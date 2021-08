+ Coronavirus hoy: OMS, alarmada por aumento de muertes en Europa +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

22.38 | Argentina notificó 5.358 nuevos casos y 224 muertes po COVID-19

Argentina reportó este lunes (30.08.2021) 5.358 nuevos casos de coronavirus, con lo cual el número total de positivos ascendió a 5.178.889, mientras que los fallecimientos se elevaron a 111.607, tras ser notificadas 224 muertes en las últimas 24 horas. Las cifras marcan un ascenso respecto a los positivos reportados el domingo, cuando se registraron 2.073 nuevos casos, aunque los fines de semana los números suelen ser menores. Argentina, con unos 45 millones de habitantes, continúa con su campaña de vacunación contra el coronavirus iniciada a finales de diciembre pasado. Según datos oficiales, hasta el momento se han aplicado 41,93 millones de dosis, aunque se han distribuido 47,61 millones de vacunas en todo el país. Un total de 27,7 millones de personas recibió la primera dosis de la vacuna, mientras que 14,1 millones de personas fueron inoculadas ya con la segunda. (EFE)

21.05 | El Salvador supera las 2.900 muertes oficiales por COVID-19

El Salvador superó el fin de semana las 2.900 personas fallecidas oficialmente a causa del COVID-19 con 11 casos reportados el domingo, según cifras gubernamentales consultadas este lunes (30.08.2021). El sitio oficial covid19.gob.sv da cuenta de 2.909 personas fallecidas, con lo que el 3 por ciento de los salvadoreños diagnosticados oficialmente con el virus han fallecido. El país acumula 94.060 casos, de los que 79.740 se recuperaron y 11.411 se mantienen activos. De este último grupo, 408 se encuentran en estado grave y 140 en estado crítico. Las autoridades sanitarias de El Salvador han aplicado aproximadamente el 57 % de los 10,7 millones de vacunas contra el SARS-CoV-2 recibidas, con lo que al menos 2,6 millones de personas han completado las dos dosis. (EFE)

20.56 | Guatemala suma otros 28 muertos por COVID-19 y anuncia arribo de más vacunas

Las autoridades sanitarias de Guatemala reportaron este lunes (30.08.2021) otros 28 muertos por COVID-19 y anunciaron el arribo el martes de un nuevo lote de vacunas Sputnik V para erradicar el virus. De acuerdo con el Ministerio de Salud, el país acumula 11.886 decesos a causa de la enfermedad y 465.799 casos positivos de SARS-CoV-2, incluidos 791 detectados en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada en Guatemala es de 2.763 casos positivos por cada 100.000 habitantes, la tasa de mortalidad es de 67,3 decesos por cada 100.000 personas y la tasa de letalidad asciende al 2,5 por ciento. En las últimas 24 horas, Guatemala contabilizó 2.762 pruebas para detectar la enfermedad, tanto en el ámbito público como en el privado, y suma 2.180.955 tamizajes durante toda la pandemia. (EFE)

20.21 | Científicos de Sudáfrica hallan una nueva variante de coronavirus muy mutante

El Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica (NICD, en sus siglas inglesas) anunció este lunes (30.08.2021) la identificación de una nueva variante del coronavirus muy mutante detectada originalmente en este país, si bien se ha hallado también en otras naciones. La variante, denominada "C.1.2", se identificó por primera vez el pasado mayo en dos provincias sudafricanas, Gauteng (donde están Johannesburgo y la capital, Pretoria) y la vecina Mpumalanga, aunque ya se ha descubierto en las nueve provincias del país austral. Según indicó la científica del NICD Cathrine Scheepers, la nueva variante presenta "hasta 59 mutaciones, que son muchas", si se toma en cuenta que otras variantes suelen tener "alrededor de 25". De momento y pese a su capacidad de mutación, la "C.1.2" no es ni una "variante preocupante" ni una "variante de interés", según el criterio clasificatorio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), porque se ha detectado con una "frecuencia baja". (EFE)

