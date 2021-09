+ Coronavirus hoy: Alemania donará 100 millones de vacunas +

Todas las informaciones en Hora Central Europea (CET, por sus siglas en inglés).

22.10 | Dosis de refuerzo contra el coronavirus no son una "necesidad urgente"

El Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) afirmó este miércoles (01.09.2021) que no existe ninguna necesidad urgente de administrar dosis de refuerzo a personas completamente vacunadas contra el coronavirus. Sin embargo, el informe matiza que "se deberían considerar dosis adicionales para personas con sistemas inmunitarios gravemente debilitados en el marco de su vacunación primaria, si no han alcanzado un nivel adecuado de protección con la vacunación primaria estándar". Hace dos semanas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) criticó que los países ricos estuvieran planeando administrar dosis de refuerzo a sus ciudadanos mientras que muchos países pobres están teniendo problemas para encontrar inmunizantes para la vacunación primaria. (AFP)

21.35 | Egipto prevé producir 1.000 millones de vacunas chinas anticovid Sinovac al año

Egipto, que empezó a fabricar vacunas del laboratorio chino Sinovac, contempla producir 1.000 millones de dosis al año, lo que lo convertiría en "el mayor productor de vacunas de Oriente Medio y África". Tras un acuerdo con la empresa china, dos plantas de El Cairo se encargan de producir el inmunizante. Según explicó a la prensa este miércoles (01.09.2021) la ministra de Salud, Hala Zayed, una de las plantas de producción alcanzará un ritmo de "más de 200 millones de dosis al año", lo cual "cubre las necesidades nacionales"; mientras que la otra fábrica elaborará "tres millones de dosis al día, es decir, alrededor de 1.000 millones al año", lo que le permitiría cubrir las necesidades de África y exportar. "Hemos obtenido el permiso de la Autoridad Egipcia del Medicamento y ya se ha distribuido un millón de dosis en Egipto", añadió por su parte el doctor Heba Wali, encargado del proyecto. (AFP)

21.22 | Rusia planea usar vacuna Sputnik Ligth para acelerar vacunación en Nicaragua

El embajador de Rusia en Managua, Alexander Khokholikov, informó este miércoles (01.09.2021) que Moscú planea utilizar la vacuna Sputnik Light en Managua para "acelerar el proceso de vacunación" en Nicaragua ante la pandemia del coronavirus. "Para acelerar el proceso de vacunación, inclusive en Nicaragua, tenemos el plan de suministrar también la vacuna Sputnik Light", dijo Khokholikov, al ser citado por medios del Gobierno nicaragüense, durante el recibimiento en Managua de un cargamento de la fórmula Sputnik V, también elaborada en Rusia. El diplomático afirmó que la Sputnik Light, que consiste en una sola dosis, "tiene una eficacia del 80 por ciento" y que "es válida para otras enfermedades", las cuales no fueron especificadas. (EFE)

20.36 | Cuba comenzará a vacunar el viernes contra el coronavirus a su población infantil

Cuba, que enfrenta el momento más crítico de la pandemia, comenzará a inmunizar el viernes a su población entre 2 y 18 años con sus vacunas Abdala y Soberana 02, una condición que puso el gobierno para abrir las escuelas, se informó oficialmente este miércoles (01.09.2021). La campaña de vacunación pediátrica forma parte de una estrategia del gobierno que pretende que "el 92,6 por ciento" de los 11,2 millones de cubanos reciba "las tres dosis de la inmunización en el mes de noviembre", señaló la Presidencia de Cuba en su página de internet. La campaña de vacunación pediátrica arrancará el próximo viernes y abarcará gradualmente a toda la población entre 2 y 18 años. "Será intensiva", dijo la directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de Salud (Minsap), Ileana Morales, citada por el sitio web. Actualmente, Cuba desarrolla ensayos clínicos en población infantil con Abdala y Soberana, pero ninguna de las dos vacunas ha recibido hasta la fecha la autorización de uso de emergencia en menores de edad. (AFP)

20.33 | España supera el 70 por ciento de la población totalmente vacunada contra el SARS-CoV-2

España superó este miércoles (01.09.2021) el umbral del 70 por ciento de la población totalmente vacunada. Según las últimas cifras del ministerio de Sanidad, 33,3 millones de españoles están totalmente vacunados, es decir, el 70,3 por ciento de la población total. "Tal como me comprometí a principios del año, el 70 por ciento de la población española está vacunada con pauta completa", avanzó este miércoles en un evento el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. "Más de 90 por ciento de la sociedad española que tiene mas de 40 años está vacunada con la pauta completa", añadió. (AFP)

