que en la víspera. Cuba acumula 665.672 positivos al SARS-CoV-2 y 5.464 muertes desde el primer enfermo confirmado el 11 de marzo de 2020. Para detectar los 6.208 casos del jueves, de los cuales 11 tuvieron la fuente de infección en el extranjero, se procesaron 57.137 muestras. El país caribeño, donde viven 11,2 millones de personas, mantiene una tasa de incidencia superior al millar de contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días, una de las más elevadas del mundo. (EFE)

17.35 | Grecia suaviza medidas punitivas para sanitarios que no se vacunan

El nuevo ministro de Sanidad griego, Thanos Plevris, suavizó este jueves (02.09.2021) la ley que deja sin empleo y sueldo a los profesionales de la salud que no se vacunan, con la esperanza de evitar tener que prescindir de 10.000 trabajadores en un momento en que el avance de la pandemia vuelve a poner contra las cuerdas el sistema sanitario. Plevris, quien asumió el cargo ayer, anunció que la ley no tiene un carácter "punitivo" y que por ello todo el personal que se ponga la primera dosis podrá volver inmediatamente a trabajar, siempre y cuando se comprometa a que también se podrá el segundo pinchazo. La ley que entró en vigor ayer preveía inicialmente que todo el personal de hospitales y centros de salud debía estar vacunado el 1 de septiembre con la pauta completa, y que todo aquel que no lo hubiera hecho quedaría suspendido de empleo y sueldo. Para poder regresar al trabajo debía administrarse las dos vacunas y dejar pasar al menos 14 días. Además, el trabajador perdía el derecho a volver a su puesto original. En declaraciones en la emisora de radio Skai, el presidente del sindicato de personal sanitario POEDIN, Mijalis Yannakos, pidió una prórroga de algunos días para que se pueda inmunizar a más personal. "Incluso si estos días se vacunan 3.000 o 4.000 personas será un beneficio enorme para la salud pública", destacó. (EFE)

17.04 | El internacional francés Olivier Giroud, positivo por coronavirus

El internacional francés Olivier Giroud, delantero del Milan, dio este jueves (02.09.2021) positivo por coronavirus en una prueba molecular de diagnóstico que se le realizó en su domicilio, donde permanecerá en aislamiento, informó el club italiano. El atacante francés se encuentra "bien" y no ha estado en contacto con ninguno de sus compañeros de equipo desde el encuentro ante el Cagliari del pasado domingo, que finalizó con victoria "rossonera" por 4-1 y en el que Giroud anotó sus dos primeros goles con el Milan, explicó en un comunicado. Giroud, campeón del mundo con Francia en 2018, llegó al club milanés la pasada pretemporada procedente del Chelsea inglés, con el que ganó la última Liga de Campeones. (EFE)

16.56 | Paraguay recibe último lote donado por Qatar para impulsar vacunación

Paraguay recibió este jueves (02.09.2021) 50.800 dosis de la vacuna Moderna, la última remesa de las 400.000 dosis donadas por Qatar para impulsar la campaña de inmunización en el país, donde la pandemia ha dejado algo más de 15.000 muertes y manifiesta una tendencia a la baja. El Ministerio de Exteriores anunció la llegada de la carga, a primera hora de la mañana en el aeropuerto internacional de Asunción y en el marco de la cooperación entre ambos gobiernos. "Esta cooperación se constituye en una muestra de solidaridad y testimonio de las excelentes relaciones bilaterales existentes entre ambos países, al tiempo de reafirmar el espíritu de hermandad entre naciones ante los retos que ambas afrontan en el actual contexto sanitario", dice el comunicado de cancillería. Con una población de algo más de siete millones de habitantes, el Ministerio ha vacunado hasta la fecha a unas 2.300.000 personas, con una o dos dosis. (EFE)

16.21 | La OMS vigila la nueva variante sudafricana aunque su prevalencia es muy baja

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este jueves (02.09.2021) que vigila "de cerca" la nueva variante del coronavirus detectada en Sudáfrica, conocida como "C.1.2", si bien subrayó que su prevalencia es todavía "muy baja". "Estamos monitoreando de cerca la propagación y evolución de todas las variantes, incluida la 'C.1.2'", afirmó la directora regional de la OMS para África, Matshidiso Moeti. La "C.1.2", que es muy mutante y fue descubierta en mayo pasado en dos provincias sudafricanas, se ha identificado en 114 casos en Sudáfrica, epicentro de la pandemia en el continente africano, precisó la agencia de la ONU. "Se han encontrado casos únicos en otros cuatro países africanos, y se ha informado de un número muy bajo de casos a nivel internacional", subrayó la OMS en un comunicado. Para ser considerada una "variante de preocupación", subrayó, debe haber "pruebas de un impacto en la transmisibilidad, la gravedad o la inmunidad", y este "no es el caso de la variante 'C.1.2'.

DZC