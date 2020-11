++Coronavirus hoy++ Francia reporta récord de casos nuevos

20:10 | Francia reporta cifra más alta de casos nuevos de coronavirus

Francia reportó un récord de 52.518 nuevos contagios este lunes, mientras el número de personas hospitalizadas con COVID-19 aumentó en más de 1.000 por cuarta vez en ocho días.

El número acumulado de casos ahora asciende a 1.466.433 en el país europeo, el quinto total más alto del mundo detrás de Estados Unidos, India, Brasil y Rusia.

Asimismo, la cifra total de fallecidos alcanza los 37.435.

19:34 | España suma más de 55.000 nuevos contagios y casi 380 muertos desde el viernes

España sumó 55.019 nuevos casos el fin de semana, 4.334 en las últimas 24 horas, con lo que la cifra total de contagios asciende a 1.240.697 y la de muertos a 36.257, más de 770 en los últimos 7 días y 379 más desde las cifras reportadas el pasado viernes, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad este lunes.

De acuerdo a las cifras oficiales y teniendo en cuenta que Cataluña no pudo actualizar sus cifras por problemas técnicos, la región del País Vasco se sitúa en el primer puesto en cuanto a nuevos contagios en las últimas 24 horas, con 790, seguido de Aragón (692), Galicia (529), Navarra (525), Extremadura (371), Andalucía (342) y Madrid (317).

18:12 | Boris Johnson niega haber tardado en reconfinar Inglaterra

El primer ministro británico Boris Johnson rechazó este lunes haber tardado en imponer un segundo confinamiento en Inglaterra, tras haberse resistido durante semanas a aplicar medidas a escala nacional y en su lugar privilegiar restricciones locales que resultaron insuficientes.

"Creo que fue correcto probar todas las opciones posibles para tratar de controlar este virus a nivel local, con una fuerte acción local", afirmó.

Johnson anunció repentinamente el sábado un nuevo confinamiento desde el próximo jueves hasta el 2 de diciembre.

"Rechazo cualquier sugerencia de que somos de alguna manera más lentos que nuestros socios europeos en tomar medidas", añadió.

17:34 | Gobierno chileno modifica horarios de toque de queda en casi todo el país

Las autoridades chilenas anunciaron este lunes una reducción del toque de queda en casi todo el país a partir del 5 de noviembre debido a la mejora en los datos, aunque llamaron a los ciudadanos a cuidarse para evitar que llegue una segunda ola como la que está sufriendo Europa.

El nuevo horario regirá a partir de las 12:00 a.m. (en lugar de las 11:00 p.m.) y hasta las 5:00 a.m. en toda la nación menos en la sureña región de Magallanes y el sector Puerto Montt de la región de Los Lagos, también al sur, dos de las zonas donde los contagios siguen creciendo y en los que el toque de queda regirá entre las 08:00 p.m. y las 5:00 a.m..

17:32 | Italia reporta más de 22.000 nuevas infecciones y prepara restricciones

Italia registró 22.253 nuevos contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, una cifra inferior a la de los últimos días, aunque se han realizado menos pruebas, mientras se esperan mayores restricciones en los próximos días, tal y como adelantó el jefe de gobierno Giuseppe Conte ante el Parlamento.

Asimismo, 233 personas murieron en las últimas 24 horas, el segundo mayor aumento desde mediados de mayo.

El país europeo registra 731.588 casos y 39.059 decesos.

16:22 | Perú es el país con más periodistas muertos por COVID-19

Al menos 442 periodistas han muerto por COVID-19 en 52 países desde marzo, indicó este lunes la ONG Campaña Emblema de Prensa (PEC).

América Latina registra el mayor número de víctimas entre periodistas, con 251 muertes, 93 de las cuales se han producido en Perú, país que encabeza las cifras en el mundo.

Le siguen India, con 47 decesos, Ecuador con 41, Brasil con 36 y Bangladesh con 35.

Por su parte, Europa ha confirmado 30 muertes de profesionales de la información en este periodo, cuatro de los cuales en España, cuatro en Francia y ocho en Reino Unido, entre otros.

En Norteamérica hubo 23 fallecidos y 22 en África.

Perú es el décimo país con más muertes por COVID-19 en el mundo (34.476), según la Universidad Johns Hopkins

16:18 | Merkel pide acatar nuevas medidas para dar "vuelco" a pandemia

La canciller Angela Merkel rogó este lunes a los alemanes que cumplan con las nuevas restricciones para dar un "vuelco" en la lucha contra el agravamiento de la pandemia.