19.56 | España sale del riesgo extremo de contagio de coronavirus

España bajó este lunes(30.08.2021) de los 250 contagios de coronavirus por cien mil habitantes en 14 días y sale así del riesgo extremo de transmisión, después de casi dos meses de permanecer en esta situación. En concreto, la incidencia media baja a 242 casos, si bien varias regiones se mantienen aún en riesgo extremo, informó el Ministerio español de Sanidad. La quinta ola cede a medida que avanza la vacunación, que se ha completado ya en el 69 por ciento de toda la población de España, un país de 47,4 millones de habitantes. (EFE)

19.52 | Chile retrasa toque de queda en la capital tras un mes de pandemia controlada

Las autoridades sanitarias de Chile retrasaron este lunes (30.08.2021) el horario de toque de queda en Santiago tras más de un mes con la pandemia controlada y con una tasa de positividad en las pruebas PCR en torno al 1 por ciento. "Valió el esfuerzo y la espera. Desde el próximo miércoles, la restricción regirá desde las 00.00 horas, en lugar de las 22.00 horas", celebró el ministro de Salud, Enrique Paris. Se trata de uno de los anuncios más esperados en el país y que ha tardado en concretarse por no cumplirse hasta ahora uno de los criterios estipulados por el Gobierno: que más del 80 por ciento de la población de la región hubiera completado la vacunación. Además de la Región Metropolitana —que alberga la capital y en la que vive alrededor de un tercio de la población— también la norteña Tarapacá dispondrá de este nuevo horario, que regirá ahora en todo el país. En las últimas 24 horas, se sumaron en todo el país 512 contagios y 38 muertes, que dejan el balance total de la pandemia en 1,64 millones de infectados y 36.923 decesos totales. En paralelo, el país dirige una de las campañas de inmunización más exitosas del mundo que alcanza a más de 12,8 millones de personas con dos dosis (más del 84 por ciento de la población susceptible de vacunarse). Desde que comenzó agosto, el país ha administrado además más de un millón de terceras dosis de AstraZeneca a los mayores de 55 años que completaron su vacunación con Sinovac, el suero mayoritario en el país. (EFE)

19.34 | Muere otro sacerdote en Nicaragua con síntomas de COVID-19, el quinto en 21 días

El sacerdote nicaragüense Dámaso Suazo, vicario de la parroquia San Juan Bautista en el municipio de Muy Muy (norte), falleció este lunes (30.08.2021) en un centro hospitalario por complicaciones de salud asociadas al COVID-19, informó la Diócesis de Matagalpa. Con el deceso de Suazo suman cinco los sacerdotes fallecidos en Nicaragua en los últimos 21 días con síntomas de COVID, y 15 desde marzo de 2020 cuando se detectó por primera vez el virus en este país centroamericano. En una declaración, la diócesis de Matagalpa informó "con profundo dolor el fallecimiento del padre Dámaso Suazo, quien será recordado por su sencillez, entrega y cercanía al rebaño encomendando en diversas parroquias durante 25 años de Ministerio". Nicaragua, un país de 6,5 millones de habitantes, acumula 10.970 contagios y 199 muertes por COVID-19 desde marzo de 2020, según el Ministerio de Salud, que reportó 495 casos en los últimos siete días, la cifra más alta. Los datos oficiales contrastan con los del independiente Observatorio Ciudadano Covid-19, una red de médicos y voluntarios que da seguimiento a la pandemia, que reporta 4.002 fallecimientos por neumonía y otros síntomas relacionados con el COVID-19, así como 22.086 casos sospechosos de contagio, datos que no son reconocidos por las autoridades. (EFE)

19.18 | Cuba reporta 6.075 nuevos casos de coronavirus, la cifra más baja desde julio

LaCuba reportó este lunes (30.08.2021) 6.075 nuevos positivos por SARS-CoV-2, la cifra más baja desde el pasado 19 de julio, con lo que muestra una discreta tendencia a la reducción de casos diarios de la enfermedad que ha marcado este agosto con los peores indicadores desde el inicio de la pandemia en la isla. En las últimas tres jornadas han descendido los números de nuevos casos: 6.850 (sábado), 6.277 (domingo) y hoy 6.075, después de varias semanas con notificaciones entre 8.000 y por encima de 9.000 casos por día, señaló el Ministerio de Salud Pública (Minsap). "Tener 6.075 confirmados este lunes todavía representa números elevados, pero sin dudas es expresión de una leve mejoría en la transmisión del virus SARS-CoV-2", afirmó el director nacional de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán, al ofrecer el informe diario de la situación de la pandemia. (EFE)

