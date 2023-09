Corea del Norte celebra 75 años de la dinastía Kim

Cuando Kim Jong-un salga al balcón del Gran Palacio de Estudios del Pueblo, una biblioteca en el centro de Pyongyang, este sábado (9.09.2023), para saludar al pueblo en el 75 aniversario de la fundación de Corea del Norte, gran parte de la atención recaerá en su hija de 11 años, Kim Ju-ae. Esta lo acompañó ya en varias ocasiones. La primera fue el lanzamiento de un misil, en noviembre de 2022.

Se cree que es la segunda hija de los tres hijos de Kim. Mucho de la vida de Kim Jong-un es un misterio. Los servicios de inteligencia surcoreanos informaron que su primer hijo es un niño, lo cual hablaría a su favor como potencial sucesor en una sociedad dominada por hombres. Pero Ju Ae parece ser la favorita de su padre. Se ha sugerido que está siendo preparada para tomar algún día el poder en el país comunista.

Tres generaciones en el poder

Los previos gobernantes de Corea del Norte, Kim iI-sung y Kim Jong-iI, traspasaron el poder a sus hijos varones. Kim il-sung tomó el poder con el apoyo de la Unión Soviética, en 1945, luego de que Japón, que había colonizadoel país, fuera derrotado en la II Guerra Mundial y expulsado de la Península de Corea.

Ordenó a sus tropas invadir a Corea del Sur, respaldada por EE. UU., en 1950. En última instancia, China intervino para salvar al Norte de la derrota a manos de una coalición de Estados miembros de las Naciones Unidas, encabezada por EE. UU. Los combates terminaron tres años después en un punto muerto que ha dejado la península dividida desde entonces. El mal manejo económico de Kim il-sung hizo que el sur eclipsara al nortey se transformara en uno de los pilares económicos de Asia. Kim murió de un ataque al corazón a los 83 años, el 7 de julio de 1994, y su liderazgo fue traspasado a su hijo mayor, Kim Jong-il.

Millones de muertos en la hambruna

Kim Jong-il nació en 1942. Luego de tomar el poder, a mitades de los años 90, tuvo que enfrentar una crisis heredada de su padre, una hambruna generalizada provocada por la mala gestión crónica de la agricultura del país. Algunos estiman que la hambruna, conocida como "La ardua marcha" en el aislado país, cobró 3,5 millones de vidas.

Pero el estricto control del régimen sobre la educación y los medios aseguró que la angustia masiva de la gente nunca desembocara en levantamientos. La crisis fue finalmente superada en 1998. Kim Jong-il también ordenó la primera prueba nuclear del norte en octubre de 2006 e informó al mundo que tenía armas nucleares en su arsenal. Hubo rumores sobre que sufría de diabetes, gota y otras enfermedades. Murió de un infarto cardíaco en su tren oficial el 17 de diciembre de 2011.

Los hijos mayores de Kim Jong-il, descartados para el poder

Inusualmente, Kim Jong-un, su tercer hijo, fue nombrado sucesor. El hijo mayor de Kim Jong-il, Kim Jong-nam, enfureció a su padre cuando lo sorprendieron tratando de ingresar a Japón con un pasaporte falsificado de la República Dominicana para poder visitar Disneylandia. Se informa que su segundo hijo, Kim Jong-chul, no tiene ningún interés en liderar la nación. Se rumorea que lleva un estilo de vida a lo playboy, e incluso se lo vio en un concierto de Eric Clapton en Londres, en 2015.

Pero Kim Jong-un sí parece aspirar a seguir los pasos de su padre y de su abuelo. Como ellos, promueve el culto a la personalidad, reprime a sus oponentes y expande el arsenal nuclear del país. A finales de 2013, acusó a su tío y mentor, Jang Song-thaek, de traición, y lo ejecutó sumariamente junto con cinco miembros de su familia. Analistas creen que también estuvo detrás del asesinato de su medio hermano Kim Jong-nam, en el aeropuerto de Kuala Lumpur, en febrero de 2017.

Kim Jong-un, cuya edad se estima en 42 años, debe enfrentar desafíos, como las sanciones internacionales y la creciente alianza entre Corea del Sur y EE. UU. El Dr. Park Young-ja, investigador sénior del Instituto para la Unificación Nacional, de Corea del Sur, dice que es por eso por lo que Jong-un lleva a su hija a sus apariciones en público. "La está poniendo en el centro de atención para animar a la gente y reducir su ansiedad sobre el futuro del régimen", afirmó. Los investigadores también dijeron que no era inconcebible que la niña de 11 años pudiera ser una futura líder norcoreana.

Corea del Norte es un "país confucionista orientado a los hombres"

Toshimitsu Shigemura, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Waseda, de Tokio, y experto en la dinastía Kim, tiene una perspectiva diferente: dice que Kim Ju-ae no puede heredar el liderazgo de Corea del Norte.

"Ella no será su sucesora y no tiene ningún cargo ni poder oficial", afirmó. "Ni siquiera creo que ella aparezca en el evento del aniversario del sábado, porque esta no es una sociedad moderna ni avanzada, y todavía hay oposición a una líder femenina". "Puede ser difícil de entender, pero se trata de un país y una cultura profundamente orientados hacia lo masculino”, añadió. En vista de la dinastía Yi (Joseon), que duró 500 años, y la de los reyes Koryo (Goryeo), que gobernaron 400 años, los 75 años de la dinastía Kim "no son nada”, dice Shigemura, y, para los norcoreanos, "tiene sentido que el gobernante traspase su poder a su hijo”. Por el momento, la reputación de Kim Jong-un, a pesar de sus errores económicos, es buena, y hay cohesión en el país. Y con solo 42 años, tiene tiempo para elegir a quien lo suceda.