"Dependemos de la cooperación, la aceptación y la comprensión de nuestros ciudadanos para poder llevarlas a cabo", dijo Merkel durante el primer día de cierre de restaurantes, bares, cafés y espacios de ocio y culturales, que durará cuatro semanas.

Asimsimo, la canciller descartó la celebración de "grandes fiestas de año nuevo". Sin embargo, mantuvo la esperanza de que las familias se puedan reunir para pasar juntas la navidad. "Será una navidad bajo las condiciones del coronavirus, pero no por ello solitaria", afirmó.

15:33 | Economía chilena muestra signos de recuperación

La economía chilena cayó 5,3% en septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado, el mejor registro desde marzo (-3,1%), impulsado por la recuperación del comercio y las manufacturas, tras el desconfinamiento de gran parte del país, informó este lunes el Banco Central.

El Indice de Actividad Económica Mensual (Imacec) de septiembre mostró, además, una expansión del 5,1% en la serie desestacionalizada respecto al mes precedente.

De acuerdo al Banco Central, "el resultado del mes se vio impactado por los efectos de la emergencia sanitaria" provocada por el coronavirus y la apertura gradual de gran parte de los ciudades de Chile, producto de una estabilización de los nuevos casos.

14:00 Bélgica mantiene el récord de incidencia acumulada en Europa

Por primera vez desde el recrudecimiento de esta segunda oleada, la media semanal de infecciones retrocede en Bruselas (-11,2 %), región central del país que aplicó medidas más severas antes que el resto de Bélgica, como el cierre de bares y cafés. Pese a los datos esperanzadores, Bélgica sigue marcando este lunes el récord de incidencia acumulada en Europa, con 1.781 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

Los expertos consideran que el número de pacientes en UCIs va a seguir aumentando en los próximos días, quizá hasta la segunda semana de noviembre, pero que la ralentización debería permitir ganar tiempo a los hospitales.

Paciente en ambulancia siendo trasladado a otro hospital en Lieja, Bélgica

13:34 Portugal por declarar estado de emergencia sanitaria

El Gobierno portugués tiene previsto decretar el estado de emergencia sanitaria para dotarse de instrumentos legales con los que aplicar medidas más restrictivas para frenar la segunda ola del COVID-19, anunció este lunes el primer ministro Antonio Costa. El nuevo confinamiento se aplicaría en el 70% del país a partir del miércoles.

"Proponemos que se declare el estado de emergencia sanitaria de manera preventiva para resolver las dudas jurídicas" que podrían generar las medidas de confinamiento parcial anunciadas el sábado y que entrarán en vigor a partir del miércoles, aseguró el socialista Costa.

11:31 Los enfermos en la UCI aumentan casi un 80 % en Austria en una semana

Los enfermos de COVID-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos aumentaron un 78 % en la última semana en Austria, que a partir de mañana entra en un confinamiento parcial para evitar el colapso del sistema hospitalario, informó hoy el ministro de Sanidad, Rudolf Anschober.

En las últimas 24 horas se han detectado 4.135 positivos, 2.162 pacientes se encuentran hospitalizados por covid y, de ellos, 336 en cuidados intensivos, un aumento del 78 % respecto al pasado lunes. En los datos acumulados en los últimos 14 días, Austria tiene 475 positivos por cada 100.000 habitantes.

10:07 Hungría marca un nuevo máximo con 70 muertes en 24 horas

En Hungría en las últimas 24 horas se han confirmado 70 muertes por la covid, lo que supone un nuevo récord en el país centroeuropeo, que suma un total de 1.899 fallecimientos desde el inicio de la pandemia. Las autoridades sanitarias húngaras informaron de 3.581 nuevos contagios, mientras que 4.417 personas se encuentran hospitalizadas.

En Hungría entró este lunes en vigor una nueva regla que refuerza el uso de mascarillas, cuyo uso es obligatorio también dentro de bares y restaurantes.

09:13 Más de 1,2 millones de muertos en el mundo por coronavirus

Más de 1,2 millones de muertes a causa del nuevo coronavirus han sido oficialmente contabilizadas en el mundo, según un recuento realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales el lunes a las 07H45 GMT.

Al menos 1.200.042 personas han muerto, de un total de 46.452.818 casos de contagio. Cerca de una quinta parte se han producido en Estados Unidos, el país más enlutado en el mundo, con 230.996 muertos y 9.207.364 contagios. Le sigue Brasil, con 160.074 decesos y 5.545.705 casos, India (122.607 muertos, 8.229.313 casos), México (91.895, 929.392) y Reino Unido (46.717, 1.034.914).

