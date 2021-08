+ Coronavirus hoy: respuesta inmune disminuye 20% tras dos meses con Pfizer y Moderna +

Todas las actualizaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

11:55 | OMS teme 236.000 muertos más por covid en Europa hasta el 1 de diciembre

La Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró este lunes "muy preocupante" la subida del contagio de coronavirus experimentada en las últimas semanas en Europa, una situación agravada por el bajo índice de vacunación en grupos prioritarios en algunos países del continente. El aumento de la incidencia de nuevos casos obedece a la mayor presencia de la variante Delta, más contagiosa; la relajación de las restricciones y el aumento de los viajes, argumentó la OMS.

"Debemos ser firmes en mantener las múltiples líneas de protección, incluyendo vacunación y mascarillas. Las vacunas son el camino para reabrir las sociedades y estabilizar las economías", señaló en rueda de prensa el director de OMS-Europa, Hans Kluge. Y advirtió que la organización teme que Europa verá moriri a otras 236.000 personas por covid hasta el 1 de diciembre.

11:48 | Nicola Sturgeon se aisla tras estar en contacto con un infectado de covid-19

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, se ha puesto en cuarentena tras haber mantenido contacto con una persona infectada de covid-19, según anunció ella misma en Twitter.

La dirigente independentista indicó que permanecerá aislada hasta obtener el resultado negativo de una prueba PCR.

11:03 | Respuesta inmune disminuye 20% dos meses tras segunda dosis

Dos meses después de recibir la segunda dosis de las vacunas contra el SARS-CoV-2 de Pfizer o Moderna, la respuesta inmunitaria es un 20% menor incluso en los que han pasado el covid-19, según una investigación de la Universidad de Northwester (Illinois, Estados Unidos) publicado hoy en la revista Scientific Reports.

El estudio pretendía medir cuánto tiempo protegen las vacunas de Pfizer y Moderna y en qué grado frente a tres de las nuevas variantes: la de Sudáfrica, la de Brasil y la del Reino Unido. Los participantes -adultos del área de Chicago de todos los grupos raciales-, fueron seleccionados al comienzo de la pandemia. Todos enviaron muestras de sangre dos o tres semanas después de recibir la primera y la segunda dosis de vacunación y nuevas muestras dos meses después de tener la pauta completa.

En el laboratorio, el equipo comprobó el nivel de anticuerpos neutralizantes en cada fase. "Al analizar las muestras de sangre de los participantes recogidas unas tres semanas después de su segunda dosis de la vacuna, el nivel medio de protección fue del 98%, lo que indica un nivel muy alto de anticuerpos neutralizantes", explica Thomas McDade, biólogo de la Universidad de Northwestern.

Al comprobar el nivel de anticuerpos tras la segunda dosis en las variantes emergentes B.1.1351 (Sudáfrica), B.1.1.7 (Reino Unido) y P.1 (Brasil), los científicos constataron que era significativamente menor, de entre el 67% y el 92%. En cuanto a las muestras recogidas dos meses después de la segunda dosis (pauta completa), los científicos comprobaron que la respuesta de los anticuerpos disminuía cerca de un 20%.

Los investigadores también descubrieron que la respuesta de los anticuerpos a la vacunación variaba según hubiera sido la infección previa: los que habían pasado el virus con síntomas moderados tenían un nivel de respuesta inmune mucho más elevada que los que habían dado positivo pero habían sido asintomáticos o tuvieron síntomas leves.

El hallazgo es importante porque muestra que la exposición previa al SARS-CoV-2 no garantiza un nivel alto de anticuerpos, ni una respuesta robusta de anticuerpos a la primera dosis de la vacuna. "Muchas personas, y muchos médicos, asumen que cualquier exposición previa al SARS-CoV-2 evita la reinfección. Siguiendo esta lógica, algunas de las personas que lo han pasado creen que no deben vacunarse o, si se vacunan, piensan que sólo necesitan una dosis", advierte McDade.

