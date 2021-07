+ Coronavirus hoy: Colombia supera las 27 millones de vacunas puestas +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

21.13 | Otra universidad brasileña pide autorización para probar vacuna anticovid

La estatal Universidad Federal de Minas Gerais (UFMG) pidió a las autoridades reguladoras brasileñas el aval para realizar pruebas clínicas en humanos de la vacuna anticovid SpiNTec, la cuarta iniciativa de inmunizantes completamente nacionales, según se informó este sábado. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa, regulador) comunicó que el consorcio CTVacinas, integrado por la UFMG y la Fundación Exequiel Días (Funed), presentaron el viernes el pedido para las fases 1 y 2 de la vacuna. El órgano regulador indicó que evaluará el pedido, que, según sus responsables, se realizaría de manera simultánea y teniendo en cuenta a voluntarios que ya recibieron hace más de dos meses dos dosis de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac y que podría requerir de una tercera aplicación para combatir variantes. Los otros proyectos son la HH-120-Defenser, de la Universidad Estadual de Ceará (Uece); la Butanvac, del Instituto Butantan, y la Versamune, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo (USP) en la ciudad paulista de Riberao Preto, que también esperan el aval para ser probadas en humanos. (EFE)

20.38 | Con récord de 550.832 dosis, Colombia pasa de 27 millones de vacunas puestas

Con un récord de 550.832 dosis aplicadas en un solo día, Colombia superó el viernes los 27 millones de vacunas puestas al acumular 27.066.159, informaron este sábado (31.07.2021) fuentes oficiales. "¡Un nuevo récord! Ayer se aplicaron 550.832 dosis de la vacuna contra el covid-19. Además, llegamos a 27 millones de dosis aplicadas, 2 millones por encima de la meta que nos habíamos propuesto para julio. Finalizaremos agosto con 35 millones de dosis aplicadas", escribió el presidente colombiano, Iván Duque, en Twitter. Según los datos del Ministerio de Salud, 12.057.314 personas tienen el esquema completo de vacunación, es decir, casi el 24 por ciento de la población. "Ayer viernes 30 de julio batimos todos los récords con 550.832 dosis día. También superamos los 27 millones de dosis aplicadas (27.066.159) y sobrepasamos 12 millones de esquemas completos (12.057.314) Avanza el Plan Nacional de Vacunación", escribió en Twitter el ministro de Salud, Fernando Ruiz. La meta del Gobierno colombiano es la de vacunar a lo largo de este año a 35,2 millones de personas, equivalentes al 70 por ciento de la población nacional, para alcanzar la inmunidad de rebaño. (EFE)

20.00 | Las protestas contra las medidas anticovid de Macron ganan peso

Por tercer sábado consecutivo, miles de personas protestaron en Francia contra las medidas adoptadas por el presidente Emmanuel Macron para contener la nueva ola de la pandemia, y reunieron a un mayor número de manifestantes que las dos convocatorias anteriores. Según los datos del Ministerio del Interior, más de 204.000 personas se manifestaron en el país, frente a las 161.000 de la semana anterior o las 110.000 del pasado día 17. Las manifestaciones se extendieron por numerosas ciudades, pero fue de nuevo en París donde fueron más numerosas, con unas 15.000 personas, y también más tensas, puesto que provocaron algunos roces con las fuerzas del orden. Tres agentes resultaron heridos cuando intentaron que elementos violentos abandonaran el recorrido autorizado y recibieron el lanzamiento de objetos. (EFE)

19.30 | Miles de hondureños madrugan por primera o segunda vacuna contra el SARS-CoV-2

Miles de habitantes del departamento de Francisco Morazán, donde se localiza la capital de Honduras, madrugaron este sábado (31.07.2021) para aplicarse la primera o segunda vacuna contra el SARS-CoV-2, enfermedad que ha dejado al menos 7.834 muertes en el país, según registros oficiales. "Estoy haciendo fila desde las cinco de la mañana para que me pongan la primera vacuna", dijo Martha Elena Ramírez, una mujer de 37 años, ama de casa, mientras esperaba su turno en uno de los puestos de la jornada "Vacunatón", en el Estadio Nacional. En Tegucigalpa, con 1,5 millones de habitantes, las autoridades prevén la vacunación de al menos 50.000 personas de 35 y más años, en su primera o segunda dosis, en diez puestos en toda la ciudad, con o sin comorbilidad, según la Secretaría de Salud. En el caso de los mayores de 60 años, que requieren de la segunda dosis, están siendo inmunizados con las vacunas BioNTech/Pfizer, AstraZeneca y Moderna. La "Vacunatón" continuará y finalizará el domingo y tiene como objetivo reducir la alta incidencia de contagios. (EFE)