20.02 | Dinamarca suprime obligación de presentar pase sanitario

Dinamarca acabó este miércoles (01.09.2021) con la obligación de presentar el pase sanitario en muchos de los espacios públicos, a pocos días de levantar todas las restricciones. Después de un primer test a principios de marzo en la reapertura de los parques zoológicos, el pase sanitario fue progresivamente requerido en más zonas con público de Dinamarca. Disponible en papel o en una aplicación, su puesta en marcha se consideraba provisional, y la fecha límite para su uso se fijó en un principio para principios de octubre. Pero, finalmente, el "coronapas", que garantizaba que la persona tenía o bien un test negativo contra el virus, la pauta completa de la vacunación o la inmunidad por haber padecido COVID-19, dejó este miércoles de ser necesario, salvo para las salas de fiesta, que abren también este mismo día. Con el 71,6 por ciento de su población completamente vacunada, el país escandinavo de 5,8 millones de habitantes podrá recuperar pronto una vida diaria parecida a antes de la pandemia. (AFP)

19.35 | Escocia impondrá la vacunación para entrar en estadios y clubes nocturnos

El gobierno escocés anunció este miércoles (01.09.2021) la introducción de un certificado de vacunación contra el SARS-CoV-2 para entrar en locales nocturnos y partidos de fútbol, convirtiéndose en la primera nación británica que lo adopta ante la disparada de casos atribuida al inicio del curso escolar. Ante los diputados del Parlamento regional, la primera ministra, Nicola Sturgeon, afirmó que la medida se introducirá "rápidamente" si se aprueba en una votación la semana que viene. "No creemos que el certificado de vacunación deba ser obligatorio para servicios esenciales" como el transporte, las escuelas y las tiendas, explicó. "Mantenemos nuestra posición, pero creemos que el uso limitado de un certificado de vacunación puede ayudar a controlar la propagación del virus", añadió. La propuesta de su gobierno exige una prueba de vacunación para acceder a locales nocturnos y eventos con más de 500 personas en interiores y más de 4.000 en el exterior, como estadios o festivales de música. (AFP)

19.23 | La vacunación con tercera dosis empieza en Francia

Los ancianos y las personas de riesgo empezaron este miércoles (01.09.2021) a recibir una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus en Francia para compensar la reducción de su eficacia meses después de la segunda inyección. "Con esta dosis de refuerzo, estará protegido para los próximos meses", dijo el ministro de Salud, Olivier Véran, a una persona que recibía una nueva inyección en un centro de vacunación de París. Los mayores de 80 años, las personas inmunodeprimidas o susceptibles de desarrollar una forma grave de COVID-19, como los enfermos de cáncer, pueden ya recibir una tercera dosis. Unas 200.000 personas ya habrían solicitado la inyección de refuerzo, disponible "seis meses" después de la segunda, según el ministro. (AFP)

19.22 | Chile anota nuevo récord mínimo de positividad a la espera de abrir fronteras

Chile registró este miércoles (01.09.2021) una tasa de positividad del 0,83 por ciento sobre el total de pruebas realizadas, la cifra más baja de toda la pandemia, y el país está a la espera de que las autoridades anuncien en los próximos días qué va a ocurrir con las fronteras, cerradas para turistas desde abril. Las autoridades sanitarias informaron que el total de infectados desde el comienzo de la pandemia asciende a 1,64 millones de personas y que la cantidad de pacientes activos, es decir, con capacidad de diseminar el virus, es de 3.568 a nivel nacional. Según señaló el ministro de Salud, Enrique Paris, en esta jornada se reportaron 375 nuevos casos en todo el territorio y la cantidad de fallecidos fue de ocho personas. En total, los decesos alcanzan los 36.945 y, considerando los casos sospechosos según el Departamento de Estadísticos e Informaciones del Ministerio de Salud, ascienden sobre los 45.000. A la fecha, más de 13 millones de personas han completado su esquema de vacunación (más del 85 por ciento de la población susceptible a vacunarse), lo que sitúa al país sudamericano como uno de los más rápidos del mundo en inmunizar a sus habitantes. (EFE)

19.21 | Se necesitan 540 millones de dosis para inmunizar 60 por ciento de la población americana

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) advirtió este miércoles (01.09.2021) que se necesitan 540 millones de dosis adicionales de vacunas contra el SARS-CoV-2 para inmunizar al menos el 60 por ciento de la población en el continente americano. La directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó durante su conferencia de prensa semanal que en América están cuatro de los diez países con el mayor número de casos en el mundo e indicó que la región ha sufrido "casi un tercio de todas las muertes" atribuidas al virus. "Debemos ampliar el acceso a las vacunas en nuestra región, especialmente en los lugares que se están quedando atrás", reclamó la funcionaria, quien estimó que más de un tercio de los países de la región deben aún vacunar al 20 por ciento de su población y que en algunos lugares la cobertura "es mucho menor". (AFP)