17.56 | La UE vuelve a limitar los viajes desde EE.UU. e Israel por la pandemia

El Consejo de la Unión Europea (UE) sacó este lunes (30.08.2021) a Estados Unidos, Israel y a otros cuatro países de la lista de estados seguros desde el punto de vista epidemiológico, cuyos ciudadanos pueden viajar a la UE por placer y no solo por motivos esenciales. Junto a Estados Unidos, salieron de la lista Israel, el Líbano, Montenegro, Macedonia del Norte y Kosovo. La recomendación del Consejo de la UE no es vinculante para los Estados miembros, pero la institución advierte de que un Estado no debería decidir levantar restricciones de viaje a los países que no estén en la lista sin que se decida de manera coordinada en la Unión. (EFE)

16.56 | OMS se alarma ante aumento de muertos por COVID-19 en Europa

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifestó este lunes (30.08.2021) su inquietud ante la posibilidad de que el COVID-19 provoque 236.000 muertes adicionales en Europa en tres meses así como por el reciente "estancamiento" del ritmo de vacunación en el continente. "La semana pasada, las muertes aumentaron un 11 por ciento en el continente, con una proyección fiable que predice otros 236.000 decesos para el 1 de diciembre", que se sumarán a los 1,3 millones ya constatados, indicó en conferencia de prensa el director de la OMS para Europa, Hans Kluge. Los países de la región han registrado mayores tasas de infección desde la aparición de la variante delta, más contagiosa, particularmente entre personas no vacunadas. Además de una mayor transmisibilidad de la variante delta, la "flexibilización excesiva" de restricciones y los viajes veraniegos determinaron parte de este aumento. Y sobre todo porque el ritmo de vacunación se ralentizó. "En las últimas seis semanas, la tasa se redujo en un 14 por ciento, por la falta de acceso a las vacunas en algunos países, y la no aceptación a vacunarse en otros", añadió Kluge, instando a un aumento en la producción y a compartir las dosis. "El escepticismo respecto a las vacunas y la negación de la ciencia impiden estabilizar esta crisis, no sirven a nadie", explicó. (AFP)

16.41 | Bolivia urge cambio de estrategia con 3,1 millones de vacunas "estancadas"

Bolivia acumula 3,1 millones de vacunas contra el SARS-CoV-2 "estancadas" o no aplicadas de alrededor de 9 millones que ya recibió y que hacen temer nuevos brotes de contagios, según registros del Ministerio de Salud presentados este lunes (30.08.2021). En una rueda de prensa en La Paz, la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro, lamentó que las vacunas "estén guardadas en refrigeradores" e instó a las gobernaciones y municipios a que pongan de su "esfuerzo" para que las vacunas "vayan llegando a la población". Regiones como Santa Cruz, la más golpeada por la pandemia, acumulan 766.783 dosis sin aplicar, mientras que en La Paz hay 541.052 disponibles y en Cochabamba 335.572 vacunas guardadas en contenedores de frío, según datos del ministerio. Bolivia ha conseguido inmunizar al 53 % de su población vacunable con la aplicación de 3.198.735 primeras dosis, mientras que el 36 %, unas 2.652.059 personas, han recibido la "pauta completa" con la segunda dosis, informó Castro. (EFE)

16.32 | Más de 4,5 millones de muertos por COVID-19 en todo el mundo

La cifra global de muertos por COVID-19 superó este lunes (30.08.2021) los 4,5 millones, con Estados Unidos y Brasil como los países más golpeados, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. En total, se han registrado más de 216 millones de contagios desde que se inició la pandemia a comienzos de 2020. Estados Unidos es el país con mayor saldo mortal, con más de 637.000 fallecidos; seguido por Brasil, con 579.000; e India con 438.000 muertos, de acuerdo a los datos del centro universitario estadounidense. En las últimas semanas, los casos han vuelto a repuntar en Estados Unidos con la llegada de la variante delta, especialmente contagiosa, mientras que se ha ralentizado el ritmo de vacunación. (EFE)

DZC