09:06 Reino Unido suma otras 162 muertes

El Reino Unido registró este domingo (01.11.2020) otras 162 muertes por COVID-19 y 23.254 nuevos contagios, según las últimas cifras oficiales divulgadas por el Gobierno. Con estos datos, el número total de fallecidos por coronavirus asciende a 46.717 desde el comienzo de la pandemia, mientras que la totalidad de casos ha llegado ya a 1.034.914.

Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, hará esta tarde una declaración parlamentaria sobre la decisión del Gobierno de declarar un confinamiento en toda Inglaterra a partir de este jueves, debido a las alarmantes cifras de contagios en el país.

08:45 Alemania registra 12.097 nuevos contagios en las últimas 24 horas (sin reportar todos los casos)

Alemania registró 12.097 contagios con coronavirus en las últimas 24 horas, tras el último máximo de 19.059 el sábado, lo que se atribuye al hecho de que no todos los estados federados comunican sus datos el fin de semana. Aún así, los casos contabilizados este lunes (02.11.2020) suponen un nuevo máximo registrado en inicio de semana desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, este lunes entran en vigor las nuevas restricciones consensuadas el miércoles pasado entre el Gobierno federal y los de los estados federados que contemplan el cierre en noviembre de la gastronomía, así como del ocio, la cultura y el deporte aficionado, mientras que escuelas, guarderías y comercios seguirán abiertos.



* Los datos más recientes sobre la pandemia indicaban que hasta el domingo (01.11.2020) los casos acumulados están muy cerca de los 46 millones, lo que implica un aumento de cerca de un millón en tan solo dos días.

* Los contagios diarios reportados por los países a la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la última jornada fueron 473.311.

* Los fallecidos tras contraer el coronavirus suman 1,192 millones en el mundo, 6.578 más que en la víspera.

* Estados Unidos está a punto de llegar a los nueve millones de casos y ha superado los 228.000 fallecimientos.

* En términos de infecciones la India es el segundo país más afectado, con cerca de 8,2 millones, pero Brasil le supera en víctimas mortales, 159.500 en este país frente a 122.000 en la India, de acuerdo a las informaciones que ambos países han reportado a la OMS.

05:15 América Latina alivia medidas y Europa se confina más

Mientras algunos países de América Latina alivian medidas en su lucha contra el coronavirus, Europa impone cada vez más restricciones para combatir una segunda ola de contagios generando protestas entre una población cada vez más impaciente.

Desde su aparición en China a fines de 2019, el covid-19 ya mató a casi 1,2 millones de personas y contagió a más de 46 millones, según balance de la agencia AFP divulgado el domingo.

En América Latina y el Caribe, la región más afectada del mundo con 11,3 millones de contagios y más de 400.000 muertos, varios países han ido aliviando medidas.

03:00 Director de la OMS en cuarentena por contacto con positivo de COVID-19

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reveló el domingo que se ha puesto voluntariamente en cuarentena después de estar en contacto con una persona que había dado positivo al COVID-19, pese a que no tiene síntomas.

"Me han identificado como un contacto con alguien que ha dado positivo al #COVID19", informó Tedros Adhanom Ghebreyesus en un tuit.

"Estoy bien y no tengo síntomas, pero observaré una cuarentena en los próximos días, de acuerdo con los protocolos de la @WHO (por sus siglas en inglés) y trabajo desde casa", agregó.

Tedros ha estado a la cabeza de los esfuerzos de la máxima autoridad de la ONU en materia de salud para frenar la pandemia, que se ha cobrado cerca de 1,2 millones de vidas y ha infectado a más de 46 millones de personas en el mundo, desde que el nuevo coronavirus surgió en China a fines del año pasado.

00:15 Brasil pasa de las 160.000 muertes

Brasil superó este domingo las 160.000 muertes por el COVID-19 al sumar 190 fallecimientos en las últimas 24 horas, con lo que el gigante suramericano se ratifica como el segundo país del mundo con más pérdidas de vidas por la pandemia, sólo por detrás de Estados Unidos, informó el Gobierno.

Según el último informe del Ministerio de Salud, el total de fallecidos por el virus suma ya 160.074 víctimas mortales, mientras que los contagios subieron a 5.545.705, con 10.100 casos registrados entre el sábado y el domingo.

El número de muertes y contagios por el coronavirus puede ser mayor, ya que los fines de semana las cifras suelen caer en el gigante suramericano, por la falta de funcionarios para realizar los registros.