19.06 | Colapsa principal hospital de campaña en Guatemala por repunte de contagios

El principal hospital de campaña habilitado para atender casos de COVID-19 en Guatemala colapsó este miércoles (01.09.2021) por el repunte de contagios de coronavirus y la falta de insumos, obligando a los médicos a no recibir a nuevos pacientes. "Informamos que, debido al aumento de casos [de COVID-19], este centro asistencial ha llegado a su máxima capacidad de atención", precisaron en un comunicado autoridades del Hospital Temporal Parque de la Industria, que funciona en un centro de exposiciones en el sur de Ciudad de Guatemala, la capital. "En virtud de lo anterior, en este momento debemos de velar por resguardar y preservar la vida de los pacientes que actualmente están ingresados. Para los pacientes nuevos que requieran atención y ameriten ingreso hospitalario, se contará con el apoyo de los centros asistenciales metropolitanos", detalló el texto. Guatemala, con cerca de 17 millones de habitantes, suma desde marzo del año pasado más de 470.200 casos de coronavirus y casi 12.000 muertos, en momentos que los contagios rondan los 5.000 por día. (AFP)

18.49 | Alto funcionario de la UE desecha críticas a idea de tercera dosis de vacuna anticovid

El funcionario de la UE responsable de coordinar el suministro de vacunas contra el SARS-CoV-2, Thierry Breton, rechazó este miércoles (01.09.2021) las críticas generalizadas a la idea de comprar y aplicar una tercera dosis de refuerzo en el bloque. Comisario europeo de Mercado Interno, Breton dijo que el volumen de vacunas necesarias para una tercera dosis de refuerzo en Europa, de entre 300 y 350 millones, era el equivalente a apenas un mes de producción. En respuesta a comentarios críticos desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre países que aún esperan la llegada de vacunas para superar la pandemia, el funcionario respondió: "Entiendo el mensaje, pero las cifras no cierran en el sentido de que cuando se unen Europa y Estados Unidos, producimos entre 500 y 600 millones de dosis cada mes", agregó.Breton insistió en que, en cualquier caso, las dosis de refuerzo no deberían administrarse hasta seis meses después de la vacunación completa previa, y que cientos de millones de dosis de vacunas se dirigían a países que las necesitaban, sobre todo en África. (AFP)

18.47 | Red independiente de médicos urge a nicaragüenses a guardar cuarentena

El Observatorio Ciudadano Covid-19, una red no gubernamental de médicos de Nicaragua, hizo este miércoles (01.09.2021)= un "llamado urgente a cuarentena voluntaria", debido a lo que denominó "pico" de la pandemia y a un "colapso del sistema de salud", que el Gobierno ha negado. "Ante el pico pandémico que atraviesa Nicaragua y el colapso del sistema de salud, el Observatorio Ciudadano de Covid-19 hace un llamado a toda la ciudadanía a guardar cuarentena voluntaria durante el mes de septiembre para salvar todas las vidas posibles", comunicó esa red en una declaración pública. El Observatorio explicó que su llamado "urgente al cuidado colectivo y autogestionado" es ante "la falta de voluntad de las autoridades nacionales y sanitarias de tomar las medidas necesarias para preservar la salud y la vida de la población nicaragüense". (EFE)

18.32 | Paraguay mantiene curva decreciente de casos por 11 semanas consecutivas

El Ministerio de Salud de Paraguay instó este miércoles (01.09.2021) a la ciudadanía a mantener las medidas preventivas e higiénicas pese a que el país, con unas 15.000 muertes por COVID-19, presenta una tendencia decreciente de la curva epidémica durante 11 semanas consecutivas. La cartera indicó que la transmisibilidad es de 0,78, lo que significa que de cada 100 infectados resulta un contagio a un promedio de 78 personas, parte de una curva descendente comenzada el 11 de junio. Paraguay, con unos siete millones de habitantes, registra un total de 15.767 muertes desde que en marzo del pasado año se reportara el primer caso, mientras que los positivos suman 458.528 y los recuperados 437.528, de acuerdo con el último cómputo del Ministerio. En cuanto a la inmunización, el Gobierno proyecta la vacunación de cuatro millones de personas, un objetivo que está sujeto a las remesas disponibles de vacunas, que en gran parte han procedido de la cooperación internacional. Hasta la fecha se ha vacunado a unos 2.300.000 personas, con una o dos dosis. (EFE)

