Corbyn rechaza cita con May, que mantiene “puertas abiertas”

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, rechazó reunirse la noche de este miércoles (16.01.2019) con la primera ministra del Reino Unido, la conservadora Theresa May, pues considera que el Gobierno no ha descartado la posibilidad de abandonar la Unión Europea (UE) sin acuerdo, indicó un portavoz del dirigente de la oposición.

Según el vocero, Corbyn no mantendrá un diálogo "significativo" con May mientras se mantenga sobre la mesa la "amenaza" de una salida de un "brexit" abrupto el próximo 29 de marzo. "Si va a haber un acuerdo que funcione para este país y obtenga una mayoría en el Parlamento, Theresa May va a tener que abandonar sus líneas rojas", dijo la fuente.

La premier invitó a los representantes del resto de fuerzas políticas a mantener una ronda de conversaciones esta misma noche tras superar una moción de censura en el Parlamento. Ante el rechazo de Corbyn, May señaló en una breve comparecencia ante los medios que estaba "decepcionada de que el líder del Partido Laborista haya elegido no tomar parte (de la ronda de conversaciones), pero nuestra puerta sigue abierta” para una eventual reunión en el futuro.

"Imploran” respaldo a nuevo referéndum

El presidente del Partido Laborista, Ian Lavery, sostuvo que la invitación de May llega "un poco demasiado tarde" y criticó que la jefa de Gobierno "no ha escuchado hasta ahora". Pese a ello, los líderes de cuatro partidos de la oposición en el Reino Unido divulgaron una carta conjunta dirigida a Corbyn en la que le "imploran" que respalde un nuevo referéndum sobre el "brexit".

"Creemos que el único camino hacia adelante es convocar un voto popular sobre el acuerdo final" del "brexit”, indica la misiva, firmada por los líderes en Westminster del Partido Nacionalista Escocés (SNP), el Partido Verde, el Partido Liberal Demócrata y el nacionalista galés Plaid Cymru. Corbyn ha mantenido hasta ahora que su primer objetivo es forzar unas elecciones generales, y solo si esa opción falla se planteará defender un nuevo plebiscito.

DZC (EFE, Reuters)

Del "brexit" hasta la coronilla, pero con humor británico se soporta ¿El último grito de los amigos de Europa? Manifestantes en contra del "brexit" en el centro de Londres, mientras la policía busca acallar el megáfono. Por otro lado, la presidencia rumana de la Unión Europea (UE) espera que los legisladores de Reino Unido aprueben una solución política para el "brexit" que permita a Londres presentar nuevas "propuestas concretas" tras el rechazo del acuerdo negociado por la primera ministra, Theresa May.

Del "brexit" hasta la coronilla, pero con humor británico se soporta ¿Hora de girar hacia el continente? Tras la debacle de este 15 de enero en Londres, el Gobierno de Irlanda acelera la aplicación de medidas para hacer frente a un "brexit" sin acuerdo, después de que el Parlamento británico rechazase este martes el pacto negociado con Bruselas, entre otras cosas por el problema de la frontera entre las dos Irlandas.

Del "brexit" hasta la coronilla, pero con humor británico se soporta ¡Sálvese quien pueda! Algunos británicos esperan que la primera ministra les tire un salvavidas. El Gobierno alemán sale, por lo pronto, al rescate con informaciones sobre la situación de los británicos en Alemania. ¿Puedo seguir viajando sin visa al Reino Unido? o ¿Puedo hacer aún un intercambio de Erasmus en Gran Bretaña en el futuro? Son algunas de las dudas respondidas allí.

Del "brexit" hasta la coronilla, pero con humor británico se soporta "Cree en Gran Bretaña" o "Si no hay Acuerdo, no hay problema" Manifestantes pro-"brexit" expresan aquí su opinión. Tras tortuosa sesión del 15 de enero, la diputada laborista Tulip Siddiq, quien tuvo que retrasar la cesárea por ir a votar al Parlamento en silla de ruedas el acuerdo del "brexit", pidió que se actualice el sistema de votación en la Cámara de los Comunes. Pide votación electrónica y asientos para todos los 650 diputados.

Del "brexit" hasta la coronilla, pero con humor británico se soporta Retorno incierto, o ¿imposible? Mientras en Alemania sube el número de británicos que adoptan la nacionalidad, los cientos de miles de pensionistas británicos residentes en España se ponen cada vez más nerviosos. La embajada británica anima a los británicos en España a que consulten la página del Gobierno de Pedro Sánchez para informarse de "cómo el Gobierno español va a proteger los derechos de los ciudadanos británicos".

Del "brexit" hasta la coronilla, pero con humor británico se soporta "Traidor tú", "No, tú eres el traidor" Los alemanes temen el caos en Europa y se sorprenden de la pérdida de elegancia de los británicos. Tras la petición del voto de confianza contra May, la "premier" aseguró que lo que ha hecho Corbyn al Partido Laborista, líder de la oposición con 256 diputados, es una "tragedia nacional" y agregó que lo que haría al Reino Unido, de convertirse en su gobernante, sería una "calamidad". Autor: José Ospina-Valencia