Además, "en el caso de las personas que tuvieron infecciones leves o asintomáticas, su respuesta de anticuerpos a la vacunación es esencialmente la misma que la de las personas que no han estado expuestas previamente", advierte el investigador. aunque la investigación se realizó antes de la aparición de la variante Delta del virus, altamente contagiosa, las conclusiones se pueden extrapolar, aseguran los autores.

"Respecto a la protección tras la vacunación, la conclusión es la misma para todas las variantes, incluida la Delta: la vacuna proporciona una buena protección, aunque no tan buena como para la versión original del virus, para la que fue diseñada. Esto, unido al hecho de que la inmunidad disminuye con el tiempo, aumenta nuestra vulnerabilidad a la infección". "Por lo tanto, en este momento hay dos ataques: el de la variante Delta y la disminución de la inmunidad entre la primera oleada de vacunados", concluye McDade.

10:57 | Francia donará otros 10 millones de vacunas contra covid para África

Francia ha decidido donar otros 10 millones de vacunas contra la covid de AstraZeneca y Pfizer a los países de la Unión Africana (UA), dentro de su compromiso de compartir al menos 60 millones para finales de año.

Las vacunas, indicó el Elíseo en un comunicado, se entregarán en los tres próximos meses en el marco de la iniciativa del Fondo Africano para la Adquisición de Vacunas (AVAT) puesto en marcha por la UA y del mecanismo COVAX impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre otros, para garantizar un acceso global a las vacunas.

"La pandemia no se podrá superar más que a través de una intensa cooperación entre los actores multilaterales, regionales y nacionales", explicó el presidente francés, Emmanuel Macron, que dijo que esta operación demuestra su voluntad de estar "al lado de las poblaciones africanas para que hagamos frente juntos" al coronavirus.

9:33 | Empleados en contacto con público en Francia necesitarán pase covid

Alrededor de 1,8 millones de empleados que están en contacto con el público en establecimientos públicos y privados de Francia en los que el certificado sanitario es obligatorio desde comienzos de agosto deben estar en posesión de ese mismo pase a partir de este lunes 30 de agosto para seguir trabajando.

Los trabajadores de bares, restaurantes, cines, teatros, museos, gimnasios, instalaciones deportivas o administraciones cuando traten directamente con el público deben demostrar que han finalizado la pauta de vacunación, que han superado el coronavirus hace menos de seis meses o que disponen de un test negativo de menos de 72 horas.

Esa disposición está incluida en la ley adoptada tras el anuncio hecho por el presidente francés, Emmanuel Macron, el 12 de julio, sobre la obligación del certificado sanitario para buena parte de las actividades de la vida social como una forma de incitar a la población a vacunarse.

El objetivo es "mantener abiertas" las actividades que tuvieron que cerrar durante las primeras olas epidémicas para evitar los contagios, subrayó la ministra de Trabajo, Elisabeth Borne, que recordó, en una entrevista al canal BFMTV, que son los empleadores los encargados de controlar a los asalariados.

Borne puntualizó que "por ahora" no está previsto extender esa regla al conjunto de los trabajadores lo que significa, por ejemplo, que el camarero de un restaurante debe tener el certificado, pero no es imperativo para el cocinero, ya que no necesariamente atiende a los clientes.

8:15 | OMS: vacunación debería priorizar a maestros

Los profesores y el personal escolar deberían estar entre los grupos prioritarios de la vacunación contra el covid-19 para que las escuelas de Europa y Asia central puedan permanecer abiertas, dijeron este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Unicef.

las medidas para asegurar que las escuelas estén abiertas durante la pandemia "incluyen ofrecer a los profesores y otro personal escolar la vacuna anticovid, como parte de los grupos objetivo en los planes nacionales de vacunación", indicaron las agencias de la ONU en un comunicado.

rml (afp, efe)