18.31 | Cuba reporta 6.609 nuevos casos de coronavirus y 74 fallecidos

Cuba reportó este miércoles (01.09.2021) 6.609 nuevos casos positivos por SARS-CoV-2 y 74 fallecidos por COVID-19, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública (Minsap) sobre la situación epidemiológica. El país suma 659.464 casos y 5.377 muertes desde el primer enfermo confirmado el 11 de marzo de 2020. Para detectar los 6.609 casos de esta jornada, de los cuales 25 tuvieron la fuente de infección en el extranjero, se procesaron 49.674 muestras. Cuba, que tiene 11,2 millones de habitantes, mostró una tasa de incidencia de 1.094 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 15 días, una de las más elevadas del mundo. (EFE)

18.19 | Alemania donará 100 millones de dosis de vacunas contra el SARS-CoV-2

Alemania anunció este miércoles (01.09.2021) que de aquí a fin de año donará cien millones de dosis de vacunas contra el coronavirus que serán destinadas a países que tienen escaso acceso a ellas. Esta será la segunda contribución que hace Alemania para aliviar el problema de la desigualdad en el acceso a esta herramienta de prevención. Hasta el momento se han inoculado 5.000 millones de dosis de las distintas vacunas disponibles a nivel mundial, pero el 75 por ciento de ellas han sido utilizadas solo en unas decenas de países. El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, dijo que una parte de esta nueva donación será canalizada a través del mecanismo Covax, que trabaja para que los países de menores recursos puedan vacunar a los grupos de mayor riesgo, como trabajadores sanitarios y personas mayores. La otra parte de la entrega se realizará a través de acuerdos bilaterales que Alemania firmará directamente con otros países. (EFE)

17.57 | Portugal suprime cuarentena a viajeros de Reino Unido y Brasil

iLos pasajeros procedentes del Reino Unido y Brasil ya no están obligados a cumplir una cuarentena debido a las restricciones por el coronavirus a su llegada a Portugal a partir de este miércoles (01.09.2021), anunció el gobierno portugués. Así, Brasil forma parte ahora de la lista de países donde "se autorizan los viajes no esenciales", como la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido e Israel, precisa el comunicado. En el caso de los demás países, sólo se autorizarán los viajes que se consideren esenciales, en particular los viajes por motivos profesionales, de estudios, reagrupación familiar o razones de salud. Para viajar a Portugal en avión, los pasajeros deben presentar un pase sanitario o el resultado negativo de una prueba PCR o de antígenos. Con cerca de tres cuartas partes de la población completamente vacunada contra el SARS-CoV-2, Portugal espera alcanzar el 85 por ciento "entre la penúltima y la última semana de septiembre", según Henrique Gouveia e Melo, coordinador del programa nacional de vacunación contra el coronavirus. (AFP)

16.16 | La nueva variante Mu se expande en Colombia y Ecuador, según la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles (01.09.2021) que la nueva variante Mu, que acaba de clasificar como "variante de interés", tiene una importante prevalencia en Colombia -país en la que se identificó por primera vez el pasado enero- y en Ecuador, donde representa el 39 y 13 por ciento de casos, respectivamente. No obstante, la secuenciación de esta variante que se está realizando a nivel internacional indica que, contrariamente a lo que pasa en los dos países sudamericanos, la prevalencia global de Mu se ha reducido y ahora representa menos del 0,1 por ciento de casos. La variante mu, que se ha detectado en 39 países, es considerada ahora como "de interés" por la OMS, lo que implica que se le hará un seguimiento para saber de inmediato si presenta mutaciones que puedan modificar la forma en que se transmite, volverla más virulenta o reducir la eficacia de las vacunas utilizadas en la actualidad para prevenir el coronavirus. (EFE)

16.03 | Irlanda prevé un pico de hasta 3.000 casos diarios a mediados de septiembre

Las expertos sanitarios en Irlanda informaron este miércoles (01.09.2021) que prevén que el pico de la ola de coronavirus se situará cerca de los 3.000 positivos diarios a mediados de este mes, casi el doble que las cifras actuales. Este es el escenario más optimista diseñado por el Equipo de Emergencias de Salud Pública Nacional (NPHET), que asesora al Gobierno de Dublín, pues pronostica que los contagios comenzarán reducirse rápidamente a partir de medidos de septiembre. Las cifras de NPHET han visto la luz cuando el transporte público en Irlanda ha vuelto a operar con capacidad completa, como primer paso en el plan diseñado por el Gobierno para eliminar casi todas las restricciones por el COVID-19 el próximo 22 de octubre. Las autoridades sanitarias irlandesas informaron este martes de que se registraron 1.382 nuevos contagios en las 24 horas anteriores. Hasta este martes, las autoridades sanitarias habían vacunado a 3.683.944 personas con la primera dosis, mientras que 3.134.693 han recibido el segundo pinchazo, en un país con una población de poco más de cinco millones de habitantes. (EFE)

DZC