18.51 | Sigue creciendo la presión hospitalaria en Francia y se registran 43 muertos

La presión hospitalaria provocada por el coronavirus continuó creciendo en Francia, donde en las últimas 24 horas se incrementaron los pacientes ingresados y también los que ocupan unidades de cuidados intensivos, al tiempo que se registraron 43 muertos, indicaron este sábado (31.07.2021) las autoridades sanitarias. En todo el país, 1.099 pacientes están en cuidados intensivos, 24 más que la víspera, tras haberse registrado 91 nuevos ingresos en las últimas 24 horas, según los datos oficiales. Además, el número total de pacientes hospitalizados es de 7.409, 36 más que la víspera, después de que se produjeran 467 nuevos ingresos. Las autoridades sanitarias informaron que la mayor parte de los pacientes que requieren ingresos hospitalarios no están vacunados. (EFE)

18.20 | Twitter marca como engañoso tuit de líder opositor colombiano sobre vacunas

Twitter marcó como engañoso un tuit del líder opositor colombiano Gustavo Petro en el que señala que "las vacunas no sirven para el virus covid-delta, según primeras investigaciones" y que fue criticado por diversos sectores que calificaron al senador de "irresponsable". La plataforma señaló que el mensaje del congresista, jefe del movimiento Colombia Humana, es "engañoso", por lo cual "no se puede responder, compartir o dar me gusta" a ese tuit, en el que el senador izquierdista había citado una noticia del diario mexicano Sin Embargo que dice que "la variante delta es más transmisible que los virus que causan MERS, SARS, Ébola, el resfriado común, la gripe estacional y la viruela, y es tan contagiosa como la varicela, según el documento, cuya copia fue obtenida por The New York Times". El senador izquierdista Jorge Robledo, del movimiento Dignidad, señaló cómo "grave" la publicación de Petro. "¿Por qué de algo cierto saca una conclusión falsa? Falacia que además debilita la lucha a favor de las vacunas como arma insustituible contra la pandemia. Para no hacerle más daño al país, lo invito a rectificar inmediatamente", señaló Robledo. (EFE)

17.16 | Cuba confirma 8.875 nuevos positivos por SARS-CoV-2, la segunda cifra más alta

Cuba confirmó este sábado (31.07.2021) 8.875 nuevos casos de coronavirus, la segunda cifra más alta de contagios diarios reportada desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020, según el Ministerio de Salud Pública (Minsap). El país caribeño suma ya 384.596 positivos y 2.758 fallecidos, 65 de ellos notificados esta jornada. En los laboratorios se analizaron 50.758 muestras para detectar los casos del sábado, de los cuales 65 tuvieron la fuente de infección en el extranjero. Con una población de 11,2 millones de personas, Cuba tiene una tasa de incidencia de 1.023 enfermos por cada 100.000 habitantes. (EFE)

16.54 | España permite vuelos desde Brasil y Sudáfrica y exige cuarentena al llegar

España levantó la prohibición de vuelos desde Brasil y Sudáfrica, que estaba vigente desde febrero pasado, aunque los califica de "alto riesgo" para el contagio de coronavirus, así que a los pasajeros procedentes de ambos países se les exigirá una cuarentena de diez días al llegar. Las mismas condiciones de cuarentena obligatoria, que entrarán en vigor el próximo 3 de agosto, rigen ya para los viajeros de Argentina, Bolivia, Colombia y Namibia, según una resolución del Ministerio de Sanidad. Consta en una orden que este sábado publica el Boletín Oficial del Estado, donde se indica que son países considerados de alto riesgo debido a su situación epidémica. A partir del martes próximo, se reanudan los vuelos desde Brasil y Sudáfrica para familiares de ciudadanos españoles y portadores de visados de larga duración, incluidos los estudiantes. Todos los viajeros deberán cumplir una cuarentena obligatoria. (EFE)

