COP27: Pérdidas y daños, una demanda cumplida de América Latina

Al igual que otras regiones vulnerables al cambio climático, América Latina y El Caribe se beneficiarán de la creación de un fondo de financiación dedicado a paliar las pérdidas y daños del cambio climático anunciado en la COP27, la cumbre de Naciones Unidas sobre Cambio Climático que concluyó el domingo de madrugada en Egipto, casi dos días más tarde de lo previsto.

Esta iniciativa representa un paso adelante en materia dejusticia climática. “Es una decisión que establece el proceso para la creación de un mecanismo de financiamiento sobre pérdidas y daños a doce meses. Es una agenda que la sociedad civil de América Latina había venido empujando desde hace mucho tiempo y es una demanda del sur global, desde hace más de 30 años, de la Cumbre de Río de 1992”, explica a DW Alejandro Alemán, coordinador de la red CAN (Climate Action Network) Latinoamérica.

“Es un hito en las negociaciones”, concuerda Tania Guillén, investigadora nicaragüense del Centro de Servicios Climáticos de Alemania (GERICS), destacando el papel que han tenido Alemania y Chile, a través del equipo de negociadores y la ministra Maisa Rojas, en el que se considera como el principal logro recogido en el ‘Acuerdo de implementación de Sharm El Sheij’.

Y es que a pesar de este avance, todavía hay que determinar el funcionamiento, pagadores y beneficiarios del mecanismo de financiación. No obstante, este último punto traerá numerosas discusiones ya que se tiene que acabar de definir cuáles son “los países particularmente vulnerables”, a los que en principio se destinará esta iniciativa.

La raíz del problema

“Las islas son las que están sufriendo las pérdidas y daños”, apunta a DW Manuel Pulgar-Vidal, Líder Mundial de Clima y Energía de WWF Internacional, señalando al Caribe, en el caso de la región. A pesar de dar la bienvenida a esta iniciativa, el presidente de la COP20 lamenta que la COP27 no haya atacado la raíz del problema con el abandono de los combustibles fosiles. “Si no solucionas el problema de fondo, que son las emisiones, entonces pronto tendremos que llamar a ese fondo, ‘el fondo del fin del mundo’, porque tendremos que estar pagando compensaciones mientras que no seamos capaces de reducir las emisiones”, critica.

Paralelamente al mecanismo de financiación se ha establecido la Red de Santiago. “Para evitar las pérdidas y daños, comprenderlas y abordar mejor el problema, necesitas sistemas de predicción meteorológica. Una de las funciones de la Red de Santiago es dar a los países una asistencia que les permita mejorar sus sistemas nacionales de predicción meteorológica y mejorar los pronósticos de corto plazo para gestión de riesgos de emergencia de eventos climáticos súbitos y también los pronósticos meteorológicos a medio y largo plazo, para abordar los eventos climáticos como la sequía o el derretimiento de los glaciares”, explica Alemán. “Ahora hay que hacerla operativa, proveer el financiamiento necesario y establecer las condiciones para que opere”, confía.

A pesar de muchas discusiones, finalmente el acuerdo de la COP27 mantiene el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados. Para la región, no superar ese límite representa “menos impactos negativos en la agricultura, los recursos hídricos, en la pérdida de la biodiversidad, las áreas marino costeras donde hay corales y el aumento del nivel del mar que también se da en muchas de las costas del continente”, recuerda Guillén.

Aunque la cuestión de género ha quedado relegada, el acuerdo incluye las soluciones basadas en la naturaleza como un activo en la lucha contra la crisis climática, un patrimonio del que se dispone en cantidad en América Latina y El Caribe.

(ers)